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    27 августа 2026, 20:18 • Новости дня

    Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    МВД: Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы одна из машин выехала на пешеходную зону, где находились люди, сообщили в столичном управлении МВД.

    Авария произошла на юго-западе российской столицы, передает ТАСС. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин выехала за пределы проезжей части и оказалась на пешеходной зоне.

    «По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из них после столкновения выехала на тротуар. В настоящее время людей осматривают врачи скорой помощи», – сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Представители оперативных служб подтвердили наличие пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. Точное количество травмированных граждан в данный момент устанавливается специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кутузовском проспекте внедорожник Mercedes вылетел на тротуар.

    В Новой Москве при столкновении двух автомобилей погибли два человека.

    В центре Петербурга машина после ДТП травмировала пятерых пешеходов на тротуаре.

    25 августа 2026, 18:39 • Новости дня
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд

    Россияне купили рекордные 3,6 тыс. подержанных электромобилей в июле

    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторичный рынок электромобилей в России по итогам июля показал небывалый рост, преодолев исторический рубеж в три тысячи реализованных машин, следует из данных «Автостата».

    Вторичный рынок электрокаров в России за минувший месяц впервые превысил отметку в 3 тыс. реализованных машин, составив 3,6 тыс. единиц, передает ТАСС. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре прошлого года, когда автолюбители купили 2 191 подержанный электромобиль.

    «Согласно данным агентства «Автостат» в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – отмечается в сообщении.

    Лидерами среди марок стали Nissan с показателем 1,3 тыс. машин, Zeekr (430 штук) и Tesla (337 единиц).

    Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 1,2 тыс. экземпляров. Продажи остальных моделей не достигли и 300 штук. Всего за семь месяцев этого года в стране купили 11,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 67% превышает результат января – июля прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев текущего года реализация электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    Минпромторг сообщил о росте продаж новых экологичных машин на 91% по итогам первого полугодия. При этом спрос на подержанные электрокары среди россиян возрос на треть.

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    26 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Доверчивая москвичка передала курьерам огромную сумму наличных после звонка злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, сообщила прокуратура Москвы.

    Столичная прокуратура сообщила о крупном мошенничестве, жертвой которого стала супруга местного предпринимателя, передает РИА «Новости». Аферисты убедили женщину, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями по поддельной доверенности и оформить кредиты.

    «Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители уже задержали 29-летнего мужчину, забиравшего деньги у потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, скоро суд изберет меру пресечения.

    Расследование уголовного дела находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне столичный системный аналитик передала телефонным аферистам свыше 75 млн рублей.

    В конце июля 18-летний житель Подмосковья отдал злоумышленникам аналогичную сумму.

    Несколькими днями ранее московский пенсионер лишился более 20 млн рублей из-за технологии дипфейк.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    26 августа 2026, 11:00 • Новости дня
    Москвич метнул топор в сделавшего замечание случайного прохожего

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице местный житель упражнялся в метании топора, он метнул это оружие в прохожего, попытавшегося остановить странную тренировку на деревьях, сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу.

    Инцидент произошел на Чонгарском бульваре, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Местный житель упражнялся в метании топора, используя в качестве мишеней деревья возле жилого дома. Это привлекло внимание 36-летнего мужчины, решившего сделать замечание.

    В ответ на критику дебошир метнул свое оружие в этого прохожего.

    Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции оперативно задержали нападавшего. Им оказался 51-летний житель столицы. Пострадавшего госпитализировали с резаной раной колена.

    На прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали вооруженного пистолетом дебошира в московском фитнес-клубе.

    В августе прошлого года спецназовец нейтрализовал агрессивного мужчину с топором на детской площадке.

    Осенью правоохранители пресекли нападение неадекватного хулигана на курьера возле столичной школы.

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    26 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Названа возможная причина смертельного ДТП в Новой Москве

    Дептранс: Одному из участников ДТП в Новой Москве стало плохо за рулем

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, одному из водителей стало плохо за рулем непосредственно перед ДТП в Новой Москве, сообщает столичный дептранс.

    «Если вы почувствовали себя плохо, не рискуйте – откажитесь от поездки и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя и других участников дорожного движения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека.

    Днем ранее водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево на Ленинском проспекте и погиб.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

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    25 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево и погиб в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Ленинском проспекте водитель иномарки скончался после того, как ему стало плохо во время управления автомобилем машина врезалась в дерево, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Мужчине стало плохо во время движения, после чего машина врезалась в дерево, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в районе дома 22.

