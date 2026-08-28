  • Новость часаРоссийские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради фотографий
    Вспышку сальмонеллеза в Британии связали с яйцами с Украины
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    Эксперт разъяснил, почему золотистые крышки для консервации лучше цветных
    Лукашенко прибыл в Россию
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    28 августа 2026, 07:34 • Новости дня

    Кабмин сообщил о создании собственной общеобразовательной школы Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское правительство распорядилось открыть новое среднее общеобразовательное учреждение, которое будет находиться в ведении оборонного ведомства страны.

    Правительство России выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы №22 Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

    «Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 22» Министерства обороны Российской Федерации (далее – учреждение). Определить основной целью деятельности учреждения осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», – говорится в опубликованном документе.

    Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек. Министерству обороны поручено в течение двух месяцев утвердить устав школы и обеспечить ее государственную регистрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении доли начальной военной подготовки в школах до 50 %.

    В июле правительство постановило воссоздать Военный инженерно-технический университет.

    В мае власти решили восстановить расформированное Челябинское высшее танковое училище.

    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

    Комментарии (5)
    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

    Комментарии (3)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    В ответ на слова Захаровой Independent представила карты баз британских ВС

    Газета Independent представила карты баз британских ВС

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире.В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Морпехи США пересмотрели концепцию боя из-за дронов

    The War Zone: Морская пехота США изменит тактику из-за дронов

    Морпехи США пересмотрели концепцию боя из-за дронов
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американская морская пехота намерена кардинально перестроить структуру пехотных отделений для противостояния беспилотникам в будущих конфликтах.

    Командование Корпуса морской пехоты США разрабатывает новую концепцию ведения боевых действий в условиях массового применения беспилотных аппаратов, пишет The War Zone.

    Американские военные планируют оснастить каждое пехотное отделение собственными разведывательными и ударными дронами.

    «Мы должны адаптироваться к новой реальности на поле боя, где доминируют беспилотные системы», – заявил представитель командования. В ближайшие годы морпехи получат портативные комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления вражеских аппаратов.

    Помимо этого, бойцов будут обучать использованию барражирующих боеприпасов. Эксперты отмечают, что изменения тактики связаны с анализом современных конфликтов, где малые беспилотники играют решающую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на изменение правил ведения войны из-за беспилотников

    Танкисты морской пехоты группировки «Центр» выдержали атаку более 50 вражеских дронов.

    Боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты ликвидировал восемь украинских беспилотных аппаратов за один час.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Пентагон: Европа взяла на себя ответственность за поддержку Киева

    Пентагон заявил о ведущей роли Европы в поддержке Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны взяли на себя основную ответственность за обеспечение собственной безопасности и стали играть ведущую роль в оказании помощи Киеву, заявил заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Европа взяла на себя основную ответственность за собственную оборону и стала лидером в оказании помощи Украине, сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

    «Европа, которая, безусловно, является очень богатым континентом, может взять на себя основную ответственность за собственную оборону и делает это... а также и играет ведущую роль в поддержке Украины», – подчеркнул американский чиновник.

    Соответствующее заявление Колби сделал в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Элбридж Колби посетил Европу для продвижения американской инициативы «НАТО 3.0».

    Весной на заседании контактной группы «Рамштайн» он призвал европейские страны значительно увеличить финансирование вооружений.

    В начале года Пентагон опубликовал Национальную стратегию обороны с требованием к союзникам взять на себя основную ответственность за поддержку Киева.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    «Калашников» передал военным крупную партию авиационных пушек ГШ-301

    Российские самолеты получили новую партию скорострельных авиапушек ГШ-301

    Tекст: Мария Иванова

    Оборонное предприятие отгрузило заказчикам очередную партию 30-миллиметровых орудий, известных под неофициальным названием «балерина», для оснащения отечественных боевых самолетов.

    Производитель завершил передачу авиационных пушек ГШ-301 для Военно-воздушных сил России, сообщает Telegram-канал концерна.

    Сейчас предприятие приступило к изготовлению финальной партии этих изделий. Она будет направлена в войска до конца 2026 года.

    Орудие калибра 30 миллиметров активно применяется российской авиацией в зоне спецоперации. Пушка входит в состав вооружения истребителей МиГ-29, Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. За легкость и высокую скорострельность ГШ-301 получила неофициальное название «балерина».

    По оценкам экспертов, благодаря новейшему оборудованию и высоколегированной стали орудие остается одним из лучших в мире. Концерн выступает единственным в стране производителем таких пушек. Объемы их выпуска кратно увеличиваются каждый год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году концерн «Калашников» увеличил производство авиационных пушек ГШ-301.

