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    27 августа 2026, 19:05 • Новости дня

    NYT сообщила о подготовке Саудовской Аравии к войне против хуситов

    NYT: Саудовская Аравия готовится к масштабной войне против хуситов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, пишет газета The New York Times (NYT).

    Власти королевства рассматривают возможность нанесения авиаударов в случае эскалации конфликта, передает ТАСС. Газета NYT отмечает готовность Эр-Рияда к силовому сценарию, несмотря на желание сохранить мир в регионе.

    «Королевство будет защищать себя всеми необходимыми средствами», – заявил саудовский чиновник.

    Аналитики исключают полное военное поражение мятежников. Возможной целью кампании называют ослабление хуситов. Эксперты полагают, что конфликт рискует открыть дополнительный фронт в глобальном противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские хуситы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    В августе мятежники атаковали позиции саудовских военных в районе Моха и провинции Мариб.

    В ответ Министерство обороны королевства объявило о начале работы многонациональной морской оборонной коалиции.

    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    25 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны.

    Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

    «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

    По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

    В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.

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    26 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива

    Иран и Оман согласовали разделение прибыли от судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов по стратегически важному маршруту, который пока остается заблокированным для навигации.

    Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили наличие соглашения о совместном использовании морской артерии, передает РИА «Новости». Документ определяет финансовые аспекты сотрудничества двух стран.

    «В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана», – сообщила пресс-служба ведомства. При этом маршрут не будет открыт до выполнения Вашингтоном требований Тегерана о прекращении боевых действий и снятии морской блокады.

    Ранее американская сторона объявила о расторжении мирного меморандума от 18 июня. После этого военные США нанесли ряд ударов по иранской территории, на что последовал симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе переговоров стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения судов.

    Позже иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения по безопасности.

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    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    26 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Гросси раскритиковал ООН в связи с конфликтом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Гросси заявил об этом, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, передает ТАСС.

    Он отметил, что организация практически не заметна в урегулировании конфликта на Украине, на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля и в Сирии, где он побывал на прошлой неделе.

    «Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня», – подчеркнул Гросси. По его словам, организация присутствует повсюду, но «ее нет там, где она действительно нужна».

    Гросси является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси ранее заявил об утрате актуальности всемирной организации.

    Во втором предварительном голосовании в Совбезе ООН лидером стала кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.

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    25 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Tекст: Антон Антонов

    США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

    «Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

    По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

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    25 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Нетаньяху осудил израильского депутата за разрушение палестинского памятника

    Нетаньяху осудил депутата Кнессета за разрушение памятника в Палестине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия депутата Кнессета Цви Суккота, разрушившего памятник в палестинской деревне.

    Инцидент произошел утром 25 августа в населенном пункте Адама вблизи Наблуса, куда политик прибыл под охраной военных, передает РИА «Новости».

    Суккот на глазах у солдат разбил кувалдой монумент, который, по его словам, был установлен в честь террориста, причастного к убийству евреев. Видеозапись продолжительностью более двух минут, на которой запечатлены действия депутата и охранявшие его военные, опубликовали израильские СМИ, включая гостелерадиокомпанию Kan.

    «Самосуд, особенно со стороны государственных деятелей, недопустим и мешает Армии обороны Израиля сосредоточиться на своих задачах по борьбе с террором и подстрекательством», – подчеркнул Нетаньяху в официальном заявлении. В канцелярии премьера добавили, что ЦАХАЛ обладает исключительными полномочиями по обеспечению безопасности на Западном берегу и подчиняется только политическому руководству. Поведение Суккота вызвало резкую критику со стороны представителей всего израильского политического спектра.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил радикальные действия в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    В апреле Нетаньяху выразил возмущение актом вандализма со стороны израильских военнослужащих в Ливане. После этого инцидента Армия обороны Израиля арестовала причастных к осквернению статуи солдат.

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    26 августа 2026, 00:34 • Новости дня
    МИД Ирана: Только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Только торговые суда смогут ходить через Ормуз

    Tекст: Антон Антонов

    Только торговые суда получат право проходить через Ормузский пролив, военным кораблям такая возможность предоставляться не будет, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, комментируя детали меморандума между Тегераном и Оманом.

    «В соответствии с меморандумом, ни одно военное судно не будет иметь возможности прохода. Лишь торговые суда смогут пользоваться Ормузским проливом», – заявил дипломат.

    По его словам, маршрут в Персидский залив пройдет через иранские воды, а выход из него – через территориальные воды Омана, при этом оба направления будут проходить через иранскую акваторию, передает РИА «Новости».

    Речь идет о временной схеме: Иран и Оман планируют в течение 30-60 дней провести переговоры о постоянном маршруте.

    Гариб-Абади уточнил, что Иран остается в состоянии войны, поэтому пролив пока закрыт, а подписание меморандума с Оманом не означает его открытия «прямо завтра». Тегеран требует от Вашингтона выполнить условия июньских договоренностей, включая снятие морской блокады, прекращение боевых действий на всех фронтах и урегулирование ситуации в Йемене.

    По новому меморандуму Оман согласится полностью закрыть южный маршрут судоходства, из-за которого в середине июля возобновились боестолкновения между США и Ираном. Дипломат отметил, что Тегеран ожидал закрытия этого маршрута ранее, однако Вашингтон надавил на Маскат, и Ирану пришлось решать вопрос самостоятельно, что и привело к новой вспышке конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман обсудили создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузскому проливу.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявлял, что пролив не будет открыт до выполнения Вашингтоном условий июньского меморандума.

