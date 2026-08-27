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    27 августа 2026, 22:35 • Новости дня

    Премьер Франции сообщил о пропавших в Непале французских туристах

    Лекорню: Ряд наших граждан пропали без вести в Непале

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, находясь с визитом на Майотте, провел пресс-конференцию на тему «ужасной катастрофы» в Непале и сообщил о нескольких пропавших без вести там французах.

    Французский телеканал BFMTv сообщил, что после мощного наводнения в Тибете 26 августа более тысячи человек числятся пропавшими без вести, в том числе четверо французских туристов. По меньшей мере 362 человека погибли.

    «Ряд наших граждан пропали без вести. У нас есть так называемая «нить Ариадны», реестр всех французских граждан в каждой стране. Если я правильно помню, в этой «нити Арианды» числится 80 или 90 французских граждан, и несколько наших граждан числятся пропавшими без вести на данный момент», – сказал Лекорню на пресс-конференции.

    Премьер добавил, что «консульская сеть мобилизована для получения информации» о пропавших без вести.

    Лекорню также сообщил о предложении Франции помочь Непалу в устранении  последствий стихийного бедствия. По его словам, он обсудил с министрами внутренних дел и иностранных дел «потенциальные подкрепление и помощь», которые могут быть направлены в Непал и Тибет.

    «Мы делаем это только в том случае, если нас об этом просят, чего в данный момент нет. Предложение сделано, в частности, по дипломатическим каналам», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек. После наводнения в Непале спасены двое российских туристов. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 22:22 • Новости дня
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    @ Ap Tolang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Ученые назвали разрушительное наводнение на севере Непала «каскадным событием», при котором одно природное явление могло запустить цепочку других. По предварительной версии специалистов, катастрофический паводок мог начаться с обрушения ледника в Гималаях, после чего произошли сход ледово-каменной лавины и прорыв образовавшейся на реке плотины.

    Наводнение произошло в среду в районе реки Бхотекоши у границы Непала с Тибетом. В результате стихии погибли более 350 человек, еще сотни числятся пропавшими без вести. Среди них оказались иностранные туристы. По данным министерства туризма Непала, неизвестной оставалась судьба 403 туристов, включая 341 иностранца.

    По мнению исследователей, масштаб наводнения не соответствует обычному дождевому паводку, пишет Scientific American. Перед катастрофой в пострадавшем районе не фиксировалось значительных осадков.

    Основная версия специалистов связана с обрушением крупного участка ледника на высоте около 5,2 тыс. метров. Согласно спутниковым снимкам, ледовая масса сорвалась и упала более чем на 1,2 тыс. метров в долину. Это могло вызвать мощную лавину из льда и горных пород.

    Предположительно, примерно в 20 километрах выше границы Непала и Тибета лавина перекрыла русло реки. За образовавшейся преградой начала накапливаться вода, после чего ледово-каменная плотина разрушилась и вниз по течению хлынул мощный поток.

    Специалисты отмечают, что подобные явления называют каскадными, поскольку первоначальная природная опасность становится причиной последующих. В данном случае обрушение ледника могло спровоцировать лавину, та – перекрытие реки, а разрушение временной плотины – масштабный паводок.

    Ученые отмечают, что каскадные катастрофы практически невозможно прогнозировать – для этого необходимо понимать, какая причина может спровоцировать цепь стихийных бедствий, где каждое усиливает предыдущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек. В зоне разрушительного стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов. Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    27 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали

    МИД: Франция и Украина могут быть причастны к атакам боевиков в Мали

    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

    Российские дипломаты подозревают спецслужбы Франции и Украины в организации недавних масштабных нападений боевиков в Мали, передает РИА «Новости». Директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников отметил серьезную обеспокоенность ситуацией в Сахельском регионе.

    «Есть самые серьезные основания полагать, что французские и украинские спецслужбы стояли и за недавними масштабными атаками боевиков в Мали, которые потерпели провал благодаря профессиональной и героической работе нашего Африканского корпуса», – заявил дипломат.

    По словам представителя МИД, Франция целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе для свержения действующих правительств. Он также напомнил о данных Службы внешней разведки России, указывающих на причастность французской стороны к попытке госпереворота в Буркина-Фасо в начале января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об использовании Францией украинских боевиков для свержения африканских правительств.

    Служба внешней разведки России ранее предупреждала об активизации французского плана по дестабилизации ситуации в странах Сахеля.

    В начале текущего года силовые структуры Буркина-Фасо предотвратили попытку убийства президента Ибрагима Траоре.

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    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

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    26 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки

    Tекст: Ольга Иванова

    Выходца из Гвинеи заключили под стражу по подозрению в жестоком нападении на гражданку России во французском городе Бастия, пишут местные СМИ.