    Осенью прошлого года предприятие поставило в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

    В марте органы внутренних дел России приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Euractiv: Cоздание украинской системы ПВО Freya займет два года

    Tекст: Мария Иванова

    Создание новой украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya затягивается из-за нежелания компаний делиться технологиями и потребует минимум двух лет.

    Создание украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya столкнулось с задержками и потребует минимум двух лет, сообщает Euractiv.

    Десять европейских государств, включая Британию и Украину, решили разработать собственную недорогую ПРО из-за нехватки американских перехватчиков Patriot, отмечает РИА «Новости».

    Генеральный директор Украинского совета оружейников Федорко выразил сомнения в быстрых сроках реализации инициативы после переговоров с 12 компаниями-участницами. «Я думаю, что это займет не менее двух лет», – сказал он.

    Разработкой занимается украинская компания Fire Point, создающая перехватчик и пусковую установку на базе российской С-400. Европейские партнеры, такие как Leonardo, Kongsberg и Hensoldt, предоставят радары и системы управления. Ожидаемая стоимость одной ракеты Freya составит 700 тыс. долларов, что значительно дешевле четырехмиллионных ракет Patriot. Задержки связаны не с финансированием, а с нежеланием участников делиться секретными технологиями.

    В июле лидеры девяти европейских стран и Украина объявили о формировании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и делают западные страны его прямыми участниками. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные столкнулись с острым дефицитом боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

    Девять европейских государств и Украина объявили о формировании новой оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Страны Европы договорились поддержать разработку дешевой альтернативы американским комплексам под названием Project Freyja.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Врач назвал самые опасные для школьников инфекции

    Врач Коновалов предупредил о риске опасных инфекций среди школьников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По возвращении в школу риск распространения инфекций становится выше. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

    Возвращение детей в школу после летних каникул значительно повышает риск распространения инфекций в коллективах, передает Газета.Ru. Врач-инфекционист Иван Коновалов выделил ряд заболеваний, к которым следует относиться с особым вниманием.

    «Именно возвращение к организованному коллективному обучению после лета является важнейшим эпидемиологическим фактором распространения заразных инфекций. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. Среди них специалист назвал корь, ветрянку, грипп, коклюш, краснуху, дифтерию, гемофильную, пневмококковую и менингококковую инфекции. Дети не только легче передают их друг другу – в силу возраста сами заболевания у них могут протекать тяжелее, чем у взрослых», – объяснил врач.

    Специалист подчеркнул, что полностью оградить школьников от вирусов невозможно. Однако необходимо обучить их базовым мерам профилактики: мытью рук и правильному поведению при кашле. Коновалов также отметил особую опасность менингококковой инфекции, которая может развиваться стремительно и приводить к летальному исходу за 12-14 часов. Врач напомнил, что единственным надежным методом защиты остается вакцинация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педиатр Татьяна Сергеева назвала прививки обязательным условием перед поступлением детей в детский сад.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала выход на рынок уникальной отечественной вакцины от менингококка в текущем году.

    Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов допустил появление бесплатных прививок от этой инфекции к 2027 году.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    Турецкое грузовое судно атаковано дронами ВСУ в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi, принадлежащее экспортной компании из Трабзона, было атаковано дронами в Черном море во время выхода из порта Самсун.

    «Судно Lider Bordo Mavi, вышедшее из порта Самсун 25 августа и взявшее курс на порт Туапсе в России, подверглось неожиданной атаке, когда прибыло к побережью Туапсе в ночь на 26 августа. После взрывов на палубе судна вспыхнул пожар», –  пишет Haber Trabzon.

    По предварительной информации, на торговое судно была совершена точечная атака с использованием трех дронов.

    «Согласно свидетельствам, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), предположительно украинского происхождения, нанесли прямой удар по торговому судну. Сразу после попадания дронов на судне вспыхнул пожар», – сказано в статье.

    В материале упоминается, что, по предварительным данным, пять человек пострадали.

    Глава Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркут Челеби подтвердил эти данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе атака на турецкое судно в Черном море  заставила Анкару призвать обеспечить безопасность судоходства. Дроны атаковали в Черном море судно турецкой компании. В начале августа атакованное ВСУ турецкое судно Nadezhda превратилось в груду металла.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 20:27 • Новости дня
    Ростех в 50 раз увеличил выпуск боеприпасов для танков
    Ростех в 50 раз увеличил выпуск боеприпасов для танков
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала проведения специальной военной операции выпуск танковых снарядов на предприятиях Ростеха вырос в полсотни раз, а создание боевых самолетов увеличилось вдвое, рассказали в госкорпорации.

