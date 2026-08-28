  • Новость часаЭксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
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    Святой престол заинтересовался Россией
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    В России создали управляемого со смартфона боевого робота
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    США объявили о полном разминировании Ормузского пролива
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    28 августа 2026, 11:55 • Новости дня

    Euractiv: Еврокомиссия обсудит миграцию на месте человеческого зоопарка

    Euractiv: Заседание Еврокомиссии по миграции пройдет в бывшем Дворце колоний

    Tекст: Мария Иванова

    Внеочередное заседание Еврокомиссии по вопросам миграции пройдет в здании под Брюсселем, где в конце XIX века располагался крупнейший человеческий зоопарк, пишут СМИ.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запланировала внеочередное обсуждение миграционных вопросов во Дворце Африки под Брюсселем, передает ТАСС.

    До 2018 года это здание было известно как Дворец колоний. Оно было построено бельгийским королем Леопольдом II к Всемирной выставке 1897 года.

    Главной достопримечательностью той выставки стал крупнейший в бельгийской истории человеческий зоопарк. Выбор столь неоднозначной площадки вызвал удивление в институтах Евросоюза. «Восприимчивость к культурным нюансам всегда была сильной стороной этой Еврокомиссии», – отметил неназванный европейский чиновник.

    На встрече фон дер Ляйен планирует обсудить с еврокомиссарами часть своей предстоящей речи о состоянии дел в Евросоюзе. Этот блок будет посвящен миграции и усилению пограничного агентства Frontex на фоне недавнего кризиса в Сеуте. Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заверила, что темы заседания никак не связаны с местом его проведения.

    Дворец колоний создавался Леопольдом II для привлечения инвесторов в его личный проект «Свободное Конго». В рамках цивилизаторской миссии в Тервюрене были построены три деревни, куда привезли 267 конголезцев. Семь из них скончались от болезней во время выставки из-за холодного лета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию нелегалов из испанской Сеуты.

    Главы министерств внутренних дел стран Евросоюза запланировали экстренную видеоконференцию для обсуждения последствий этого миграционного кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил масштабный наплыв людей желанием отблагодарить европейских чиновников за их миграционную политику.

    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

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    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (13)
    28 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии

    Торговое судно загорелось и затонуло у берегов Румынии

    Tекст: Катерина Туманова

    Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море после пожара, вызванного ударом неясного происхождения.

    «В четверг, 27 августа, около 19.00, сотрудники пограничной полиции береговой охраны получили сообщение о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфынтул-Георге», – сообщили сотрудники пограничной полиции порталу News.ro.

    По словам президента Румынии Никушора Дана, который пребывает в Молдавии, вечером произошел инцидент на границе, но за пределами территориальных вод страны.

    «Корабль был атакован. К счастью, члены экипажа были спасены. Береговая охрана оперативно вмешалась, никто не пострадал. В него ударили, и, похоже, он затонул. На данный момент мы не знаем, кто это сделал и почему, будет проведено расследование», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое грузовое судно атаковано дронами ВСУ в Черном море. Судно с китайскими моряками пошло ко дну в Бенгальском заливе. В середине июля в Бенгальском заливе затонули два судна с беженцами.

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    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

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    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

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    28 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Программу ЛДПР по ипотеке поддержали более 350 тыс. россиян

    Более 350 тыс. россиян поставили подписи в поддержку программы ЛДПР по ипотеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подписную кампанию ЛДПР за ипотеку под 3% уже поддержали более 350 тыс. россиян, а цель инициативы – собрать миллион подписей.

    Как сообщили в ЛДПР, более 350 тыс. россиян уже поставили подписи под программой «Народная ипотека» со ставкой 3%, которая стала частью обращения партии к президенту Владимиру Путину «Миллион подписей для Президента».

    Инициатива предусматривает возможность приобрести жилье молодым специалистам до 35 лет, работникам бюджетной сферы, студентам и гражданам, планирующим стать родителями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил: «ЛДПР требует дать людям реальную возможность покупать жилье, а не жить всю жизнь в кредитной кабале. Купить на 6 млн рублей в новостройке можно только маленькую квартиру, где большую семью разместить трудно. Да и распространялась она только на тех, у кого уже есть дети. При том, что в год мы на это тратили около 1,7 трлн рублей. У нас есть более эффективное решение: более низкая ставка, меньший первоначальный взнос, доступность для молодых, кто еще не успел родить».

