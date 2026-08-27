  • Новость часаЖертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради фотографий
    Вспышку сальмонеллеза в Британии связали с яйцами с Украины
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    Эксперт разъяснил, почему золотые крышки для заготовок лучше цветных
    Лукашенко прибыл в Россию
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    27 августа 2026, 21:39 • Новости дня

    Цена газа в Европе достигла 825 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE достигла отметки 825 долларов за тысячу кубометров.

    Динамика котировок рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли сессию на уровне 795,4 доллара. В течение дня ценовой минимум опускался до 784,1 доллара.

    К концу торгов стоимость последних фьючерсов зафиксировалась на рекордной отметке 824,7 доллара. Этот показатель продемонстрировал итоговый рост на 4,2%.

    Ранее в четверг биржевые цены на газ закрепились вблизи отметки 793 доллара за тысячу кубометров.

    В начале текущей недели стоимость топлива на европейских торгах превысила 800 долларов. В прошлую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов выросли на 2,6%.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

    Комментарии (32)
    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

    Комментарии (2)
    27 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах

    New Scientist: Аномальная жара приведет к рекордному таянию ледников в Альпах

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    @ IMAGO/Michelangelo Oprandi/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары альпийские ледники могут побить рекорд таяния, что грозит обмелением крупнейших европейских рек и разрушительными горными обвалами.

    После серии рекордных летних волн тепла ледники в Альпах теряют массу беспрецедентными темпами, передает New Scientist.

    Только с поверхности Ронского ледника растаяло более девяти метров льда. По прогнозам синоптиков, высокие температуры могут сохраниться и осенью.

    «Я слежу за тем, чтобы они были просверлены достаточно глубоко, чтобы выжить. За исключением случаев, когда у нас такие особые условия, как этим летом», – рассказал исследователь Андреас Баудер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он отметил, что таяния было слишком много.

    Ученые предупреждают, что в 2026 году потери льда могут превысить рекордные показатели 2022 года, когда из-за сахарской пыли растаяло 6% всех альпийских ледников. За последние 50 лет в Швейцарии уже исчезло более тысячи ледников, что составляет 40% от их общего числа. Этим летом могут растаять еще 30 ледников.

    Ронский ледник, питающий одноименную реку, потерял 30 млн тонн льда только в этом году. Сокращение ледников угрожает уровню воды в крупнейших реках Европы, включая Рону, По, Рейн и Дунай. Это может привести к проблемам с гидроэнергетикой, охлаждением атомных станций и судоходством, а также усугубить будущие засухи.

    Вместе с ледниками оттаивает и вечная мерзлота, что повышает риск катастрофических обвалов. В мае 2025 года обрушение ледника Бирч привело к сходу 20 млн тонн камней и льда. Эксперты подчеркивают необходимость перехода от попыток сохранить ледники к мониторингу для предотвращения стихийных бедствий, так как при текущей климатической политике более 97% альпийских ледников исчезнут к 2100 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио.

    Ученые спрогнозировали пик сокращения числа ледников на середину этого столетия.

    Ранее массовый обвал ледника на юге Швейцарии частично разрушил небольшую деревню Блаттен.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ в Европе стабилизировались около 792 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних скачков на фоне ближневосточного конфликта котировки голубого топлива на европейских площадках продемонстрировали спад, опустившись ниже психологически важного уровня в 800 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE держится на уровне 792 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром торги открылись на отметке 795,4 доллара, показав незначительный рост, однако вскоре котировки немного снизились. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара.

    Энергетический рынок Европы остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, а по итогам июля выросли еще на 20%, достигнув 637,5 доллара. В прошлую пятницу стоимость газа впервые за пять месяцев превысила 800 долларов, но накануне вновь опустилась ниже этого рубежа.

    Исторически текущие показатели все еще далеки от рекордных значений энергетического кризиса 2021–2022 годов. Подобных устойчиво высоких цен газовые распределительные центры Европы не видели с момента своего создания в 1996 году.

    Абсолютный максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда тысяча кубометров газа стоила 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Днем ранее газовые котировки на европейских площадках опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    До этого биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0»

    Tекст: Антон Антонов

    Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби проводит эту неделю в Европе, где встречается с военным и политическим руководством союзников по НАТО, продвигая американскую инициативу «НАТО 3.0», сообщает Пентагон.

