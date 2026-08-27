Путин внес в парламент КЧР кандидатуры на пост главы республики

Путин предложил региональному парламенту кандидатуры для избрания на должность руководителя Карачаево-Черкесии, передает парламент КЧР в Мах. В список вошли три политических деятеля, выдвинутые различными партиями.
Партия «Единая Россия» выдвинула действующего руководителя региона Рашида Темрезова. От ЛДПР представлен Александр Чайка, занимающий пост председателя парламентского комитета по регламенту и мандатным вопросам.
Третьим кандидатом стал Крым Шнахов от партии «Справедливая Россия», который руководит комитетом по промышленности, транспорту и энергетике. Депутаты выберут нового главу республики в единый день голосования 20 сентября на очередном пленарном заседании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава государства напомнил об истечении полномочий высших должностных лиц Карачаево-Черкесии.
Ранее Владимир Путин поручил руководителю региона Рашиду Темрезову привлекать ветеранов специальной военной операции в органы власти.
В прошлом году российский лидер призвал активнее добиваться ликвидации второй смены в школах республики.