    Газета New York Times сообщала, что Тегеран и Маскат близки к договоренности о разделении маршрутов движения судов и введении сбора за проход.

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    26 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    NBC: Удары Ирана на Ближнем Востоке обойдутся США в миллиарды долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские ракетные и дроновые удары нанесли объектам разведки и системам наблюдения США на Ближнем Востоке ущерб масштабнее любого другого, с которым сталкивались американские спецслужбы, сообщает NBC со ссылкой источники.

    «Иранские ракетные и дроновые удары нанесли ущерб разведывательным постам и оборудованию наблюдения США на Ближнем Востоке, превышающий любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы, и обойдется в миллиарды долларов на восстановление», – говорится в материале NBC.

    Телеканал ссылается на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил, что ряд военных объектов США, подвергшихся ответным ударам Ирана, не имеет смысла восстанавливать.

    Телеканал CNN сообщил о непригодности некоторых американских военных объектов для дальнейшего использования.

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    25 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Ирана и Омана провели переговоры о создании временного совместного коридора для обеспечения безопасного судоходства по Ормузскому проливу, сообщил МИД Ирана.

    Отмечается, что встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с его оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди прошла в конструктивном ключе, передает РИА «Новости». Дипломаты обсудили ключевые вопросы взаимодействия в регионе.

    «Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин», – заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

    Стороны договорились продолжить технические консультации. Целью дальнейших переговоров станет выработка соглашения о работе постоянного коридора и решение вопросов будущего управления проливом.

    Ранее Иран и Оман договорились о создании единого среднего коридора через Ормузский пролив.

    Тегеран и Маскат достигли принципиального соглашения о полном возобновлении судоходства.

    Позже иранский МИД возложил ответственность за задержку подписания документа на Вашингтон и Тель-Авив.

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    25 августа 2026, 02:37 • Новости дня
    У берегов Омана неизвестный снаряд подбил нефтяной танкер

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака на коммерческое судно в Аравийском море привела к серьезным повреждениям машинного отделения и остановке хода, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошел в 16,6 км к северо-востоку от Эш-Шиша в Омане, передает РИА «Новости».

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (16,6 км) к северо-востоку от Эш-Шиша в Омане. Капитан нефтяного танкера сообщает, что судно поразил неизвестный снаряд, что вызвало повреждение машинного отделения и вывел судно из строя», – сказано в сообщении UKMTO в социальной сети X.

    Экипаж пострадавшего судна в безопасности, специалисты выясняют степень ущерба для окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный снаряд 18 августа повредил машинное отделение судна в Ормузском проливе. В начале августа сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии загорелся после попадания неизвестного снаряда. В Ормузском проливе появился собственный теневой флот из тайных танкеров-челноков.

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    26 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    В Ливане обвинили Израиль в применении белого фосфора

    Израиль выжег белым фосфором территории на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Массированные удары израильских войск белым фосфором спровоцировали масштабные пожары, уничтожившие пятую часть всех аграрных территорий в южных районах Ливана, заявил ливанский военный.

    Атака ЦАХАЛ привела к выгоранию лесов и фермерских полей, передает РИА «Новости». «В среду израильская армия обстреляла белым фосфором окрестности населенного пункта Бани-Хайян, район ад-Дабша и обширные территории округа Набатия, что привело к крупным пожарам и нанесло ущерб сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам», – рассказал военно-полевой источник.

    Глава Ассоциации фермеров юга Ливана Мухаммед аль-Хусейни уточнил, что полностью сгорели 57 тыс. гектаров земель. Это составляет около 22% всех сельскохозяйственных территорий региона. Еще 19 тыс. гектаров нуждаются в восстановлении из-за серьезного повреждения колодцев и систем орошения.

    По подсчетам ливанских ученых на середину 2026 года, общие убытки местного аграрного сектора превысили 572 млн долларов. Из них 530 млн долларов составили прямые потери от остановки производства. Оставшиеся 42 млн долларов пришлись на разрушенную инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа армия Израиля обстреляла лесные массивы и стратегическую высоту Али ат-Тахер на юге Ливана.

    Общий ущерб ливанской экономике от конфликта составил около 20 млрд долларов.

    В мае израильские военные уже использовали снаряды с белым фосфором для ударов по южным поселениям.

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    25 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Израиль уничтожил пять складов оружия ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку и пять складов оружия ХАМАС в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные уничтожили в секторе Газа пусковую установку и пять складов с оружием радикального палестинского движения ХАМАС, которые располагались в мечетях.

    Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности ликвидировала в секторе Газа одну пусковую установку и пять оружейных складов палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

    «Подвергшиеся ударам склады были расположены внутри мечетей и вблизи пунктов гуманитарной помощи в Газе», – заявил представитель ЦАХАЛ.

    В израильской армии уточнили, что в уничтоженных помещениях находились ракеты, взрывчатка, гранаты, стрелковое оружие и военное оборудование.

    Днем ранее пресс-служба ЦАХАЛ также информировала об уничтожении двух складов с оружием ХАМАС в анклаве. Военные подчеркнули, что радикальное движение систематически использует гражданскую инфраструктуру, в том числе мечети, нарушая международное право.

    Перед нанесением ударов мирное население было предупреждено для минимизации возможного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа израильские военные поразили пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за полную демилитаризацию сектора Газа.

    Весной подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали четыре арсенала боевого крыла ХАМАС в центральной части региона.

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