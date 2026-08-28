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    28 августа 2026, 12:19 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с педагогами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в субботу встретится с учителями в преддверии Дня знаний, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября. Путин пообщается с педагогами в контексте приближающегося Дня знаний», – рассказал представитель Кремля.

    Кроме того, во второй половине того же дня российский лидер проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава соседнего государства прибудет в Россию с рабочим визитом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль официально подтвердил информацию о грядущих переговорах на высшем уровне.

    Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом.

    В прошлом году российский лидер заслушал доклад министра просвещения о подготовке образовательных учреждений к 1 сентября.


    26 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поздравил Бадру Гунбу с Днем признания независимости Абхазии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил теплые пожелания руководителю Абхазии Бадру Гунбу и всем жителям закавказской республики по случаю обретения независимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», – приводит передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Позже этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и другие страны. Российские власти неоднократно подчеркивали окончательность этого исторического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России продолжать оказывать Абхазии и Южной Осетии масштабную помощь по укреплению государственности.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    В марте прошлого года Бадра Гунба победил на выборах президента республики с 57% голосов избирателей.

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    26 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путину незамедлительно доложили о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, передает РИА «Новости».

    «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите Рэтклиффа. Ранее телеканал CBS сообщал о приезде директора ЦРУ в Москву для проведения переговоров.

    Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал встреч с Рэтклиффом.

    Украинские журналисты выдвинули несколько версий приезда главы разведки США.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 06:57 • Новости дня
    Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.

    Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.

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    26 августа 2026, 18:30 • Новости дня
    Посол сообщил о желании президента Ирана встретиться с Путиным на саммите ШОС

    Посол Джалали: Пезешкиан хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время мероприятий ШОС, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По словам дипломата в интервью агентству IRNA, главы государств продолжают активный диалог, передает РИА «Новости».

    «Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке», – отметил Джалали.

    Напомним, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Ранее дипломаты готовили встречу президентов России и Ирана в Ашхабаде.

    Лидеры двух стран также проводили переговоры на саммите БРИКС в Казани.

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    26 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Минпромторг предложил расширить национальный режим на промышленные услуги

    Алиханов предложил распространить национальный режим на промышленные услуги

    Tекст: Вера Басилая

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности.

    Алиханов на встрече с Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности, передает ТАСС. Инициатива направлена на дозагрузку отечественных предприятий.

    По словам Алиханова, инвестиции в промышленность выросли с 3 трлн рублей в 2021 году до 7,3 трлн рублей в 2025 году, а ввод новых мощностей увеличился более чем на 80%.

    «Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить – у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт», – сказал министр.

    Встреча прошла в Кремле, где Алиханов доложил о результатах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, передает РИА «Новости».

    Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.

    Ранее министерство выступило за приоритетную выдачу отечественной продукции на электронных торговых площадках.

    В начале года Путин поручил оказать дополнительные меры поддержки предприятиям со снижающимися объемами производства.

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    25 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин спросил у главы Ставрополья о состоянии сельскохозяйственных земель

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Ставропольском крае и обратил особое внимание главы региона Владимира Владимирова на состояние сельскохозяйственных территорий, страдающих от климатических изменений.

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало состояние агропромышленного комплекса.

    «Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?» – поинтересовался президент во время беседы. Губернатор доложил, что совместно с Министерством сельского хозяйства разрабатывается программа борьбы с опустыниванием. По его словам, проблема затрагивает до 80 тыс. гектаров ежегодно, преимущественно в восточных районах края. Кроме того, стороны затронули вопросы экономического развития.

    «Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается», – обратил внимание президент.

    По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Ставрополья.

    В июле прошлого года российский лидер поручил Владимиру Владимирову планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.

    Осенью 2025 года Владимир Путин обозначил проблему сохранения риска опустынивания земель в Астраханской области.

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    25 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Алиеву с днем рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее 62-летия.

    «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на вашем ответственном посту», – говорится в письме российского лидера, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства также попросил передать сердечный привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

    Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял поздравление Мехрибан Алиевой.

    В декабре первый вице-президент республики присоединилась к телефонному разговору Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Месяцем ранее главы государств обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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    27 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Тибетском районе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки китайскому коллеге на фоне масштабного стихийного бедствия в Тибетском автономном районе.

    Глава государства обратился к председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями разрушительных природных катаклизмов, сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая», – говорится в опубликованной телеграмме.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия тем, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года российский лидер направил председателю КНР телеграмму со словами поддержки после землетрясения в Тибетском автономном районе.

    В мае текущего года глава государства приезжал в Пекин для проведения переговоров на высшем уровне.

    Весной президент России выразил соболезнования властям Эфиопии из-за гибели местных жителей при сходе оползней.

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    26 августа 2026, 05:33 • Новости дня
    Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль готовится к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским руководством, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, ведет ли Москва соответствующую подготовку, Песков заявил: «Да. Ведет», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным.

    Лукашенко вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову

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    26 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Путин и президент Сирии обсудили развитие двусторонних отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились об углублении политического диалога и расширении сотрудничества двух стран.

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    По итогам разговора лидеры двух стран выразили готовность к углублению политического диалога. Кроме того, Путин и аш-Шараа договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других ключевых областях.

    «При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления», – сказано в сообщении.

    Также стороны отметили значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа МИД РФ отметил важность соглашения по российским военным базам на сирийской территории.

