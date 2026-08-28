Ученый предупредил о риске разрушительных наводнений в регионах России

Эксперт Сергеев заявил о риске наводнений для Кавказа, Алтая и Саян

Tекст: Мария Иванова

Заведующий кафедрой общей биологии и экологии Факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев назвал регионы России с потенциальными рисками разрушительных паводков, передает ТАСС.

В зоне риска оказались территории Кавказа, Алтая и Саян.

«Почти несомненно, что это результат разрушения конца ледника в Гималаях, а это с большой вероятностью – результат общего повышения температур в последние десятилетия. Горные районы с многочисленными ледниками подвержены таким катаклизмам», – отметил эксперт, комментируя недавнюю трагедию в Непале.

По словам Сергеева, стихийные бедствия могут быть спровоцированы не только таянием ледников, но и землетрясениями или длительными сильными дождями. Он также добавил, что человек способен усугубить ситуацию, приведя в пример трагедию на плотине Вайонт в итальянских Альпах в 1963 году.

Напомним, мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром из-за схода снежно-каменной лавины. Пропавшими без вести числятся почти тысяча человек, спасены более 3,2 тыс. Посольство РФ в Непале сообщило об отсутствии связи с восемью россиянами, которые могли находиться в зоне бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате масштабного наводнения.

В зоне стихийного бедствия без вести пропали почти тысяча местных жителей и туристов.

Из-за прорыва берегов горного озера спасатели приостановили поисковые операции.