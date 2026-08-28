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    28 августа 2026, 00:53 • Новости дня

    Определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27

    Tекст: Катерина Туманова

    Завершились последние матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, что выявило 36 команд, которые примут участие в основном этапе турнира сезона-2026/27.

    Стал известен состав участников основного раунда футбольной Лиги Европы сезона-2026/27. Жеребьевка основного этапа пройдет 28 августа в Монако, а финал турнира состоится 26 мая во Франкфурте-на-Майне, передают РИА «Новости».

    В первую корзину попали такие клубы, как немецкий «Байер», португальская «Бенфика», итальянские «Ювентус» и «Милан», французские «Лион» и «Марсель», нидерландский АЗ, греческий «Олимпиакос» и испанский «Реал Сосьедад».

    Во вторую корзину вошли венгерский «Ференцварош», чешские «Виктория» и «Спарта», бельгийские «Юнион» и «Андерлехт», хорватское «Динамо», австрийский «Зальцбург», шотландский «Селтик» и французский «Ренн».

    В третьей корзине оказались австрийский «Штурм», польские «Лех» и «Ягеллония», английские «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Сандерленд», словенский «Целе», кипрская «Омония» и испанская «Сельта». В четвертую корзину попали немецкий «Хоффенхайм», турецкий «Бешикташ», португальский «Торренсе», израильский «Хапоэль», нидерландский НЕК, греческий ОФИ, норвежский «Лиллестрем», болгарский «Левски» и армянский «Арарат-Армения».

    В основном раунде Лиги Европы выступят 36 команд. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-тренер «Зенита» Манчини вновь возглавит сборную Италии. Российский вратарь Сафонов помог ПСЖ выиграть Суперкубок УЕФА. При этом УЕФА не допустил российские футбольные клубы к участию в еврокубках.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    27 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах

    New Scientist: Аномальная жара приведет к рекордному таянию ледников в Альпах

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    @ IMAGO/Michelangelo Oprandi/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары альпийские ледники могут побить рекорд таяния, что грозит обмелением крупнейших европейских рек и разрушительными горными обвалами.

    После серии рекордных летних волн тепла ледники в Альпах теряют массу беспрецедентными темпами, передает New Scientist.

    Только с поверхности Ронского ледника растаяло более девяти метров льда. По прогнозам синоптиков, высокие температуры могут сохраниться и осенью.

    «Я слежу за тем, чтобы они были просверлены достаточно глубоко, чтобы выжить. За исключением случаев, когда у нас такие особые условия, как этим летом», – рассказал исследователь Андреас Баудер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он отметил, что таяния было слишком много.

    Ученые предупреждают, что в 2026 году потери льда могут превысить рекордные показатели 2022 года, когда из-за сахарской пыли растаяло 6% всех альпийских ледников. За последние 50 лет в Швейцарии уже исчезло более тысячи ледников, что составляет 40% от их общего числа. Этим летом могут растаять еще 30 ледников.

    Ронский ледник, питающий одноименную реку, потерял 30 млн тонн льда только в этом году. Сокращение ледников угрожает уровню воды в крупнейших реках Европы, включая Рону, По, Рейн и Дунай. Это может привести к проблемам с гидроэнергетикой, охлаждением атомных станций и судоходством, а также усугубить будущие засухи.

    Вместе с ледниками оттаивает и вечная мерзлота, что повышает риск катастрофических обвалов. В мае 2025 года обрушение ледника Бирч привело к сходу 20 млн тонн камней и льда. Эксперты подчеркивают необходимость перехода от попыток сохранить ледники к мониторингу для предотвращения стихийных бедствий, так как при текущей климатической политике более 97% альпийских ледников исчезнут к 2100 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио.

    Ученые спрогнозировали пик сокращения числа ледников на середину этого столетия.

    Ранее массовый обвал ледника на юге Швейцарии частично разрушил небольшую деревню Блаттен.

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    26 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом

    Журналист Никитин: ЦСКА потратит 35 млн евро на покупку футболистов

    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский футбольный клуб ЦСКА намерен серьезно усилить состав и готов выделить на покупку новых игроков до 35 млн евро, сообщил спортивный журналист Максим Никитин.

    По словам Никитина, руководство московского клуба намерено провести рекордную трансферную кампанию до конца летнего окна переходов, передает «Газета.Ru». Столичная команда планирует потратить на усиление состава до 35 млн евро. Если вся сумма будет освоена, это трансферное окно станет самым дорогим в истории армейцев.

    Ранее, 22 августа, московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в пятом туре РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Голами отметились Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес. У «железнодорожников» отличились Александр Сильянов и Сергей Пиняев.

    Следующий матч в рамках национального чемпионата армейский клуб проведет 28 августа. Команда сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона», начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.

    В середине августа московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» с минимальным счетом.

