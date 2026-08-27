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    27 августа 2026, 20:15 • Новости дня

    Кобяков: В ВЭФ примут участие представители из более 70 стран

    Tекст: Денис Тельманов

    На полях грядущего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке соберутся делегации из нескольких десятков государств мира, включая крупнейшие азиатские державы, сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

    Масштабное международное мероприятие пройдет с 1 по 4 сентября, передает ТАСС. Ожидается прибытие гостей из более чем 70 стран и территорий, рассказал Кобяков.

    «Восточный экономический форум в этом году традиционно станет площадкой обстоятельного диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества», – подчеркнул он.

    По словам Кобякова, самые многочисленные делегации прибудут из Китая, Индии, Монголии, Японии, а также Республики Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ожидал на Восточном экономическом форуме представителей не менее 75 государств.

    На предстоящем мероприятии власти запланировали заключить 380 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.

    Организаторы форума зафиксировали интерес к событию со стороны западных компаний.

    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    27 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте международных резервов России

    ЦБ: Международные резервы России увеличились до 761,2 млрд долларов

    ЦБ сообщил о росте международных резервов России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За неделю объем международных активов России вырос на 0,7% благодаря положительной переоценке, достигнув внушительной суммы в 761,2 млрд долларов, сообщили в Центральном Банке.

    Объем международных резервов России с 14 по 21 августа увеличился на 5,6 млрд долларов, достигнув отметки в 761,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    «Международные резервы по состоянию на конец дня 21 августа 2026 года составили 761,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,6 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном из-за положительной переоценки», – отмечается в сообщении ЦБ.

    По данным на 14 августа, этот показатель находился на уровне 755,6 млрд долларов. Данные активы являются высоколиквидными и находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и иностранную валюту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля международные резервы России достигли 826,8 млрд долларов.

    В конце января объем активов обновил исторический максимум на отметке 786,9 млрд долларов.

    В середине января этот показатель составлял 763,9 млрд долларов.

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    27 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для проведения рабочих встреч с высшим руководством страны.

    В рамках поездки запланированы переговоры белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», – отмечается в сообщении агентства.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к данному визиту.

    Днем в четверг глава белорусского государства отправился в Россию.

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    27 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ
    Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ливии активно обсуждают с профильными компаниями из России перспективы совместного развития нефтеперерабатывающих мощностей на своей территории, сообщил министр инвестиций в ливийском правительстве на востоке страны Али ас-Саиди аль-Кайди.

    Ливия выражает заинтересованность в привлечении инвестиций из России для развития сектора нефтепереработки и активно обсуждает эти вопросы с профильными российскими компаниями, передает РИА «Новости».

    «Я ранее связывался с рядом российских нефтяных компаний во время участия в конференции «Россия – исламский мир» в Казани и продолжаю призывать российскую сторону инвестировать в нефтепереработку в Ливии», – заявил аль-Кайди.

    По словам министра, государство обладает протяженным побережьем и стратегически важным расположением между Европой и Африкой. Аль-Кайди подчеркнул, что на территории страны целесообразно создавать предприятия для переработки местных ресурсов. Министр добавил, что такие проекты укрепят экономическое сотрудничество двух государств и откроют новые возможности для развития обеих экономик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы.

    Министр по инвестициям Али аль-Кайди заявил о планах возобновить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Сирт – Бенгази.

    Командование Ливийской национальной армии объявило о расширении военного сотрудничества с Россией.

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    27 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Фельдшер погиб при ударе дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино

    При атаке дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Шебекино погиб медработник, еще четверо человек получили тяжелые осколочные ранения, сообщил Max-канал Оперативного штаба Белгородской области.

    «В Шебекино беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи. Один человек погиб, четверо ранены. Погибший – фельдшер-мужчина», – сказано в сообщении.

    В оперштабе уточнили, что различные травмы получили еще четверо человек, находившихся в машине. Второй фельдшер и водитель пострадали от осколочных ранений головы, плеча и ног.

    Также ранены два пациента. У женщины зафиксировано повреждение ушной раковины, а у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения лица и кисти.

    «Все раненые доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Транспортное средство разбито», – добавили в оперштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА, еще одна женщина пострадала в четверг при атаке беспилотника ВСУ на регион. Мирный житель погиб и женщина пострадала при атаке дронов на Шебекино.

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    27 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном

    Россия и Иран обсудили шаги по смягчению визового режима

    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном
    @ IMAGO/Russian Foreign Ministry's official/apaimages/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялись российско-иранские переговоры, на которых стороны обсудили перспективы смягчения визовых требований и защиту прав граждан обеих стран, сообщает МИД.

    Россия и Иран провели консульские консультации, в рамках которых обсуждалось дальнейшее смягчение визового режима. По данным МИД, встреча состоялась 26 августа в Москве.

    «Особое внимание было уделено возможным шагам по дальнейшей либерализации визового режима, защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    В Министерстве иностранных дел России отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Обе стороны выразили готовность продолжать укреплять сотрудничество в консульской сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президенты России и Ирана обсудили шаги по введению безвизового режима.