    «Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби находится на этой неделе в Европе для взаимодействия с высокопоставленными военными и правительственными чиновниками и продвижения американской повестки «НАТО 3.0», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Поездка Колби охватывает Германию и Бельгию. В Штутгарте он проведет переговоры с командованием сил США в Европе и Африке, в Монсе посетит штаб стратегического командования операций НАТО, а в Брюсселе выступит с брифингом перед Североатлантическим советом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идею перезапуска альянса по модели времен холодной войны Колби впервые озвучил в феврале. Колби выступил в Брюсселе с требованием к европейским партнерам увеличить расходы на оборону в рамках новой концепции блока.

    Пентагон начал обзор размещения американских войск в Европе для ускорения передачи ответственности за безопасность региона союзникам по НАТО.

    Генсек альянса Марк Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации организации в формат «НАТО 3.0».

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:50 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Европейские цены на газ упали почти до 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После длительного периода роста газовые котировки на европейских площадках перешли к уверенному падению, опустившись почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе во вторник продемонстрировали заметное снижение, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию на уровне 824,3 доллара. К 14.29 мск цена опустилась до 803,2 доллара, потеряв 2,6% по отношению к расчетной стоимости предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоресурсов ранее был спровоцирован обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февралю, преодолев рубеж в 600 долларов.

    В июле расчетная стоимость газа также подскочила почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев пробили психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Устойчиво высокие цены наблюдались на протяжении 2021-2022 годов, что стало беспрецедентным с начала работы европейских газовых хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлой недели сентябрьские фьючерсы по индексу TTF прибавили в цене 2,6 процента.

    Несколькими днями ранее котировки на лондонской бирже ICE поднимались до 767 долларов.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ФСЭГ: Мировой импорт сжиженного природного газа снижается пятый месяц подряд

    Tекст: Мария Иванова

    Объем мировых закупок сжиженного природного газа продолжает падать пятый месяц подряд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Мировой импорт сжиженного природного газа в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, составив 33,4 млн тонн, передает РИА «Новости».

    Негативная динамика наблюдается пять месяцев подряд с начала ближневосточного кризиса.

    «В июле 2026 года мировой импорт СПГ продолжил снижаться, сократившись на 2,9% (1,01 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 33,4 миллиона тонн», – отмечается в докладе ФСЭГ. Ранее организация фиксировала падение показателя в марте на 1,7%, в апреле на 10%, в мае на 4,6% и в июне на 2,9%.

    Снижение поставок связано с военным конфликтом на Ближнем Востоке, который нарушил движение через Ормузский пролив. Это ограничило экспорт из Катара и ОАЭ на ключевые рынки. В июле Европа стала лидером по сокращению импорта, что частично компенсировалось ростом закупок в Азии из-за более высоких цен.

    Несмотря на спад, по итогам января-июля 2026 года мировой импорт СПГ показал небольшой рост на 0,4%, достигнув 248,65 млн тонн. Положительную динамику обеспечили страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа европейские страны снизили закупки сжиженного природного газа до двухлетнего минимума.

    На фоне ближневосточного кризиса Евросоюз уступил азиатским государствам в конкуренции за свободные партии энергоресурса.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила спрогнозировал длительное восстановление газовой отрасли из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 20:48 • Новости дня
    Поляки избили трех украинцев в ходе уличной драки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Польше восемь местных жителей жестоко избили трех выходцев с Украины после уличного спора, переросшего в массовую драку.

    Массовая драка с участием украинских мигрантов и местных жителей произошла в Польше, передает ТАСС. В результате конфликта трое выходцев с Украины получили серьезные травмы.

    «В Польше восемь местных жителей жестко избили трех украинцев. У гражданина Польши на улице возник спор с тремя украинцами, переросший в драку. Примечательно, что поляку достаточно было крикнуть, что перед ним украинцы, чтобы прохожие моментально вступились за него в драке», – рассказал собеседник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Варшаве Василий Боднар подтвердил рост числа нападений на украинцев в Польше на 30% за последний год.

    В середине августа группа взрослых мужчин жестоко избила украинскую школьницу в варшавском парке из-за акцента.

    В начале месяца местные жители напали на троих беженцев в городе Кожухов из-за громкой музыки из автомобиля.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    Gasunie: Нидерланды не успеют заполнить газовые хранилища к зиме

    Gasunie сообщила о невозможности Нидерландов заполнить газовые хранилища к зиме

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень запасов газа в нидерландских хранилищах опустился до 44%, что ставит под угрозу достижение плановых показателей к началу отопительного сезона.

    Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%, что делает невозможным достижение целевого уровня к предстоящей зиме, передает РИА «Новости».

