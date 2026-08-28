Австралия окончательно легализовала добровольную эвтаназию

Парламент Северной территории снял последний в Австралии запрет на эвтаназию

Tекст: Мария Иванова

Добровольный уход из жизни стал законным на всей территории Австралии после принятия соответствующего закона парламентом Северной территории, передает ТАСС.

Этот регион оставался последним в стране, где подобная процедура находилась под запретом.

Согласно новым правилам, запросить проведение эвтаназии сможет любой человек с неизлечимым заболеванием, которое способно привести к смерти в течение 12 месяцев. При этом медицинским работникам строго запрещено первыми поднимать тему добровольного ухода из жизни в беседах с пациентами.

Северная территория стала первым регионом Австралии, легализовавшим эвтаназию еще в 1995 году. Однако спустя два года этот закон был отменен из-за запрета со стороны федерального правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул разрешила безнадежно больным пациентам добровольно уходить из жизни.

Власти Нидерландов официально подтвердили первый случай проведения эвтаназии неизлечимо больному ребенку.