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    Святой престол заинтересовался Россией
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    В России создали управляемого со смартфона боевого робота
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    Украинский дрон ударил в магазин в Павловском Посаде
    США объявили о полном разминировании Ормузского пролива
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутников Starlink
    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК
    28 августа 2026, 09:59 • Новости дня

    Житель Мелитополя получил 24 года колонии за госизмену

    Готовивший теракты житель Мелитополя приговорен к 24 годам строгого режима

    Tекст: Мария Иванова

    Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсии и прятал взрывчатку в Запорожской области.

    Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Мелитополя Запорожской области за государственную измену, передает ТАСС.

    Мужчина 1982 года рождения получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 600 тыс. рублей.

    «Южным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России 1982 г. р., причастному к совершению государственной измены», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

    По информации спецслужбы, в 2022 году осужденный вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами. Выполняя приказы кураторов, он забирал из тайников взрывчатку и электронные компоненты для создания самодельных взрывных устройств. Затем он перевозил их и прятал в новых схронах для подготовки терактов.

    Дома у мужчины правоохранители нашли более восьми килограммов взрывчатых веществ и два готовых взрывных устройства. Против него возбудили дело по статьям о госизмене, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки. В ФСБ напомнили, что все пособники противника понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Запорожский областной суд приговорил жительницу Мелитополя к 13 годам колонии за шпионаж.

    В середине августа силовики задержали жителя Севастополя за подготовку тайников со взрывчаткой.

    В июне Южный окружной военный суд назначил пятерым гражданам Украины длительные сроки за организацию теракта в Запорожской области.

    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

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    27 августа 2026, 12:15 • Новости дня
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал переговоры с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом стандартной практикой спецслужб и рассказал, что обсудил с ним ряд деликатных профильных вопросов.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом обычным рабочим форматом, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные контакты являются неотъемлемой частью деятельности спецслужб.

    «Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи или в формате онлайн – это часть нашей работы... так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэклиффом – это рабочий формат», – отметил руководитель СВР.

    В ходе переговоров стороны затронули ряд деликатных вопросов, входящих в компетенцию разведывательных ведомств. Нарышкин также добавил, что практически еженедельно проводит личные или онлайн-встречи с руководителями иностранных спецслужб со всех континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал поездку главы американской разведки как отчасти рутинную.

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    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

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    28 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии

    Торговое судно загорелось и затонуло у берегов Румынии

    Tекст: Катерина Туманова

    Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море после пожара, вызванного ударом неясного происхождения.

    «В четверг, 27 августа, около 19.00, сотрудники пограничной полиции береговой охраны получили сообщение о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфынтул-Георге», – сообщили сотрудники пограничной полиции порталу News.ro.

    По словам президента Румынии Никушора Дана, который пребывает в Молдавии, вечером произошел инцидент на границе, но за пределами территориальных вод страны.

    «Корабль был атакован. К счастью, члены экипажа были спасены. Береговая охрана оперативно вмешалась, никто не пострадал. В него ударили, и, похоже, он затонул. На данный момент мы не знаем, кто это сделал и почему, будет проведено расследование», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое грузовое судно атаковано дронами ВСУ в Черном море. Судно с китайскими моряками пошло ко дну в Бенгальском заливе. В середине июля в Бенгальском заливе затонули два судна с беженцами.

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    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

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    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    27 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории

    Минобороны Польши: Варшава отказывается размещать у себя ядерное оружие США

    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    @ United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польша категорически отвергла идею базирования иностранных ядерных арсеналов в пределах своих границ по итогам недавних переговоров с представителями Пентагона, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

    Руководство республики не рассматривает вариант размещения иностранных ядерных боеголовок, передает РИА «Новости».

    «Нет. Я хотел бы сказать это очень ясно и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории», – подчеркнул политик.

    Окончательная позиция Варшавы прозвучала сразу после завершения официальных переговоров с заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби. Информацию об этом также подтвердило польское издание Onet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава польского МИД Радослав Сикорский выступил против размещения ядерного оружия в стране.

    Представители Белого дома исключили возможность ведения подобных переговоров с Варшавой.

    Руководство НАТО подтвердило отсутствие планов по изменению конфигурации своих ядерных сил.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    27 августа 2026, 22:22 • Новости дня
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»

    Наводнение в Непале назвали каскадной катастрофой

    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    @ Ap Tolang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Ученые назвали разрушительное наводнение на севере Непала «каскадным событием», при котором одно природное явление могло запустить цепочку других. По предварительной версии специалистов, катастрофический паводок мог начаться с обрушения ледника в Гималаях, после чего произошли сход ледово-каменной лавины и прорыв образовавшейся на реке плотины.

    Наводнение произошло в среду в районе реки Бхотекоши у границы Непала с Тибетом. В результате стихии погибли более 350 человек, еще сотни числятся пропавшими без вести. Среди них оказались иностранные туристы. По данным министерства туризма Непала, неизвестной оставалась судьба 403 туристов, включая 341 иностранца.

    По мнению исследователей, масштаб наводнения не соответствует обычному дождевому паводку, пишет Scientific American. Перед катастрофой в пострадавшем районе не фиксировалось значительных осадков.

    Основная версия специалистов связана с обрушением крупного участка ледника на высоте около 5,2 тыс. метров. Согласно спутниковым снимкам, ледовая масса сорвалась и упала более чем на 1,2 тыс. метров в долину. Это могло вызвать мощную лавину из льда и горных пород.

    Предположительно, примерно в 20 километрах выше границы Непала и Тибета лавина перекрыла русло реки. За образовавшейся преградой начала накапливаться вода, после чего ледово-каменная плотина разрушилась и вниз по течению хлынул мощный поток.

    Специалисты отмечают, что подобные явления называют каскадными, поскольку первоначальная природная опасность становится причиной последующих. В данном случае обрушение ледника могло спровоцировать лавину, та – перекрытие реки, а разрушение временной плотины – масштабный паводок.

    Ученые отмечают, что каскадные катастрофы практически невозможно прогнозировать – для этого необходимо понимать, какая причина может спровоцировать цепь стихийных бедствий, где каждое усиливает предыдущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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