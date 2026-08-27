Путин внес кандидатуры на пост главы Северной Осетии

Минпромторг предложил расширить национальный режим на промышленные услуги

Алиханов предложил распространить национальный режим на промышленные услуги

Tекст: Вера Басилая

Алиханов на встрече с Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности, передает ТАСС. Инициатива направлена на дозагрузку отечественных предприятий.

По словам Алиханова, инвестиции в промышленность выросли с 3 трлн рублей в 2021 году до 7,3 трлн рублей в 2025 году, а ввод новых мощностей увеличился более чем на 80%.

«Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить – у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт», – сказал министр.

Встреча прошла в Кремле, где Алиханов доложил о результатах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, передает РИА «Новости».

Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.

Ранее министерство выступило за приоритетную выдачу отечественной продукции на электронных торговых площадках.

В начале года Путин поручил оказать дополнительные меры поддержки предприятиям со снижающимися объемами производства.