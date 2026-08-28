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    28 августа 2026, 10:29 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров России и Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшую субботу президент Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко, который накануне прибыл в российскую столицу.

    Президент России Владимир Путин в предстоящие выходные проведет официальную встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС. Известно, что глава соседней республики прибыл в Москву накануне запланированного мероприятия.

    Информацию о грядущих переговорах на высшем уровне официально подтвердили в Кремле. «Контакты с президентом запланированы на субботу», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским руководством.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке Москвы к этим переговорам.

    Накануне белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом.

    26 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поздравил Бадру Гунбу с Днем признания независимости Абхазии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил теплые пожелания руководителю Абхазии Бадру Гунбу и всем жителям закавказской республики по случаю обретения независимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», – приводит передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Позже этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и другие страны. Российские власти неоднократно подчеркивали окончательность этого исторического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России продолжать оказывать Абхазии и Южной Осетии масштабную помощь по укреплению государственности.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    В марте прошлого года Бадра Гунба победил на выборах президента республики с 57% голосов избирателей.

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    27 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для проведения рабочих встреч с высшим руководством страны.

    В рамках поездки запланированы переговоры белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», – отмечается в сообщении агентства.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к данному визиту.

    Днем в четверг глава белорусского государства отправился в Россию.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путину незамедлительно доложили о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, передает РИА «Новости».

    «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите Рэтклиффа. Ранее телеканал CBS сообщал о приезде директора ЦРУ в Москву для проведения переговоров.

    Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал встреч с Рэтклиффом.

    Украинские журналисты выдвинули несколько версий приезда главы разведки США.

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    25 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусские военные проведут масштабные оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с использованием российских тренировочных баз, сообщило Минобороны республики.

    Мероприятия пройдут с 25 августа по 10 сентября текущего года, уточнили в пресс-службе белорусского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    «С 25 августа по 10 сентября 2026 года... проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», – отмечается в официальном заявлении министерства.

    Начальный этап тренировок предполагает отработку защиты стратегических объектов и армейских подразделений от воздушных атак условного противника. Военнослужащие зенитных ракетных частей также выполнят задачи по совершению маневров.

    Заключительная, активная фаза учений пройдет на территории России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

    Президент России Владимир Путин называл причину проведения совместных военных маневров с Белоруссией.

    В прошлом году белорусские военнослужащие анонсировали боевые пуски из систем «Полонез-М» на территории российского полигона.

    Ранее летчики из соседней республики осуществили пуски ракет с истребителей Су-30СМ на полигоне Ашулук.

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    26 августа 2026, 06:57 • Новости дня
    Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.

    Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.

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    27 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

    БелТА: Лукашенко вылетел в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, пишут белорусские СМИ.

    В рамках поездки глава белорусского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным», – отмечается в сообщении.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к этому визиту.

    Ранее белорусский лидер вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову.

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    26 августа 2026, 18:30 • Новости дня
    Посол сообщил о желании президента Ирана встретиться с Путиным на саммите ШОС

    Посол Джалали: Пезешкиан хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время мероприятий ШОС, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По словам дипломата в интервью агентству IRNA, главы государств продолжают активный диалог, передает РИА «Новости».

    «Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке», – отметил Джалали.

    Напомним, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Ранее дипломаты готовили встречу президентов России и Ирана в Ашхабаде.

    Лидеры двух стран также проводили переговоры на саммите БРИКС в Казани.

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    26 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Минпромторг предложил расширить национальный режим на промышленные услуги

    Алиханов предложил распространить национальный режим на промышленные услуги

    Tекст: Вера Басилая

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности.

    Алиханов на встрече с Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности, передает ТАСС. Инициатива направлена на дозагрузку отечественных предприятий.

    По словам Алиханова, инвестиции в промышленность выросли с 3 трлн рублей в 2021 году до 7,3 трлн рублей в 2025 году, а ввод новых мощностей увеличился более чем на 80%.

    «Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить – у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт», – сказал министр.

    Встреча прошла в Кремле, где Алиханов доложил о результатах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, передает РИА «Новости».

    Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.

    Ранее министерство выступило за приоритетную выдачу отечественной продукции на электронных торговых площадках.

    В начале года Путин поручил оказать дополнительные меры поддержки предприятиям со снижающимися объемами производства.

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    25 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин спросил у главы Ставрополья о состоянии сельскохозяйственных земель

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Ставропольском крае и обратил особое внимание главы региона Владимира Владимирова на состояние сельскохозяйственных территорий, страдающих от климатических изменений.

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало состояние агропромышленного комплекса.

    «Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?» – поинтересовался президент во время беседы. Губернатор доложил, что совместно с Министерством сельского хозяйства разрабатывается программа борьбы с опустыниванием. По его словам, проблема затрагивает до 80 тыс. гектаров ежегодно, преимущественно в восточных районах края. Кроме того, стороны затронули вопросы экономического развития.

    «Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается», – обратил внимание президент.

    По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Ставрополья.

    В июле прошлого года российский лидер поручил Владимиру Владимирову планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.

    Осенью 2025 года Владимир Путин обозначил проблему сохранения риска опустынивания земель в Астраханской области.

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    25 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Алиеву с днем рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее 62-летия.

    «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на вашем ответственном посту», – говорится в письме российского лидера, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства также попросил передать сердечный привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

    Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял поздравление Мехрибан Алиевой.

    В декабре первый вице-президент республики присоединилась к телефонному разговору Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Месяцем ранее главы государств обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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    27 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Тибетском районе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки китайскому коллеге на фоне масштабного стихийного бедствия в Тибетском автономном районе.

    Глава государства обратился к председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями разрушительных природных катаклизмов, сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая», – говорится в опубликованной телеграмме.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия тем, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года российский лидер направил председателю КНР телеграмму со словами поддержки после землетрясения в Тибетском автономном районе.

    В мае текущего года глава государства приезжал в Пекин для проведения переговоров на высшем уровне.

    Весной президент России выразил соболезнования властям Эфиопии из-за гибели местных жителей при сходе оползней.

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    26 августа 2026, 05:33 • Новости дня
    Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль готовится к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским руководством, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, ведет ли Москва соответствующую подготовку, Песков заявил: «Да. Ведет», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным.

    Лукашенко вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову

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    26 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Путин и президент Сирии обсудили развитие двусторонних отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились об углублении политического диалога и расширении сотрудничества двух стран.

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    По итогам разговора лидеры двух стран выразили готовность к углублению политического диалога. Кроме того, Путин и аш-Шараа договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других ключевых областях.

    «При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления», – сказано в сообщении.

    Также стороны отметили значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа МИД РФ отметил важность соглашения по российским военным базам на сирийской территории.

    В ходе прошлогоднего визита в Москву Ахмед аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить двусторонние отношения.

    На той же встрече Владимир Путин заявил об особом характере связей между государствами.

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    26 августа 2026, 16:39 • Новости дня
    Военные поисковики России и Белоруссии начали совместные раскопки в Гродно

    Tекст: Ольга Иванова

    Специализированные батальоны России и Белоруссии приступили к исследованию мест боев начального периода Великой Отечественной войны в Гродненском регионе, сообщило белорусское Минобороны.

    Минобороны Белоруссии сообщило о начале совместных поисковых работ военнослужащих Белоруссии и России на территории республики, передает РИА «Новости». Специалисты исследуют Гродно и Гродненский район в местах боев начального периода Великой Отечественной войны.

    «В Гродно дан старт совместным полевым поисковым работам военнослужащих 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси и 90-го отдельного специального поискового батальона Вооруженных Сил России», – говорится в сообщении ведомства.

    Начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества Сергей Корнев отметил, что решение о проведении совместных поисковых работ главы оборонных ведомств приняли еще в 2015 году. По его словам, с 2016 года отработано восемь поисковых смен, а нынешняя стала девятой. Основные усилия сосредоточены на розыске неучтенных захоронений времен начала войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 52-го поискового батальона Белоруссии обнаружили в Бресте останки жертв нацистского лагеря смерти.

    Генпрокуратура республики опубликовала карту со 180 ранее неизвестными местами уничтожения людей.

    В августе текущего года российские добровольцы открыли международную военно-историческую экспедицию в Калужской области.

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    26 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Огромная пробка парализовала выезд из Белоруссии в страны Евросоюза

    Более 3 тыс. автомобилей застряли на белорусско-польской границе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 3 тыс. автомобилей ожидают на границе въезда из Белоруссии в Польшу, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

    Ситуация на западных рубежах республики продолжает ухудшаться, передает РИА «Новости».

    «Более трех тыс. 30 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза», – сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    В очереди стоят 1925 легковых авто и 1105 грузовиков. Сопредельные польские пункты пропуска за минувшие сутки приняли лишь около 31% транспорта от установленной нормы. На границе с Литвой также наблюдаются заторы: там скопилось 180 легковых и 320 грузовых машин.

    Литовские службы оформили 60% легкового и 21% грузового транспорта. Ранее глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский пояснил, что кризис вызван закрытием ряда пограничных переходов со стороны Евросоюза. Европейские страны не выполняют договоренности по пропуску автомобилей и искусственно замедляют оформление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа очередь из легковых автомобилей на выезд в страны ЕС выросла за сутки на 400 единиц.

    В начале месяца Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал скопление более трех тысяч машин на границе с Литвой и Польшей.

    Перед этим Латвия полностью прекратила движение транспорта через единственный открытый пограничный пункт.

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