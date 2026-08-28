Песков сообщил о насыщенной программе Путина на саммите ШОС

Tекст: Елизавета Шишкова

«В Бишкеке будет очень насыщенная программа, крупные международные контакты, и также будет насыщенной с точки зрения двусторонних контактов», – рассказал представитель Кремля журналистам, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что российский лидер планирует принять участие в саммите ШОС в Киргизии. Мероприятие пройдет в Бишкеке 30-31 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с российским лидером во время этого мероприятия.

Ранее глава государства назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека.