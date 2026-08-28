Из-за паводка в Непале без вести пропали почти 1 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате мощного удара стихии спасатели ищут сотни пострадавших, передает ТАСС. Национальное управление по снижению рисков Непала опубликовало актуальные данные о последствиях трагедии. «Пропавшими без вести числятся 977 человек», – отметило ведомство, уточнив, что среди них находятся 517 иностранных туристов, 28 полицейских и 58 военнослужащих.

К масштабной спасательной операции привлечены более 13 тыс. специалистов. По информации властей, из зоны бедствия удалось успешно эвакуировать свыше 3,2 тыс. граждан. При этом поисковые отряды уже обнаружили тела почти 469 погибших.

Разрушительная волна обрушилась на северные районы государства в среду утром. Причиной катастрофы стал сход снежно-каменной лавины неподалеку от пограничного перехода «Расувагадхи».

Ситуация осложняется отсутствием связи с некоторыми иностранцами. Российское посольство в Непале сообщило, что в зоне наводнения могут находиться восемь граждан России, местонахождение которых сейчас неизвестно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне разрушительного наводнения пропали без вести восемь граждан России.

Накануне число жертв стихии достигло 359 человек.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.