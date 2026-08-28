Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива

Трамп на видео переименовал озеро Онтарио в Америку

Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку

Tекст: Мария Иванова

Президент США на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой переименовал на карте озеро Онтарио в озеро Америка, передает РИА «Новости».

Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать водоем из-за провала торговых переговоров с Канадой. При этом он не уточнил, предпринимались ли для этого какие-либо официальные шаги.

«Итак, это озеро Онтарио в Канаде и в США, но мы внесем небольшое изменение. Мы назовем его не Онтарио, а как-нибудь по-другому. Мы назовем его озеро Америка, и все, что для этого нужно, – это хорошая ручка и немного смекалки», – сказал президент на видео, опубликованном в TikTok.

После этого Трамп взял распечатанную карту, размашистым почерком маркером перечеркнул старое название озера и большими буквами написал новое. Политик подытожил, что озера Онтарио больше нет, и теперь у США есть не только залив Америка (бывший Мексиканский залив), но и одноименное озеро. Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады, на его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые переговоры между Канадой и США провалились после отзыва Оттавой своих представителей.

Американский президент резко раскритиковал премьер-министра Канады Марка Карни и премьера провинции Онтарио Дага Форда.

В прошлом году глава Белого дома официально переименовал Мексиканский залив в Американский.