Пентагон заявил об успешном разминировании Ормузского пролива

Пентагон сообщил о завершении очистки Ормузского пролива от морских мин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки успешно завершили операцию по очистке Ормузского пролива от морских мин, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер.

«Военные США достигли важнейшего момента в Ормузском проливе. Мы успешно обезвредили морские мины в Ормузском проливе», – подчеркнул Купер в своем видеообращении в социальной сети X. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что американские союзники сомневаются в полном разминировании акватории.

Обострение ситуации в регионе началось после заявления Дональда Трампа 8 июля о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном. В ответ на предполагаемые действия Тегерана против коммерческих судов американские военные провели серию атак. Иранская сторона ответила ударами по базам США на Ближнем Востоке, перекрыла пролив и обвинила Вашингтон в срыве договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива.

Несколькими днями ранее Вашингтон и Тегеран согласовали условия прекращения огня.

Весной Пентагон направил два эсминца для очистки вод от иранских мин.