Нападение на школу под Берлином унесло жизни двух человек

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в немецкой школе

Tекст: Денис Тельманов

Трагедия развернулась в населенном пункте Гозен-Ной-Циттау недалеко от столицы Германии, передает ТАСС со ссылкой на издание Markische Allgemeine Zeitung. Сигнал тревоги поступил правоохранителям около 14.45 по московскому времени.

Жертвами преступления стали два человека. Нападавший лишил жизни 18-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, пытавшегося предотвратить атаку. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний бывший возлюбленный погибшей.

Сейчас территория вокруг учебного заведения полностью оцеплена. На месте происшествия работают следователи и спасатели, для оказания помощи задействованы два вертолета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженный подросток ранил двух девочек в гимназии баварского Шонгау.

В конце того же месяца подозреваемый в массовом убийстве в детском саду немецкого Штаде покончил с собой в тюремной камере.

В прошлом году неизвестный преступник напал с ножом на одиннадцатилетнего мальчика в начальной школе Берлина.