    По плану партии кредит по новой программе должен выдаваться на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на строительство дома. В ЛДПР предлагают снижать ставку по ипотеке с появлением каждого нового ребенка, а для многодетных семей полностью обнулять ее.

    Отвечая на вопрос о финансировании, в партии заявляют о необходимости направить на «Народную ипотеку» средства, которые сейчас идут на поддержку семей мигрантов, переключив их на поддержку российских семей.

    Сбор подписей продолжается по всей стране и на официальном сайте ЛДПР, после достижения отметки в миллион голосов обращение обещают передать президенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову предложение о запуске федеральной программы льготной «Народной ипотеки» под 3%.

    ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете и о дифференцированных ипотечных ставках для семей с детьми.

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    28 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    Глава Минфина США вычеркнул Сталина из истории Тегеранской конференции

    Глава Минфина США не упомянул Сталина среди участников Тегеранской конференции

    Глава Минфина США вычеркнул Сталина из истории Тегеранской конференции
    @ Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американского Минфина Скотт Бессент в своей публикации о Тегеранской конференции 1943 года «забыл» упомянуть советского лидера Иосифа Сталина в числе участников.

    Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в своей статье о Тегеранской конференции не упомянул Иосифа Сталина, передает ТАСС.

    На эту историческую неточность обратили внимание журналисты британского издания Financial Times.

    В материале, опубликованном 24 августа, американский министр рассуждал о событиях 1943 года. По его словам, союзные державы созвали встречу, чтобы наметить курс «беспрецедентной операции». Однако среди участников исторического события автор назвал лишь президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, проигнорировав присутствие советского лидера.

    Тегеранская конференция стала первой встречей руководителей стран Антигитлеровской коалиции. Она проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Главной темой переговоров было открытие второго фронта в Европе, которое неоднократно откладывалось. По итогам саммита союзники обязались начать военную операцию против Германии не позднее мая 1944 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент на встрече G7 назвал продление разрешений на покупку российской морской нефти временной мерой.

    Ранее он публично обменялся резкими замечаниями с британской коллегой Рэйчел Ривз из-за разногласий по войне с Ираном.

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    27 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории

    Минобороны Польши: Варшава отказывается размещать у себя ядерное оружие США

    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    @ United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польша категорически отвергла идею базирования иностранных ядерных арсеналов в пределах своих границ по итогам недавних переговоров с представителями Пентагона, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

    Руководство республики не рассматривает вариант размещения иностранных ядерных боеголовок, передает РИА «Новости».

    «Нет. Я хотел бы сказать это очень ясно и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории», – подчеркнул политик.

    Окончательная позиция Варшавы прозвучала сразу после завершения официальных переговоров с заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби. Информацию об этом также подтвердило польское издание Onet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава польского МИД Радослав Сикорский выступил против размещения ядерного оружия в стране.

    Представители Белого дома исключили возможность ведения подобных переговоров с Варшавой.

    Руководство НАТО подтвердило отсутствие планов по изменению конфигурации своих ядерных сил.

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    28 августа 2026, 00:15 • Новости дня
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    @ Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переименованное американским президентом Дональдом Трампом озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и сохранит это название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

    «Название озера Онтарио происходит от слова Ontari’io, которое, вполне уместно, означает «озеро красивое, озеро большое». Это название существует более 400 лет, предшествуя как Конфедерации Канады, так и Декларации независимости США», –  написал он в соцсети Х.

    Карни добавил, что в Канаде знают о переменах и обновлении США, однако, «называть вещи в реальности, значит называть озеро Онтарио: тогда, сейчас и всегда».

    Напомним, 27 августа Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку. Он подписал официальный указ об изменении названия озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Он также предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Глава Белого дома назвал руководство Канады клоунами и призвал «подчиниться».


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    28 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам

    Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество

    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передают СМИ.

    «Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре, путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.

    По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.

    Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.

    Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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