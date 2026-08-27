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    27 августа 2026, 21:12 • Новости дня

    Путин внес кандидатуры на пост главы Северной Осетии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил парламенту Северной Осетии три кандидатуры на должность главы региона.

    В их числе оказался действующий руководитель республики Сергей Меняйло, передает ТАСС.

    «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внес в парламент РСО-Алания три кандидатуры на пост главы республики», – говорится в сообщении Telegram-канала парламента.

    Помимо Меняйло, на высокий пост претендуют заместитель генерального директора компании «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат регионального парламента, директор Осетинского театра Чермен Дудати. Выборы руководителя региона пройдут 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Меняйло.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал эти переговоры заранее.

    Зимой глава государства заявил о высоком уровне безработицы в Северной Осетии.

    26 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поздравил Бадру Гунбу с Днем признания независимости Абхазии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил теплые пожелания руководителю Абхазии Бадру Гунбу и всем жителям закавказской республики по случаю обретения независимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», – приводит передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Позже этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и другие страны. Российские власти неоднократно подчеркивали окончательность этого исторического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России продолжать оказывать Абхазии и Южной Осетии масштабную помощь по укреплению государственности.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    В марте прошлого года Бадра Гунба победил на выборах президента республики с 57% голосов избирателей.

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    26 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путину незамедлительно доложили о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, передает РИА «Новости».

    «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите Рэтклиффа. Ранее телеканал CBS сообщал о приезде директора ЦРУ в Москву для проведения переговоров.

    Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал встреч с Рэтклиффом.

    Украинские журналисты выдвинули несколько версий приезда главы разведки США.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 06:57 • Новости дня
    Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.

    Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.

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    26 августа 2026, 18:30 • Новости дня
    Посол сообщил о желании президента Ирана встретиться с Путиным на саммите ШОС

    Посол Джалали: Пезешкиан хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время мероприятий ШОС, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По словам дипломата в интервью агентству IRNA, главы государств продолжают активный диалог, передает РИА «Новости».

    «Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке», – отметил Джалали.

    Напомним, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Ранее дипломаты готовили встречу президентов России и Ирана в Ашхабаде.

    Лидеры двух стран также проводили переговоры на саммите БРИКС в Казани.

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    25 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина на саммит БРИКС

    Песков выразил надежду на визит Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин не исключает возможности посетить в сентябре двухдневный саммит БРИКС в Индии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся, что такой визит состоится», – ответил Песков РИА «Новости».

    Перед саммитом БРИКС Путин намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС в Бишкеке. Возможность встретиться еще раз в текущем году российский лидер не исключает.

    Двухдневный саммит БРИКС откроется 12 сентября в столице Индии Нью-Дели.

    Напомним, Индия заявила об ожидании Путина на саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле. Представители МИД Индии отметили важность поездки российского лидера на саммит БРИКС.

    В декабре 2025 года президент Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьером  Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

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    26 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Минпромторг предложил расширить национальный режим на промышленные услуги

    Алиханов предложил распространить национальный режим на промышленные услуги

    Tекст: Вера Басилая

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности.

    Алиханов на встрече с Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности, передает ТАСС. Инициатива направлена на дозагрузку отечественных предприятий.

    По словам Алиханова, инвестиции в промышленность выросли с 3 трлн рублей в 2021 году до 7,3 трлн рублей в 2025 году, а ввод новых мощностей увеличился более чем на 80%.

    «Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить – у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт», – сказал министр.

    Встреча прошла в Кремле, где Алиханов доложил о результатах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, передает РИА «Новости».

    Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.

    Ранее министерство выступило за приоритетную выдачу отечественной продукции на электронных торговых площадках.

    В начале года Путин поручил оказать дополнительные меры поддержки предприятиям со снижающимися объемами производства.

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    25 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин спросил у главы Ставрополья о состоянии сельскохозяйственных земель

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Ставропольском крае и обратил особое внимание главы региона Владимира Владимирова на состояние сельскохозяйственных территорий, страдающих от климатических изменений.

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало состояние агропромышленного комплекса.

    «Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?» – поинтересовался президент во время беседы. Губернатор доложил, что совместно с Министерством сельского хозяйства разрабатывается программа борьбы с опустыниванием. По его словам, проблема затрагивает до 80 тыс. гектаров ежегодно, преимущественно в восточных районах края. Кроме того, стороны затронули вопросы экономического развития.

    «Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается», – обратил внимание президент.

    По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Ставрополья.

    В июле прошлого года российский лидер поручил Владимиру Владимирову планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.

    Осенью 2025 года Владимир Путин обозначил проблему сохранения риска опустынивания земель в Астраханской области.

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    25 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Алиеву с днем рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее 62-летия.

    «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на вашем ответственном посту», – говорится в письме российского лидера, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства также попросил передать сердечный привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

    Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял поздравление Мехрибан Алиевой.

    В декабре первый вице-президент республики присоединилась к телефонному разговору Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Месяцем ранее главы государств обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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    26 августа 2026, 05:33 • Новости дня
    Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль готовится к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским руководством, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, ведет ли Москва соответствующую подготовку, Песков заявил: «Да. Ведет», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным.

