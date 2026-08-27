Россия в ООН потребовала от Израиля прекратить атаки на Сирию

Дипломат отметил, что удары по сирийской территории создают серьезные препятствия для стабилизации ситуации в стране, передает ТАСС.
«Нельзя не замечать целый ряд серьезных вызовов и препятствий на пути усилий сирийского народа и властей страны по надежной стабилизации», – подчеркнул Небензя. Он указал на недавние атаки, включая удары по авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб 18 августа и атаку беспилотника в районе Бейт-Джин, где пострадали мирные жители.
Российский постпред добавил, что силовые акции ЦАХАЛ и оккупация сирийской территории нарушают международное право и суверенитет Сирии. Небензя также напомнил руководству Израиля о необходимости выполнения Соглашения о разъединении сил от 1974 года.
Напомним, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии осудил эти воздушные удары.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.