    Водитель совершил наезд на препятствие, он погиб.

    На месте аварии в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Месяцем ранее два человека погибли при столкновении автомобиля BMW и фуры в Новой Москве.

    В мае на юго-западе столицы легковая машина протаранила здание ресторана из-за резкого ухудшения самочувствия водителя.

    В прошлом году на Живописном мосту 57-летний бизнесмен разбился насмерть в результате сердечного приступа за рулем спорткара.

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    25 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медики столичной ГКБ № 15 успешно прооперировали векового пациента, вернув ему возможность видеть, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

    В ведомстве уточнили, что операция потребовала от хирургов высочайшей точности из-за сложного сочетания заболеваний.

    «В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Из-за сочетания патологий операция требовала особой хирургической точности. Пациента направили в ГКБ № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», – сообщается в канале Департамента в Max.

    Перед выпиской пожилой москвич выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за чуткость и шанс снова наслаждаться красками мира.

    В июле московские врачи провели уникальную операцию для спасения зрения пациентки с аневризмой.

    Весной медики из Приморья успешно извлекли металлический осколок из глаза пострадавшего рабочего.

    В начале года Минздрав России насчитал в стране 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    26 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» назвал дату начала производства Lada Azimut

    «АвтоВАЗ» сообщил о старте производства Lada Azimut в сентябре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Серийный выпуск нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнется в сентябре текущего года, несмотря на слухи о переносе сроков, сообщил «АвтоВАЗ».

    Крупнейший российский автопроизводитель подтвердил готовность начать серийный выпуск нового кроссовера Lada Azimut в сентябре текущего года, передает РИА «Новости». В компании опровергли слухи о возможном переносе запуска на следующий год.

    «Мы подтверждаем планы по старту производства автомобиля в сентябре текущего года», – прокомментировали в пресс-службе концерна сообщения о якобы переносе старта производства Lada Azimut на 2027 год. Таким образом, отечественный автогигант намерен четко следовать ранее утвержденному графику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию производственных линий для выпуска данной модели.

    В прошлом году компания впервые представила этот кроссовер на платформе Vesta в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Летом генеральный директор предприятия Максим Соколов назвал гибридные автомобили более перспективными для отечественного рынка.

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    26 августа 2026, 11:08 • Новости дня
    Мальчик прокатился на сцепке вагонов поезда в метро Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Школьник совершил поездку на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, его мать привлекли к административной ответственности, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Сотрудники полиции задержали малолетнего зацепера на станции «Славянский бульвар», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Школьник решил прокатиться на сцепном устройстве между вагонами поезда.

    Мальчик не получил травм, его передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.

    В отношении матери юного нарушителя составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ей грозит официальное предупреждение либо штраф в размере до 2 тыс. рублей.

    В мае нетрезвый юноша прокатился на задней подножке поезда московского метро.

    В апреле суд арестовал на девять суток москвича за поездку на сцепке вагонов.

    В прошлом году полиция задержала проехавшую на лобовом стекле поезда метро девушку.

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    25 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали участников ночных гонок на питбайках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы сотрудники полиции пресекли ночные гонки на питбайках, задержаны и доставлены в отдел более десятка нарушителей, включая несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Столичные полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Информация о скоплении молодежи на мотоциклах, нарушающей общественный порядок, поступила в полицию в два часа ночи 9 августа. В результате три питбайка были изъяты и отправлены на спецстоянку.

    Пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. На родителей семерых подростков составили протоколы за ненадлежащее воспитание, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Ранее в Башкирии несовершеннолетний водитель питбайка насмерть сбил 14-летнего мальчика.

    Месяцем ранее в Казани подросток на мини-мотоцикле наехал на инспектора ДПС.

    В прошлом году МВД предложило ввести строгую ответственность за использование такого транспорта детьми.

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    25 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: Volkswagen уволит до 140 тыс. сотрудников

    Bloomberg: Автоконцерн Volkswagen сократит до 140 тыс. рабочих мест

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen планирует масштабные увольнения из-за критического положения компании и возможного закрытия нерентабельных заводов.

    Массовые сокращения персонала в автомобильном концерне Volkswagen затронут до 140 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «В то время как руководство наметило сокращения, которые могут ликвидировать до 100 тыс. мест, представители профсоюза заявили, что еще 40 тыс. рабочих, возможно, придется уйти, если находящиеся под угрозой закрытия заводы в Германии будут вынуждены прекратить работу», – отмечает агентство.

