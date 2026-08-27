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    27 августа 2026, 18:09 • Новости дня

    Нападение на школу под Берлином унесло жизни двух человек

    Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в немецкой школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженный инцидент в школе в федеральной земле Бранденбург закончился гибелью 18-летней девушки и 30-летнего мужчины, который пытался остановить злоумышленника, пишет Markische Allgemeine Zeitung.

    Трагедия развернулась в населенном пункте Гозен-Ной-Циттау недалеко от столицы Германии, передает ТАСС со ссылкой на издание Markische Allgemeine Zeitung. Сигнал тревоги поступил правоохранителям около 14.45 по московскому времени.

    Жертвами преступления стали два человека. Нападавший лишил жизни 18-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, пытавшегося предотвратить атаку. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний бывший возлюбленный погибшей.

    Сейчас территория вокруг учебного заведения полностью оцеплена. На месте происшествия работают следователи и спасатели, для оказания помощи задействованы два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженный подросток ранил двух девочек в гимназии баварского Шонгау.

    В конце того же месяца подозреваемый в массовом убийстве в детском саду немецкого Штаде покончил с собой в тюремной камере.

    В прошлом году неизвестный преступник напал с ножом на одиннадцатилетнего мальчика в начальной школе Берлина.

    25 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ располагает уликами, указывающими на возможных организаторов попытки атаки БПЛА на аэропорт Лейпциг/Галле, сообщила газета Bild со ссылкой на членов президиума партии ХДС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на закрытом заседании партии сообщил о наличии зацепок, указывающих на организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild

    Политик подчеркнул готовность публично назвать виновных после завершения расследования. Инцидент произошел поздно вечером четвертого августа. На летном поле обнаружили беспилотник с самодельным взрывным устройством возле украинского грузового самолета Ан, однако детонатор не сработал. В ту же ночь второй аппарат столкнулся с бортом компании DHL. Спустя десять дней следователи нашли третий дрон и следы порядка 50 граммов гексогена.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт охарактеризовал произошедшее как «сценарий гибридной атаки». Он не исключил причастность иностранных государств к организации преступления. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Немецкое правительство планирует тщательно продумать ответные меры, чтобы не сыграть на руку злоумышленникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от аэропорта Лейпцига.

    Следователи выявили следы ДНК на найденном в начале августа летательном аппарате.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном новым уровнем гибридной угрозы.

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    27 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

    Politico: Мерц собирает коалицию для резкого сокращения бюджета ЕС

    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств, чтобы заставить Брюссель радикально пересмотреть европейский финансовый план на 2028–2034 годы в пользу оборонных расходов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине лидеров Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции для обсуждения бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, пишет Politico.

    Участники встречи намерены добиться сокращения расходов, предложенных Еврокомиссией, на сотни миллиардов евро.

    «Общий бюджет должен быть существенно сокращен – на сотни миллиардов евро. Неприемлемо, что Брюссель обсуждает крупнейший бюджет в истории, в то время как мы дома вынуждены затягивать пояса», – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

    Помимо сокращения общего объема финансирования, страны требуют перераспределить средства. Они предлагают направить больше денег на оборону и безопасность, сократив расходы на сельское хозяйство. Также обсуждается введение условий, при которых страны, нарушающие демократические стандарты, будут лишаться европейских средств.

    В это же время председатель Европейского совета Антониу Кошта проводит встречи с лидерами других стран, пытаясь найти компромисс. Он уже посетил Братиславу, Таллин, Ригу и Вильнюс, а в ближайшее время отправится в Прагу, Берлин, Париж и Рим. По мнению Кошты, для увеличения расходов на оборону и миграцию без резкого сокращения других программ потребуются новые налоги на уровне Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Европейские политики отложили принятие финансового плана на 2028–2034 годы из-за серьезных разногласий.

    Между тем уровень одобрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца обрушился до исторических 13%.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 14:48 • Новости дня
    Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии

    Полиция Германии начала расследование диверсии из-за перерезанных ж/д кабелей

    Tекст: Мария Иванова

    В федеральной земле Баден-Вюртемберг злоумышленники повредили коммуникации, что привело к масштабным сбоям в движении поездов и работе интернета.

    Инцидент произошел на окраине города Бакнанг, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Правоохранительные органы считают произошедшее умышленным преступлением и рассматривают версию диверсии.

    «Кабели проходят под мостом и несколько метров тянутся вдоль железнодорожных путей на окраине Бакнанга. Там неизвестные, предположительно, перерезали несколько кабелей, что нарушило движение поездов, а также работу интернета и телефонной связи в некоторых частях города», – сообщает агентство.

    Представитель местной полиции уточнил, что в бетонном кабельном колодце возле путей криминалисты обнаружили следы применения инструментов. Специалисты также провели поиск фрагментов ДНК на месте происшествия. Расследованием инцидента занимается специализированная инспекция государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом остановилось из-за умышленного повреждения сигнальных кабелей.

    В августе прошлого года на угольной ветке в Саксонии-Анхальт произошло возгорание железнодорожных кабелей. Ранее полиция зафиксировала аналогичный случай поджога на участке железной дороги в Дюссельдорфе.

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    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

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    24 августа 2026, 21:16 • Новости дня
    Глава МИД Германии признал нехватку денег на помощь Украине

    Глава МИД Германии Вадефуль признал нехватку денег на помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские государства столкнулись с нехваткой финансов для оплаты поставок вооружений Киеву, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    По его словам, немецкие власти могут заранее выделить часть денег, изначально запланированных на следующий год, передает РИА «Новости».

