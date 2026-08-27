Путин внес кандидатуры на пост главы Северной Осетии

В их числе оказался действующий руководитель республики Сергей Меняйло, передает ТАСС.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внес в парламент РСО-Алания три кандидатуры на пост главы республики», – говорится в сообщении Telegram-канала парламента.
Помимо Меняйло, на высокий пост претендуют заместитель генерального директора компании «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат регионального парламента, директор Осетинского театра Чермен Дудати. Выборы руководителя региона пройдут 20 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Меняйло.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал эти переговоры заранее.
Зимой глава государства заявил о высоком уровне безработицы в Северной Осетии.