    Зимой капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов подписал долгосрочное соглашение с армейским клубом.

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    26 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0»

    Tекст: Антон Антонов

    Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби проводит эту неделю в Европе, где встречается с военным и политическим руководством союзников по НАТО, продвигая американскую инициативу «НАТО 3.0», сообщает Пентагон.

    «Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби находится на этой неделе в Европе для взаимодействия с высокопоставленными военными и правительственными чиновниками и продвижения американской повестки «НАТО 3.0», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Поездка Колби охватывает Германию и Бельгию. В Штутгарте он проведет переговоры с командованием сил США в Европе и Африке, в Монсе посетит штаб стратегического командования операций НАТО, а в Брюсселе выступит с брифингом перед Североатлантическим советом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идею перезапуска альянса по модели времен холодной войны Колби впервые озвучил в феврале. Колби выступил в Брюсселе с требованием к европейским партнерам увеличить расходы на оборону в рамках новой концепции блока.

    Пентагон начал обзор размещения американских войск в Европе для ускорения передачи ответственности за безопасность региона союзникам по НАТО.

    Генсек альянса Марк Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации организации в формат «НАТО 3.0».

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    25 августа 2026, 20:48 • Новости дня
    Поляки избили трех украинцев в ходе уличной драки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Польше восемь местных жителей жестоко избили трех выходцев с Украины после уличного спора, переросшего в массовую драку.

    Массовая драка с участием украинских мигрантов и местных жителей произошла в Польше, передает ТАСС. В результате конфликта трое выходцев с Украины получили серьезные травмы.

    «В Польше восемь местных жителей жестко избили трех украинцев. У гражданина Польши на улице возник спор с тремя украинцами, переросший в драку. Примечательно, что поляку достаточно было крикнуть, что перед ним украинцы, чтобы прохожие моментально вступились за него в драке», – рассказал собеседник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Варшаве Василий Боднар подтвердил рост числа нападений на украинцев в Польше на 30% за последний год.

    В середине августа группа взрослых мужчин жестоко избила украинскую школьницу в варшавском парке из-за акцента.

    В начале месяца местные жители напали на троих беженцев в городе Кожухов из-за громкой музыки из автомобиля.

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    27 августа 2026, 05:58 • Новости дня
    Определились все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам заключительных матчей квалификации окончательно сформировался список команд, которые сразятся в основном турнире главного европейского клубного первенства – Лиги чемпионов.

    Последние путевки на турнир завоевали греческий АЕК, норвежский «Викинг», турецкий «Фенербахче» и словацкий «Слован», передает ТАСС.

    Накануне эти команды успешно провели ответные встречи раунда плей-офф квалификации.

    Всего в общем этапе сыграют 36 клубов, включая английский «Манчестер Сити», испанский «Реал» и французский ПСЖ. Каждая команда проведет по восемь матчей дома и на выезде. Восьмерка лучших автоматически выйдет в плей-офф, а остальные разыграют путевки в стыковых поединках.

    Жеребьевка соревнований пройдет 27 августа в Монако. Российские команды отстранены от участия в турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине. Действующим обладателем трофея является ПСЖ, цвета которого защищает российский голкипер Матвей Сафонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае французский клуб ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

    Сафонов заявлял о готовности к новым спортивным достижениям. В августе голкипер помог своей команде выиграть Суперкубок УЕФА.

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    27 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    В УЕФА отказались от идеи свержения главы ФИФА Джанни Инфантино

    В УЕФА отказались выносить вотум недоверия президенту ФИФА Инфантино

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве европейского футбола признали нереалистичным сбор 159 голосов для отстранения главы ФИФА Джанни Инфантино, решив сосредоточиться на поиске единого кандидата к предстоящим выборам.

    Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций сочло нереалистичным сбор 159 голосов для отстранения руководителя мирового футбола, передает ТАСС.

    Теперь организация планирует выдвинуть альтернативного претендента на президентские выборы, которые пройдут в марте 2027 года. Прием заявок завершится 18 ноября.

    Конфликт между структурами обострился в июле после предложения создать компанию для контроля над главными турнирами. По задумке инициаторов, новая схема могла принести 4,2 млрд долларов прибыли. Однако ведущие конфедерации, включая южноамериканскую и азиатскую, жестко раскритиковали проект.

    Европейские функционеры даже угрожали бойкотировать соревнования под эгидой международной федерации. Газета The Telegraph писала о планах отозвать письма поддержки действующего главы, которого изначально одобрили 52 из 55 европейских стран. Первыми от поддержки публично отказались представители Уэльса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские футбольные чиновники начали поиск нового руководителя международной федерации.

    Ранее три крупнейшие конфедерации потребовали независимого расследования коммерческих инициатив действующего президента.

    Глава УЕФА Александер Чеферин исключил свое участие в предстоящих выборах.