    Соответствующей информацией пресс-служба предприятия поделилась на полях форума «Технопром-2026», передает РИА «Новости».

    «За время СВО в два раза увеличили производство боевых истребителей, в 20 раз увеличили производство боеприпасов для артиллерии и в 50 раз боеприпасов для танков», – сообщили представители корпорации.

    Напомним, в мае текущего года объемы выпуска боевых самолетов в России удвоились по сравнению с 2022 годом.

    В конце прошлого года президент Владимир Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений.

    Осенью прошлого года генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил о десятикратном росте выпуска снарядов для ствольной артиллерии.

    Комментарии (3)
    27 августа 2026, 10:35 • Новости дня
    Армия США решила построить ядерные микрореакторы на базе Форт-Брэгг

    Axios: Армия США построит ядерные микрореакторы в Форт-Брэгг

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные выбрали компанию Antares для строительства и эксплуатации компактных ядерных реакторов на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

    Армия США и Управление оборонных инноваций выбрали компанию Antares для создания и эксплуатации ядерных микрореакторов на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, сообщает Axios.

    Это решение продиктовано высокими потребностями военных в энергии для радаров, жилья, оружия и вычислительных центров.

    «Я думаю, что военные в течение последнего десятилетия или около того находились между молотом и наковальней в вопросах энергетики. Большинство военных служб разделяют свое отношение к энергии», – заявил ген директор Antares Джордан Брамбл.

    Он отметил необходимость внедрения более оперативного энергетического мышления на военных объектах внутри США для поддержания критически важных операций без участия гражданских сетей поставок.

    Соглашение с Antares стало одним из нескольких контрактов, объявленных в рамках многомиллиардной программы армии Janus. Ожидается, что компания поставит свои реакторы партиями по три штуки. Точная сумма контракта не разглашается, но общая стоимость соглашений Antares с вооруженными силами оценивается примерно в 1 млрд долларов.

    В июне реактор Antares Mark-0 достиг критичности в Национальной лаборатории Айдахо, став первым подобным устройством в рамках пилотной программы Министерства энергетики. Среди других участников программы Janus – компании BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant и Westinghouse Government Services, которые разместят свои реакторы на различных военных базах США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы США запланировали использовать атомный авианосец для энергоснабжения наземной базы.

    Американские военные впервые перевезли самолетами миниатюрный ядерный реактор.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о разработке американской военной программы микрореакторов «Янус».

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 03:10 • Новости дня
    Дрон НАТО потерял связь над акваторией Черного моря

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский стратегический аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix сообщил о системном сбое у берегов Турции и направился в сторону Болгарии, сказано в полетных данных дрона.

    Полетные данные зафиксировали инцидент с разведывательным аппаратом НАТО, передает РИА «Новости». Согласно информации сервиса Flightradar24, беспилотник с позывным MAGMA10 курсировал неподалеку от побережья Турции.

    Около 23.32 мск дрон передал код 7600. Данный сигнал означает серьезный сбой в системе связи летательного аппарата.

    После возникновения неполадок БПЛА продолжил движение на запад через воздушное пространство Болгарии. К 2.26 ночи аппарат достиг территории Греции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep. Литва усилила ПВО у Вильнюса из-за беспилотников. Украинские беспилотники доказали беззащитность Латвии.


    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 03:55 • Новости дня
    Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

    Психолог Бушевская посоветовала постепенно менять режим школьника к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Резкое возвращение к образовательным будням может спровоцировать сильный стресс у ребенка из-за внезапной смены привычного расписания, предупредила психолог-консультант Инна Бушевская.

    «В конце августа в семьях начинается тихая суета. Этот плавный переход от каникул к школьным будням всегда приносит с собой легкую тревогу, ведь перестраиваться приходится не только школьникам, но и всей семье», – напомнила она в беседе с ТАСС.

    Психолог рекомендует сдвигать время пробуждения и засыпания ежедневно на 15-20 минут. Это правило касается и взрослых, которым необходимо демонстрировать детям спокойствие. Если накануне праздника школьник поздно лег спать, утренний подъем вызовет неизбежный протест.

    В первый месяц осени стоит отказаться от завышенных требований к успеваемости, советует эксперт. Дополнительные секции и занятия с репетиторами лучше отложить на две или три недели.

    Такой подход позволит учащимся спокойно адаптироваться к новым нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников.

    Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году.

    Ранее психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии
    Премьер Грузии назвал русофобию оппозиции «предательством»
    В ВСУ сформировали штурмовые отряды из осужденных женщин
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Власти Дании выплатят компенсации женщинам за установку спиралей без их согласия