    На этой неделе руководство проведет серию встреч с сотрудниками немецких предприятий. Генеральный директор Оливер Блюме сообщил о необходимости уменьшить производственные мощности в Европе более чем на 500 тыс. автомобилей ежегодно.

    Глава компании пока не объявлял о закрытии конкретных площадок. При этом он предупредил, что немецкие заводы обходятся слишком дорого по сравнению с конкурентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле немецкие СМИ сообщили о планах Volkswagen сократить до 120 тыс. рабочих мест.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме анонсировал увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах компании к концу 2026 года.

    В августе Федеральное статистическое бюро Германии зафиксировало падение численности работников в автомобильной промышленности страны до рекордно низкого уровня за последние два десятилетия.

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    25 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    В столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП с участием двух автомобилей около деревни Пыхтино в Новой Москве погибли два человека, сообщила Госавтоинспекция.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Представители ведомства подтвердили факт трагедии. «По предварительным данным, в районе деревни Пыхтино произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли два человека», – говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции Москвы в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне один водитель погиб в массовой аварии на юге Москвы.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

    Весной текущего года ДТП с участием грузовика на севере столицы унесло жизни еще двух человек.

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    27 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Угнанные в Канаде авто нашли путь в Россию

    NYT: Канадские угонщики переправляют автомобили в Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Организованные преступные группы используют канадские порты для отправки похищенных автомобилей в Россию, обходя западные санкции против Москвы, пишет The New York Times.

    По данным издания, преступные группировки в Канаде похищают автомобили и переправляют их через порты страны в Россию, обходя западные санкции. Схема набрала обороты после введения ограничений на экспорт автомобилей в РФ, введенных Канадой и другими странами в связи со спецоперацией на Украине, пишет The New York Times.

    По словам следователей, угнанные машины часто прячут внутри морских контейнеров и маркируют как запчасти или бытовую технику, чтобы избежать проверок на границе. Затем автомобили переправляют через третьи страны, включая государства Ближнего Востока и Центральной Азии, откуда они попадают на российский рынок.

    Правоохранительные органы Канады признают, что бороться с этим бизнесом крайне сложно: порты страны обрабатывают миллионы контейнеров в год, а ресурсов для их полной проверки недостаточно. Полиция Торонто заявила, что угоны автомобилей премиум-класса резко выросли за последние годы, и значительная часть похищенных машин так и не найдена.

    Эксперты отмечают, что канадский рынок стал одним из ключевых звеньев в цепочке обхода санкций против России, а спрос на конкретные модели, популярные среди российских покупателей, продолжает подстегивать волну угонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обложили 50-процентными пошлинами более 550 канадских товаров на сумму около 20 млрд долларов.

    Канада в ответ подготовила с 8 сентября новые тарифы на американскую продукцию объемом 27,6 млрд долларов.

    Премьер-министр Марк Карни обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны против Оттавы.

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    26 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Ремесло по делу о фейках об армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд отклонил апелляцию на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России.

    «Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – приводит РИА «Новости» решение суда.

    Основная часть слушания проходила в закрытом режиме. Слушателей и прессу допустили только до оглашения резолютивной части решения.

    Суд в Москве арестовал блогера до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Позднее его перевели в институт имени Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Басманный суд Москвы отправил блогера под стражу. Позже фигуранту дела назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

    Накануне обвиняемого вернули в следственный изолятор из Института имени Сербского.

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    26 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Мэр Москвы дал старт строительству станции метро в Троицке

    Мэр Москвы Собянин дал старт строительству станции метро в Троицке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве началось строительство нового участка Троицкой линии метро протяженностью 17 километров, который свяжет Коммунарку с Троицком до 2030 года.

    Мэр Москвы Сергей Собянин запустил возведение станции «Ватутинки». Ожидается, что основные строительные работы завершатся в 2029 году, а полноценное пассажирское движение на новом участке откроется до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Мы приступили к активной фазе строительства второй очереди Троицкой линии метро – от Коммунарки до Троицка – это 17 километров, шесть станций», – заявил мэр. Он добавил, что проходку тоннелей планируется закончить в 2028 году.

    По словам главы города, новой линией будут ежедневно пользоваться около 350 тыс. человек. Это позволит существенно разгрузить другие маршруты и Калужское шоссе, обеспечив комфортный проезд для большого числа москвичей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первый участок Троицкой линии столичного метрополитена.

    В середине декабря градоначальник анонсировал скорое продление этой ветки.

    Перед новогодними праздниками пассажирское движение открылось на новом отрезке пути до Коммунарки.

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