    Лукашенко вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову

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    26 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Путин и президент Сирии обсудили развитие двусторонних отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились об углублении политического диалога и расширении сотрудничества двух стран.

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    По итогам разговора лидеры двух стран выразили готовность к углублению политического диалога. Кроме того, Путин и аш-Шараа договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других ключевых областях.

    «При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления», – сказано в сообщении.

    Также стороны отметили значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа МИД РФ отметил важность соглашения по российским военным базам на сирийской территории.

    В ходе прошлогоднего визита в Москву Ахмед аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить двусторонние отношения.

    На той же встрече Владимир Путин заявил об особом характере связей между государствами.

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    26 августа 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минпромторга Алихановым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в среду провести встречу с руководителем Минпромторга Антоном Алихановым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В течение дня у президента планируется целый ряд рабочих встреч. Одна из них будет с министром Антоном Алихановым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что Минпромторг является одним из ведущих ведомств в стране, у министерства напряженная повестка дня.

    Президент и министр также намерены обсудить итоги работы за последние шесть месяцев.

    Ранее Алиханов называл экологичность и беспилотники главными трендами современного транспорта. В конце июля министр сообщал о стопроцентном покрытии российской промышленностью всех нужд армии.

    Немногим ранее Владимир Путин одобрил выделение средств на производство восьми пассажирских самолетов Ил-114-300.

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    26 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Ученый из Сибири рассказал о разговоре с Путиным

    Встретившийся с Путиным ученый из Сибири рассказал о разговоре с президентом

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор молодых ученых в Новосибирске с президентом Владимиром Путиным был живым и искренним, никакого сценария не было, рассказал на пленарном заседании «Технопрома-2026» один из участников встречи, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров.

    Участник встречи с главой государства, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров поделился впечатлениями на пленарном заседании форума «Технопром-2026», передает ТАСС.

    «Встреча прошла в таком очень позитивном ключе, это был такой искренний, живой диалог, то есть не было какого-то сценария, президент задавал вопросы, мы отвечали на них в диалоге. Даже больше, чем планировалось, была встреча, и президент потом упомянул, что не хотел уходить от молодых ученых, интересно было с нами пообщаться», – рассказал Федоров.

    Российский лидер приезжал в Новосибирск с официальным визитом 11 августа. В ходе поездки он участвовал в открытии центра «СКИФ», который является источником синхротронного излучения для изучения структуры веществ, а также посетил новый кампус Новосибирского госуниверситета.

    Международный форум «Технопром-2026» проводится в Новосибирске с 26 по 28 августа, собрав делегации из 40 стран. Мероприятие посвящено роли российской науки в достижении технологического лидерства, запуску установки «СКИФ» и развитию других мегасайенс-проектов.

    Ранее президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от общения с молодыми исследователями в Новосибирске. Он признался в нежелании уходить от молодых ученых.

    Глава государства заявил о планах ввода в эксплуатацию первых станций синхротрона СКИФ до конца года.

    Власти Новосибирской области запланировали торжественный запуск этой научной мегаустановки на форуме «Технопром-2026».

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    25 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин наградил Российский союз ветеранов орденом Дружбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин удостоил высокой государственной награды организацию «Российский союз ветеранов» за активное участие в воспитании подрастающего поколения и значимую общественную работу.

    Путин подписал указ о награждении Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» орденом Дружбы, передает ТАСС.

    В тексте указа отмечается, что высокая награда присуждена столичному коллективу за значительные заслуги.

    «За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Дружбы коллектив Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», город Москва», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам движения «Юнармия».

    В июле Герой России Владислав Головин предложил разработать региональные стратегии патриотического воспитания.

    Ранее глава государства назвал героизм бойцов спецоперации отличным примером для молодых людей.

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    27 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Тибетском районе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки китайскому коллеге на фоне масштабного стихийного бедствия в Тибетском автономном районе.

    Глава государства обратился к председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями разрушительных природных катаклизмов, сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая», – говорится в опубликованной телеграмме.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия тем, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года российский лидер направил председателю КНР телеграмму со словами поддержки после землетрясения в Тибетском автономном районе.

    В мае текущего года глава государства приезжал в Пекин для проведения переговоров на высшем уровне.

    Весной президент России выразил соболезнования властям Эфиопии из-за гибели местных жителей при сходе оползней.

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    25 августа 2026, 10:18 • Новости дня
    Минтранс: В России достроили полигон для испытаний технологий ВСМ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ленинградской области закончили возведение специализированного объекта для комплексных испытаний инфраструктуры будущей высокоскоростной магистрали, сообщил Минтранс.

    Полигон возведен в Саблино-Тосно в Ленинградской области, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Объект предназначен для тестирования технологий высокоскоростной магистрали (ВСМ).

    «Здесь под нагрузкой поездов «Сапсан» проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ – от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления», – добавили в министерстве.

    Ранее министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину построить две новые высокоскоростные магистрали.

    Сам глава российского государства отмечал, что строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербург идет полным ходом.

    Осенью прошлого года специалисты приступили к сварке специальных рельсов для новой железной дороги в Петербурге.

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