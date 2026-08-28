В России создали управляемого со смартфона боевого робота

Самый массовый боевой робот СВО «Курьер» получил управление со смартфона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самый массовый российский боевой робот в зоне проведения СВО «Курьер» способен вести огонь, минировать и разминировать местность, а также эвакуировать раненых, передает ТАСС. Платформу, которой оператор может управлять с обычного смартфона, представили на форуме «Технопром».

Наземный робототехнический комплекс создали на предприятии «Капс» совместно со специалистами Омского автобронетанкового инженерного института. Дальность действия машины превышает 10 км, управление происходит по оптоволокну, сотовой связи или радиоканалу. На робота устанавливают гранатометы АГС-17, пулеметы ПКТ и НСВТ калибра 12,7 мм.

«Вечером робот выехал, заминировал эту дорогу, пока никто не видит, – с утра уже враг поедет по ней. Помимо этой турели мы можем поставить сюда совершенно другие навесные модули. Это может быть задымление, может быть лазерная установка для разминирования», – рассказал курсант ОАБИИ Вячеслав Калабин.

Машина оснащена тепловизором и камерами кругового обзора, может раскладывать противотанковые мины ТМ-62. По словам разработчиков, это самый массовый и воюющий робот на сегодняшний день. Для перевозки грузов и личного состава к нему подключают модульный прицеп-трансформер «Троян», позволяющий скрытно доставлять другие компактные комплексы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Южной группировки войск оснастили наземный беспилотник «Курьер» скоростной системой наведения.

В мае этот российский дрон огнем из пулемета уничтожил тяжелый украинский аппарат «Вампир».

Первые 50 таких автономных комплексов отправили на передовую осенью 2024 года.