    Подозреваемый помещен в предварительное заключение после инцидента на французском острове, передает РИА «Новости». «Мужчине, которому предписано покинуть французскую территорию, предъявили обвинения в изнасиловании россиянки в Бастия», – цитирует агентство зарубежную прессу.

    Преступление произошло 22 августа. В гости к пострадавшей пришел друг со своим 34-летним знакомым. После ухода товарища злоумышленник остался в квартире и совершил насилие.

    Предполагаемым преступником оказался выходец из Гвинеи по имени Александр Д., прибывший на Корсику в 2014 году. Иностранец отучился в местном университете и запросил убежище, несмотря на нелегальный статус. Ранее полиция уже привлекала его за нарушение правил дорожного движения.

    В отношении задержанного действовало предписание о выдворении из страны. Пострадавшую россиянку доставили в больницу, где медицинская экспертиза зафиксировала на ее теле синяки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года мигрант в Пензе напал на возвращавшуюся после экзамена школьницу.

    В начале 2025 года Следственный комитет обвинил иностранного студента в сексуальном насилии над жительницей Саратова.

    Осенью 2024 года полиция задержала четверых граждан Узбекистана за групповое изнасилование женщины в московском парке.

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    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

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    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

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    26 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек

    Reuters: Число жертв наводнения в Непале возросло до 95 человек

    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек
    @ Skanda Gautam/ZUMA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни почти сотни человек, сотни туристов числятся пропавшими без вести после прорыва мощного потока воды, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на местную полиицию, число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек, передает РИА «Новости».

    «Число погибших... возросло до 95», – говорится в сообщении.

    Напомним, изначально жертвами мощного горного паводка в Непале стали 16 человек. Позже число погибших из-за масштабной стихии выросло до 22 человек.

    После разрушительного наводнения без вести пропали более 380 туристов.

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    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

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    25 августа 2026, 18:36 • Новости дня
    Франция решила ограничить траты Киева на неевропейское оружие

    Euronews: Франция решила ограничить траты Киева на неевропейское оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж намерен сократить возможности украинских властей приобретать вооружение у сторонних поставщиков за счет выделенного кредита на 90 млрд евро, сообщил телеканал Euronews.

    Власти республики стремятся изменить сроки действия текущих правил закупки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Франция добивается ограничения срока действия этих исключений, стремясь обеспечить, чтобы большая часть финансирования, предоставленного ЕС, в конечном итоге поддерживала европейское – и потенциально французское – оборонное производство», – сообщает Euronews.

    Текущие условия кредитования позволяют направлять средства за пределы Европейской экономической зоны. Это допускается при неспособности местных компаний обеспечить нужные объемы, соблюсти сроки или предложить адекватную стоимость.

    Доля таких контрактов не может превышать 35% от общей суммы.

    Журналисты отмечают, что среди запрошенных украинской стороной исключений числятся американские ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не одобрила выделение средств на приобретение американских систем Patriot для украинской армии.

    Ранее Франция выступила против закупок вооружений для Киева у третьих стран.

    Накануне Южная Корея отказалась передавать Украине ракеты для данных зенитно-ракетных комплексов.

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    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

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    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

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    25 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД ответил на обвинения Франции во вмешательстве в выборы

    МИД: Франция обвинениями России в кибератаках пытается сделать из нее врага

    Tекст: Вера Басилая

    Франция обвинениями России в якобы кибератаках намеренно формирует враждебный образ Москвы, пытаясь оправдать собственные экономические и политические неудачи обвинениями в кибератаках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Франция целенаправленно создает из России образ врага и пытается списать на нее собственные политические провалы, следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    «Официальный Париж не просто целенаправленно создает из России образ врага, но и пытается списать на счет нашей страны собственные многочисленные просчеты и провалы, будь то в экономике или во внешней политике», – отметила Захарова.

    В ведомстве подчеркнули, что Москву не удивляют попытки французского агентства Viginum обвинить Россию во вмешательстве в стартовавшую президентскую кампанию 2027 года. По оценке министерства, для многих кандидатов громкие заявления о борьбе с российской угрозой стали элементом «обязательной программы».

    Захарова также напомнила, что 17 июля временного поверенного в делах России во Франции вызвали в местный МИД, где ему попытались предъявить обвинения в кибератаках. Дипломат отверг эти заявления как бездоказательные. Представитель МИД добавила, что обвинения прозвучали в день проведения в Париже встречи так называемой «коалиции желающих».

    В середине июля власти Франции решили вызвать российского посла из-за масштабной кампании кибератак.

    Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин категорически опроверг эти бездоказательные претензии.

    Позднее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял подозрения прокуратуры о возможном влиянии Москвы на будущие президентские выборы.

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