    «Хранилища газа в Нидерландах по состоянию на 24 августа были заполнены лишь на 44%», – сообщила газотранспортная компания Gasunie.

    Объемы запасов газа в стране начали снижаться после 2023 года. Для сравнения: в аналогичный период 2023 года хранилища были заполнены на 94%, в 2024 году показатель составил 88%, а годом ранее – 63%.

    Представитель Gasunie уточнил, что текущая ситуация не означает дефицита газа или угрозы поставкам этой зимой. Однако в случае сильных холодов или непредвиденных сбоев Нидерланды окажутся более уязвимыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа уровень заполненности подземных хранилищ газа в Нидерландах достиг рекордно низких показателей.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Российская компания «Газпром» предупредила об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 09:26 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали на 4%

    Стоимость газа на биржах Европы опустилась до 771 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась на 4%, опустившись до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF в начале торговой сессии составила 781,6 доллара за тысячу кубических метров, снизившись на 2,7%, передает РИА «Новости».

    К 9.07 по московскому времени показатель опустился до 771,2 доллара, что означает падение на 4% от расчетной цены предыдущего дня в 803,2 доллара.

    Котировки остаются волатильными на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. В июле расчетная стоимость выросла почти на 20% в месячном выражении, достигнув 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    В прошлую пятницу биржевые цены впервые за пять месяцев преодолели отметку в 800 долларов. Однако исторические рекорды были зафиксированы ранее: весной 2022 года стоимость газа достигала 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли 816,8 доллара.

    Накануне биржевые цены на энергоносители перешли к уверенному падению.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились вблизи 793 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах демонстрирует незначительный рост, торгуясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности рынка.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе в четверг демонстрируют слабый рост, находясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на уровне 795,4 доллара. К 14.31 по московскому времени показатель составил 793,4 доллара, прибавив 0,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Значительное удорожание энергоносителей в регионе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В результате средние котировки за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетная стоимость подскочила почти на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара.

    На прошлой неделе цены впервые за пять месяцев преодолели порог в 800 долларов, однако накануне вновь опустились ниже этой отметки. Исторический рекорд стоимости был зафиксирован весной 2022 года, когда показатель достиг 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на европейских биржах превысила 800 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки упали почти до этой психологической отметки.

    К утру четверга сентябрьские фьючерсы стабилизировались около уровня 792 долларов.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

    Комментарии (2)
    27 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Минобороны Швеции сообщило о выделении 14 млн долларов на оружие Украине

    Минобороны Швеции: Стокгольм выделит 14 млн долларов на оружие Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Швеции приняли решение выделить дополнительные 14 млн долларов на приобретение американских вооружений для нужд Киева, сообщило Минобороны королевства.

    Финансирование осуществляется в рамках программы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенной летом 2025 года, передает РИА «Новости». Данная инициатива позволяет европейским государствам и Канаде оплачивать поставки военной техники из США на Украину.

    «Около 133 млн шведских крон (14 млн долларов) выделяется на инициативу PURL», – говорится в официальном сообщении шведского министерства обороны. Всего к настоящему моменту Стокгольм направил на закупку американского оружия для украинской стороны 552 млн долларов.

    В феврале Швеция направила 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    В июне Финляндия выделила 40 млн евро в рамках инициативы PURL.

    В июле европейские государства приобрели военную продукцию у американских подрядчиков для передачи ВСУ.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 20:24 • Новости дня
    Швеция решила отдать Украине десять катеров береговой охраны

    Tекст: Денис Тельманов

    Стокгольм передаст Киеву десять скоростных катеров береговой охраны для проведения спасательных операций и разминирования водоемов.

    Шведские власти поручили национальной береговой охране подготовить к отправке на Украину десять плавсредств, передает ТАСС. Решение было озвучено правительственной канцелярией скандинавского государства.

    Перед отправкой с катеров демонтируют все специализированное оборудование. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям планирует задействовать полученную технику «для проведения спасательных работ на воде, включая разминирование русел рек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Военно-морские силы Украины получили от Швеции скоростные катера Combat Boat 90.

    В июле текущего года Стокгольм пообещал передать киевскому режиму 32 истребителя Gripen.

    Зимой Министерство обороны Швеции выделило 100 млн долларов на закупку американского вооружения для ВСУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии
    Премьер Грузии назвал русофобию оппозиции «предательством»
    В ВСУ сформировали штурмовые отряды из осужденных женщин
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Власти Дании выплатят компенсации женщинам за установку спиралей без их согласия