    Позже Владимир Путин отметил значительное увеличение количества взаимных туристических поездок.

    Еще весной 2024 года в Москву в рамках безвизового обмена прибыла первая группа иранских путешественников.

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    27 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей

    МЧС: Жителям Алтая рекомендовано отказаться от походов в лес из-за медведей

    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей
    @ Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное управление МЧС по республике Алтай обратилось к гражданам с просьбой отказаться от лесных прогулок из-за участившихся случаев появления диких зверей.

    «Рекомендуем воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в одиночку и в темное время суток; ограничить туристические походы, рыбалку, охоту, а также сбор дикоросов (ягод, грибов, орехов)», – говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    Специалисты подчеркивают, что при обнаружении следов косолапых или при неожиданной встрече с ними крайне важно сохранять спокойствие. Спасатели советуют не делать резких движений и медленно отступать назад, чтобы избежать нападения хищника.

    Напомним, в селе Артыбаш республики Алтай дикий медведь растерзал отдыхавшую в палатке туристку. После трагедии местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников.

    За двое суток охотники ликвидировали 12 опасных животных.

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    27 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Кнутов: Российские ракеты-ловушки вскрыли позиции комплексов Patriot в Киеве
    Кнутов: Российские ракеты-ловушки вскрыли позиции комплексов Patriot в Киеве
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Применение специальных ракет-ловушек во время ударов по Киеву позволило российским военным вскрыть позиции зенитных ракетных комплексов Patriot, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские военные применили специальные ракеты-ловушки при нанесении ударов по Киеву, передают «Вести». Это позволило выявить места расположения зенитных ракетных комплексов Patriot.

    По словам Кнутова, украинской стороне пришлось расходовать дефицитные боеприпасы для комплексов Patriot на перехват российских ловушек. Ранее украинская сторона заявляла об ударах ракетами «Искандер».

    «По Киеву отработали, Украина написала: «Искандерами». Не работали «Искандеры». Сейчас пришла информация с Украины. Работали ракеты-ловушки на базе ракет С-400-48Н6. В результате из девяти наших ракет восемь «Патриоты» отработали, то есть выстрелили в белый свет как в копеечку, якобы сбили «Искандеры», реально сбили вот эти вот ракеты-мишени-ловушки. И одна из этих ракет поразила как раз цех, где собирали (БПЛА) Hornet», – рассказал Кнутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти перестали публиковать данные о количестве выпущенных российских ракет.

    Российские военные поразили киевское предприятие по производству комплектующих для крылатых ракет.

    Командование ВСУ сосредоточило все оставшиеся зенитные комплексы Patriot вокруг столицы.

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    27 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Москва потребовала прояснить подходы США к взаимодействию по украинскому вопросу

    Галузин: Москва потребовала прояснить подходы США по украинскому вопросу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ожидает от Вашингтона разъяснений относительно принципов взаимодействия по украинскому вопросу после заявлений госсекретаря США, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Российская сторона хотела бы четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие по Украине, заявил Галузин, передает РИА «Новости».

    «Вместе с тем необходимо четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие», – сказал дипломат.

    Замглавы МИД напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил об утрате актуальности ранее достигнутых пониманий. По словам американского чиновника, эти договоренности неприемлемы для украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило готовность к оперативному взаимодействию с американской стороной по украинскому вопросу.

    Заместитель главы ведомства Михаил Галузин назвал действия Вашингтона противоречивыми.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел возможный отказ от контактов между странами безответственным шагом.

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    27 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти безуспешно пытались снять с себя вину за удар по резиденции главы российского государства, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Инцидент произошел в Новгородской области в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

    «Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», – заявил Галузин.

    Дипломат также обратил внимание на роль западных кураторов украинского руководства. По его словам, соучастие Киева так же очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал спутниковые разведданные стран НАТО и направлял удары к цели с помощью навигационных систем.

    Напомним, Минобороны России сообщило об атаке киевского режима на резиденцию президента в Новгородской области.

    Владимир Зеленский публично отказался признавать причастность к этому нападению.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после данного инцидента.

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    27 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Композитор Паулс отреагировал на концерт в его честь в Казани
    Композитор Паулс отреагировал на концерт в его честь в Казани
    @ Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Латвийский композитор Раймонд Паулс признался, что не знал о концерте в его честь, который прошел в рамках фестиваля «Новая волна – 2026» в столице Татарстана.

    Латвийский композитор Раймонд Паулс признался, что не знал о концерте в свою честь на фестивале «Новая волна – 2026», передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Пятый канал».

    «Я в этих делах со стороны наблюдаю там», – отметил маэстро.

    При этом музыкант с теплотой отреагировал на то, что его творчество по-прежнему ценят и любят в России. Он сдержанно, но искренне произнес фразу: «Дай бог».

    Композитор также сообщил, что не планирует выпускать новые музыкальные произведения. Относительно возможного выступления в Латвии он высказался осторожно, пояснив, что не может дать однозначного ответа из-за возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля маэстро объявил об окончательном уходе со сцены.

    Позже композитор опроверг слухи о запрете исполнения своих произведений латвийскими властями.

    Весной артист попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

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