    В ходе прошлогоднего визита в Москву Ахмед аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить двусторонние отношения.

    На той же встрече Владимир Путин заявил об особом характере связей между государствами.

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    27 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин оценил вклад форума «Сильные идеи» в будущее России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Нижнем Новгороде открылся масштабный форум гражданских инициатив, собравший почти 50 тыс. перспективных проектов от участников из России и 59 зарубежных государств, приветственную телеграмму направил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума, передает РИА «Новости».

    «Приветствую участников и гостей форума «Сильные идеи для нового времени»... Благодарю всех участников, экспертов и наставников за созидательный вклад в общее будущее России и всего мира», – говорится в послании главы государства.

    Российский лидер подчеркнул важность мероприятия в условиях масштабных изменений в мировой экономике и технологиях. По его словам, для обеспечения суверенитета страны необходимы смелые и прорывные решения. Президент добавил, что форум стал эффективным инструментом поддержки общественных инициатив, способствуя технологическому, культурному и социальному развитию государства.

    В этом году мероприятие проходит в Нижнем Новгороде, который Путин назвал одним из красивейших городов страны с богатыми традициями предпринимательства. Глава государства выразил уверенность, что лучшие проекты граждан получат поддержку и помогут в достижении национальных целей развития.

    Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что на форум поступило около 48,5 тыс. предложений из 59 стран, пишет ТАСС.

    Она подчеркнула, что мероприятие, проходящее уже шестой год, отличается своей ориентированностью на инициативы граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин сообщил о необходимости поддержки небольших научных и бизнес-команд.

    Российский лидер призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства страны.

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    26 августа 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минпромторга Алихановым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в среду провести встречу с руководителем Минпромторга Антоном Алихановым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В течение дня у президента планируется целый ряд рабочих встреч. Одна из них будет с министром Антоном Алихановым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что Минпромторг является одним из ведущих ведомств в стране, у министерства напряженная повестка дня.

    Президент и министр также намерены обсудить итоги работы за последние шесть месяцев.

    Ранее Алиханов называл экологичность и беспилотники главными трендами современного транспорта. В конце июля министр сообщал о стопроцентном покрытии российской промышленностью всех нужд армии.

    Немногим ранее Владимир Путин одобрил выделение средств на производство восьми пассажирских самолетов Ил-114-300.

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    26 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Ученый из Сибири рассказал о разговоре с Путиным

    Встретившийся с Путиным ученый из Сибири рассказал о разговоре с президентом

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор молодых ученых в Новосибирске с президентом Владимиром Путиным был живым и искренним, никакого сценария не было, рассказал на пленарном заседании «Технопрома-2026» один из участников встречи, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров.

    Участник встречи с главой государства, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров поделился впечатлениями на пленарном заседании форума «Технопром-2026», передает ТАСС.

    «Встреча прошла в таком очень позитивном ключе, это был такой искренний, живой диалог, то есть не было какого-то сценария, президент задавал вопросы, мы отвечали на них в диалоге. Даже больше, чем планировалось, была встреча, и президент потом упомянул, что не хотел уходить от молодых ученых, интересно было с нами пообщаться», – рассказал Федоров.

    Российский лидер приезжал в Новосибирск с официальным визитом 11 августа. В ходе поездки он участвовал в открытии центра «СКИФ», который является источником синхротронного излучения для изучения структуры веществ, а также посетил новый кампус Новосибирского госуниверситета.

    Международный форум «Технопром-2026» проводится в Новосибирске с 26 по 28 августа, собрав делегации из 40 стран. Мероприятие посвящено роли российской науки в достижении технологического лидерства, запуску установки «СКИФ» и развитию других мегасайенс-проектов.

    Ранее президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от общения с молодыми исследователями в Новосибирске. Он признался в нежелании уходить от молодых ученых.

    Глава государства заявил о планах ввода в эксплуатацию первых станций синхротрона СКИФ до конца года.

    Власти Новосибирской области запланировали торжественный запуск этой научной мегаустановки на форуме «Технопром-2026».

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    25 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин наградил Российский союз ветеранов орденом Дружбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин удостоил высокой государственной награды организацию «Российский союз ветеранов» за активное участие в воспитании подрастающего поколения и значимую общественную работу.

    Путин подписал указ о награждении Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» орденом Дружбы, передает ТАСС.

    В тексте указа отмечается, что высокая награда присуждена столичному коллективу за значительные заслуги.

    «За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Дружбы коллектив Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», город Москва», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам движения «Юнармия».

    В июле Герой России Владислав Головин предложил разработать региональные стратегии патриотического воспитания.

    Ранее глава государства назвал героизм бойцов спецоперации отличным примером для молодых людей.

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    27 августа 2026, 13:22 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования руководству Непала из-за разрушительных наводнений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил официальную телеграмму президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи со стихийными бедствиями в северо-восточных районах азиатской республики, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и серьезным разрушениям инфраструктуры.

    Глава государства направил официальную телеграмму президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху. Российский лидер выразил поддержку азиатской стране в связи с трагическими последствиями схода селей и масштабных наводнений.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными селями и наводнениями в северо-восточных районах вашей страны», – отмечается в послании, опубликованном на сайте Кремля.

    Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью разделяет скорбь дружественного непальского народа. Он попросил передать искренние слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной разрушительного наводнения в Непале стало масштабное обрушение ледника.

    Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 175 человек.

    В зоне разрушительного паводка пропали без вести восемь россиян.

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