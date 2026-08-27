Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

Tекст: Мария Иванова

Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

«Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.