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    27 августа 2026, 18:12 • Новости дня
    Тренер «Балтики» Талалаев отстранен на четыре матча за оскорбительный жест

    РФС дисквалифицировал тренера «Балтики» Талалаева на четыре матча

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию и крупный штраф за оскорбительный жест в адрес болельщиков.

    Главного тренера калининградской команды наказали за неподобающее поведение во время матча пятого тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина», передает РИА «Новости».

    Помимо отстранения от руководства командой на ближайшие игры, специалист обязан выплатить денежный штраф в размере 400 тыс. рублей.

    Инцидент произошел в понедельник во время домашней встречи «Балтики» с казанским клубом, которая завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме наставник хозяев поля показал неприличный жест в сторону болельщиков, что было зафиксировано камерами во время телетрансляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча пятого тура между «Балтикой» и «Рубином» завершилась результативной ничьей.

    В марте текущего года Андрей Талалаев получил красную карточку за неприличный жест в адрес тренера ЦСКА.

    В ноябре прошлого года наставника калининградцев удалили с поля за аналогичный проступок в игре со «Спартаком».

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    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

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    27 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Минобороны Швеции сообщило о выделении 14 млн долларов на оружие Украине

    Минобороны Швеции: Стокгольм выделит 14 млн долларов на оружие Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Швеции приняли решение выделить дополнительные 14 млн долларов на приобретение американских вооружений для нужд Киева, сообщило Минобороны королевства.

    Финансирование осуществляется в рамках программы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенной летом 2025 года, передает РИА «Новости». Данная инициатива позволяет европейским государствам и Канаде оплачивать поставки военной техники из США на Украину.

    «Около 133 млн шведских крон (14 млн долларов) выделяется на инициативу PURL», – говорится в официальном сообщении шведского министерства обороны. Всего к настоящему моменту Стокгольм направил на закупку американского оружия для украинской стороны 552 млн долларов.

    В феврале Швеция направила 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    В июне Финляндия выделила 40 млн евро в рамках инициативы PURL.

    В июле европейские государства приобрели военную продукцию у американских подрядчиков для передачи ВСУ.

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    27 августа 2026, 21:39 • Новости дня
    Цена газа в Европе достигла 825 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE достигла отметки 825 долларов за тысячу кубометров.

    Динамика котировок рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли сессию на уровне 795,4 доллара. В течение дня ценовой минимум опускался до 784,1 доллара.

    К концу торгов стоимость последних фьючерсов зафиксировалась на рекордной отметке 824,7 доллара. Этот показатель продемонстрировал итоговый рост на 4,2%.

    Ранее в четверг биржевые цены на газ закрепились вблизи отметки 793 доллара за тысячу кубометров.

    В начале текущей недели стоимость топлива на европейских торгах превысила 800 долларов. В прошлую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов выросли на 2,6%.

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    27 августа 2026, 23:35 • Новости дня
    Глава УЕФА Чеферин высказался о возвращении российских клубов на турниры

    Глава УЕФА Чеферин высказался о возвращении российских клубов

    Tекст: Катерина Туманова

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил участие российских футболистов в международных турнирах до полного прекращения украинского конфликта, заявил глава организации Александер Чеферин.

    Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин исключил возвращение отечественных команд на мировую арену, передает РИА «Новости».

    «Посмотрим, что будет с юниорами, но что касается взрослых – не думаю, что мы сможем что-либо сделать до завершения военного конфликта», – заявил он.

    Весной 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы от соревнований.

    Осенью 2023 года исполком организации разрешил допуск игроков младше 17 лет, но решение отменили из-за невозможности найти технические варианты для проведения матчей. Позже руководитель союза объяснил это политическим давлением левых сил на некоторые национальные ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола не планирует  возвращать российские команды на международные турниры. ФИФА назвала место сборной России в обновленном мировом рейтинге. В июне президента УЕФА Чеферина раскритиковали 13 футбольных федераций.

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    28 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии

    Торговое судно загорелось и затонуло у берегов Румынии

    Tекст: Катерина Туманова

    Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море после пожара, вызванного ударом неясного происхождения.

    «В четверг, 27 августа, около 19.00, сотрудники пограничной полиции береговой охраны получили сообщение о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфынтул-Георге», – сообщили сотрудники пограничной полиции порталу News.ro.

    По словам президента Румынии Никушора Дана, который пребывает в Молдавии, вечером произошел инцидент на границе, но за пределами территориальных вод страны.

    «Корабль был атакован. К счастью, члены экипажа были спасены. Береговая охрана оперативно вмешалась, никто не пострадал. В него ударили, и, похоже, он затонул. На данный момент мы не знаем, кто это сделал и почему, будет проведено расследование», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое грузовое судно атаковано дронами ВСУ в Черном море. Судно с китайскими моряками пошло ко дну в Бенгальском заливе. В середине июля в Бенгальском заливе затонули два судна с беженцами.

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