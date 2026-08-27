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    27 августа 2026, 23:22 • Новости дня

    В Совете нацбезопасности Ирана назвали ключевой момент по Ормузу

    Иран назвал договоренность с США ключом к открытию Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Будущее судоходства в стратегически важном Ормузском проливе будет зависеть от успешности переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Manar.

    «В настоящий момент Иран временно открыл коридор по центру Ормузского пролива, но судоходство в будущем будет зависеть от продвижения переговоров с США», – приводит слова Резаи ТАСС.

    Он добавил, что международные посредники уже запросили у иранской стороны список условий для полноценного открытия пролива. Этот документ готовится в Тегеране.

    При этом главным требованием для возобновления свободного движения судов станет «прекращение всех конфликтов на Ближнем Востоке», прежде всего в секторе Газа и Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями, а также «ни капли нефти» при продолжении экономической войны. США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией.


    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    25 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны.

    Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

    «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

    По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

    В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.

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    26 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива

    Иран и Оман согласовали разделение прибыли от судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов по стратегически важному маршруту, который пока остается заблокированным для навигации.

    Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили наличие соглашения о совместном использовании морской артерии, передает РИА «Новости». Документ определяет финансовые аспекты сотрудничества двух стран.

    «В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана», – сообщила пресс-служба ведомства. При этом маршрут не будет открыт до выполнения Вашингтоном требований Тегерана о прекращении боевых действий и снятии морской блокады.

    Ранее американская сторона объявила о расторжении мирного меморандума от 18 июня. После этого военные США нанесли ряд ударов по иранской территории, на что последовал симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе переговоров стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения судов.

    Позже иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения по безопасности.

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    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

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    27 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном

    Россия и Иран обсудили шаги по смягчению визового режима

    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном
    @ IMAGO/Russian Foreign Ministry's official/apaimages/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялись российско-иранские переговоры, на которых стороны обсудили перспективы смягчения визовых требований и защиту прав граждан обеих стран, сообщает МИД.

    Россия и Иран провели консульские консультации, в рамках которых обсуждалось дальнейшее смягчение визового режима. По данным МИД, встреча состоялась 26 августа в Москве.

    «Особое внимание было уделено возможным шагам по дальнейшей либерализации визового режима, защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    В Министерстве иностранных дел России отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Обе стороны выразили готовность продолжать укреплять сотрудничество в консульской сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президенты России и Ирана обсудили шаги по введению безвизового режима.

    Позже Владимир Путин отметил значительное увеличение количества взаимных туристических поездок.

    Еще весной 2024 года в Москву в рамках безвизового обмена прибыла первая группа иранских путешественников.

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    25 августа 2026, 23:50 • Новости дня
    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Суда по-прежнему не могут пройти через Ормуз

    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее американские власти заявили об извлечении или подрыве мин в проливе, передает РИА «Новости».

    «Если США действительно занимались разминированием, то почему по-прежнему ни одно судно не может пройти по Ормузскому проливу?» – приводит слова иранского дипломата гостелерадиокомпания Ирана.

    Он назвал заявления американской стороны ложью. По словам Гариб-Абади, если американские минные тральщики окажутся в регионе, то станут «весьма хорошими целями» для Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о контроле американских ВМС над проливом.

    Гариб-Абади пообещал исправить заблуждения США о принадлежности Ормузского пролива.

    Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив.

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    27 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Саудовской Аравии к войне против хуситов

    NYT: Саудовская Аравия готовится к масштабной войне против хуситов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, пишет газета The New York Times (NYT).

    Власти королевства рассматривают возможность нанесения авиаударов в случае эскалации конфликта, передает ТАСС. Газета NYT отмечает готовность Эр-Рияда к силовому сценарию, несмотря на желание сохранить мир в регионе.

    «Королевство будет защищать себя всеми необходимыми средствами», – заявил саудовский чиновник.

    Аналитики исключают полное военное поражение мятежников. Возможной целью кампании называют ослабление хуситов. Эксперты полагают, что конфликт рискует открыть дополнительный фронт в глобальном противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские хуситы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    В августе мятежники атаковали позиции саудовских военных в районе Моха и провинции Мариб.

    В ответ министерство обороны королевства объявило о начале работы многонациональной морской оборонной коалиции.

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    26 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Гросси раскритиковал ООН в связи с конфликтом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Гросси заявил об этом, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, передает ТАСС.

    Он отметил, что организация практически не заметна в урегулировании конфликта на Украине, на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля и в Сирии, где он побывал на прошлой неделе.

    «Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня», – подчеркнул Гросси. По его словам, организация присутствует повсюду, но «ее нет там, где она действительно нужна».

    Гросси является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси ранее заявил об утрате актуальности всемирной организации.

    Во втором предварительном голосовании в Совбезе ООН лидером стала кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.

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    25 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Tекст: Антон Антонов

    США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

    «Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

    По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

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    26 августа 2026, 18:30 • Новости дня
    Посол сообщил о желании президента Ирана встретиться с Путиным на саммите ШОС

    Посол Джалали: Пезешкиан хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время мероприятий ШОС, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По словам дипломата в интервью агентству IRNA, главы государств продолжают активный диалог, передает РИА «Новости».

    «Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке», – отметил Джалали.

    Напомним, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Ранее дипломаты готовили встречу президентов России и Ирана в Ашхабаде.

    Лидеры двух стран также проводили переговоры на саммите БРИКС в Казани.

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    25 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    США предложили обменять снятие санкций с Ирана на Ормузский пролив

    США через Пакистан предложили снять блокаду Ирана за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти готовы отказаться от санкционного давления на Тегеран при условии разблокировки Ормузского пролива и прекращения атак подконтрольных республике вооруженных группировок.

    Американская сторона передала соответствующую инициативу через посредников, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

    Предложение включает отмену ограничений при условии открытия пролива и прекращения действий подконтрольных группировок в регионе.

    Информацию иранскому руководству доставил главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир в ходе официального визита. Высокопоставленный военный также призвал возобновить работу над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

    При этом представитель Исламабада подчеркнул строгий нейтралитет своего государства. Пакистан не планирует занимать чью-либо позицию в текущем ближневосточном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах Вашингтона вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.

    До этого американские чиновники готовили временное соглашение с Тегераном при посредничестве Омана.

    Иранская сторона через пакистанских представителей потребовала от Соединенных Штатов финансовую компенсацию за разблокировку Ормузского пролива.

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    26 августа 2026, 00:34 • Новости дня
    МИД Ирана: Только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Только торговые суда смогут ходить через Ормуз

    Tекст: Антон Антонов

    Только торговые суда получат право проходить через Ормузский пролив, военным кораблям такая возможность предоставляться не будет, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, комментируя детали меморандума между Тегераном и Оманом.

    «В соответствии с меморандумом, ни одно военное судно не будет иметь возможности прохода. Лишь торговые суда смогут пользоваться Ормузским проливом», – заявил дипломат.

    По его словам, маршрут в Персидский залив пройдет через иранские воды, а выход из него – через территориальные воды Омана, при этом оба направления будут проходить через иранскую акваторию, передает РИА «Новости».

    Речь идет о временной схеме: Иран и Оман планируют в течение 30-60 дней провести переговоры о постоянном маршруте.

    Гариб-Абади уточнил, что Иран остается в состоянии войны, поэтому пролив пока закрыт, а подписание меморандума с Оманом не означает его открытия «прямо завтра». Тегеран требует от Вашингтона выполнить условия июньских договоренностей, включая снятие морской блокады, прекращение боевых действий на всех фронтах и урегулирование ситуации в Йемене.

    По новому меморандуму Оман согласится полностью закрыть южный маршрут судоходства, из-за которого в середине июля возобновились боестолкновения между США и Ираном. Дипломат отметил, что Тегеран ожидал закрытия этого маршрута ранее, однако Вашингтон надавил на Маскат, и Ирану пришлось решать вопрос самостоятельно, что и привело к новой вспышке конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман обсудили создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузскому проливу.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявлял, что пролив не будет открыт до выполнения Вашингтоном условий июньского меморандума.

    Газета New York Times сообщала, что Тегеран и Маскат близки к договоренности о разделении маршрутов движения судов и введении сбора за проход.

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    25 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Нетаньяху осудил израильского депутата за разрушение палестинского памятника

    Нетаньяху осудил депутата Кнессета за разрушение памятника в Палестине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия депутата Кнессета Цви Суккота, разрушившего памятник в палестинской деревне.

    Инцидент произошел утром 25 августа в населенном пункте Адама вблизи Наблуса, куда политик прибыл под охраной военных, передает РИА «Новости».

    Суккот на глазах у солдат разбил кувалдой монумент, который, по его словам, был установлен в честь террориста, причастного к убийству евреев. Видеозапись продолжительностью более двух минут, на которой запечатлены действия депутата и охранявшие его военные, опубликовали израильские СМИ, включая гостелерадиокомпанию Kan.

    «Самосуд, особенно со стороны государственных деятелей, недопустим и мешает Армии обороны Израиля сосредоточиться на своих задачах по борьбе с террором и подстрекательством», – подчеркнул Нетаньяху в официальном заявлении. В канцелярии премьера добавили, что ЦАХАЛ обладает исключительными полномочиями по обеспечению безопасности на Западном берегу и подчиняется только политическому руководству. Поведение Суккота вызвало резкую критику со стороны представителей всего израильского политического спектра.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил радикальные действия в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    В апреле Нетаньяху выразил возмущение актом вандализма со стороны израильских военнослужащих в Ливане. После этого инцидента Армия обороны Израиля арестовала причастных к осквернению статуи солдат.

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