    «Денег действительно не хватает... Я должен обсудить это в Берлине и Брюсселе, в том числе на встрече европейских министров иностранных дел», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства после визита в Харьков.

    Дипломат добавил, что планирует провести переговоры с министром финансов Ларсом Клингбайлем. Цель встречи – определить дальнейшие шаги Германии и других стран, а также оценить возможность досрочного направления будущих бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посетил с визитом прифронтовой Харьков.

    В ходе поездки на Украину немецкий министр пообещал выделить Киеву 50 млн евро гуманитарной помощи. Во время нахождения дипломата в украинской столице Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам в Киевской области.

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    25 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: Volkswagen уволит до 140 тыс. сотрудников

    Bloomberg: Автоконцерн Volkswagen сократит до 140 тыс. рабочих мест

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen планирует масштабные увольнения из-за критического положения компании и возможного закрытия нерентабельных заводов.

    Массовые сокращения персонала в автомобильном концерне Volkswagen затронут до 140 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «В то время как руководство наметило сокращения, которые могут ликвидировать до 100 тыс. мест, представители профсоюза заявили, что еще 40 тыс. рабочих, возможно, придется уйти, если находящиеся под угрозой закрытия заводы в Германии будут вынуждены прекратить работу», – отмечает агентство.

    На этой неделе руководство проведет серию встреч с сотрудниками немецких предприятий. Генеральный директор Оливер Блюме сообщил о необходимости уменьшить производственные мощности в Европе более чем на 500 тыс. автомобилей ежегодно.

    Глава компании пока не объявлял о закрытии конкретных площадок. При этом он предупредил, что немецкие заводы обходятся слишком дорого по сравнению с конкурентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле немецкие СМИ сообщили о планах Volkswagen сократить до 120 тыс. рабочих мест.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме анонсировал увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах компании к концу 2026 года.

    В августе Федеральное статистическое бюро Германии зафиксировало падение численности работников в автомобильной промышленности страны до рекордно низкого уровня за последние два десятилетия.

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    26 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об отсутствии интереса Берлина к «Северным потокам»

    Депутат Котре обвинил Германию в нежелании расследовать подрывы газопроводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Германии на деле не интересует расследование подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», несмотря на официальные следственные действия, считает депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    Немецкие власти не проявляют реального интереса к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает Lenta.RU. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    «Правительство Германии как тогда (в 2022 году), так и сейчас не заинтересовано в прояснении ситуации», – заявил политик.

    По словам парламентария, официальный Берлин препятствует расследованию и не поддерживает судебные процессы. Котре считает, что это объясняет нежелание привлекать к ответственности виновных в подрыве трубопроводов на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву.

    Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил о намеренном игнорировании немецкой прокуратурой заказчиков взрывов на «Северных потоках».

    Прокуратура ФРГ возложила ответственность за диверсию на государственные органы Украины.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением ранних выводов Москвы.

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    26 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Глава Volkswagen анонсировал увольнение четверти руководителей ради экономии

    Глава Volkswagen объявил о сокращении управленческого аппарата на 25%

    Tекст: Мария Иванова

    Ради масштабного снижения издержек немецкий Volkswagen намерен ликвидировать каждую четвертую управленческую должность в своих подразделениях по всему миру, заявил гендиректор автоконцерна Оливер Блуме.

    Генеральный директор Оливер Блуме рассказал о жестких мерах экономии во время визита на завод в Эмдене, передает ТАСС.

    «Все подразделения должны внести свой вклад; это колоссальное усилие, которое увенчается успехом только вместе», – подчеркнул топ-менеджер.

    На следующем этапе оптимизация затронет центральные службы, отделы разработок и сбыта. Блуме пояснил, что озвученная ранее цифра в 50 тыс. уволенных сотрудников является лишь теоретической расчетной величиной. Ожидается, что половина сокращений придется на Германию, а остальные затронут около 170 подразделений автоконцерна.

    Накануне работники головного предприятия в Вольфсбурге встретили руководителя свистом и протестными плакатами. Недовольство трудового коллектива удалось погасить только после личного обращения генерального директора к собравшимся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру.

    Глава концерна Оливер Блюме подтвердил программу увольнения 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

    До конца года автопроизводитель сократит 19 тыс. человек на своих немецких предприятиях.

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    26 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Германии

    Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Карлсруэ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В немецком городе Карлсруэ рядом с главным железнодорожным вокзалом нашли 250-килограммовую американскую авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за чего проводится эвакуация людей, сообщили местные власти.

    Авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли в немецком Карлсруэ, передает ТАСС. Опасную находку обнаружили в ходе строительных работ недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

    Власти организовали эвакуацию населения в радиусе 200 метров от места обнаружения снаряда. «Наряду с жилым районом затронут участок железной дороги между Карлсруэ и Мангеймом», – отметили в городской администрации.

    Товарная станция закрыта. Отрезок скоростной железной дороги также будет перекрыт непосредственно перед началом операции по обезвреживанию. Вес американской авиабомбы составляет 250 килограммов. Ожидается, что снаряд ликвидируют в течение дня. Точное число эвакуируемых граждан не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны свои дома вынужденно покинули около 30 тыс. жителей немецкого Пфорцхайма.

    В июне прошлого года власти Кельна начали масштабную эвакуацию 20,5 тыс. человек ради обезвреживания трех американских снарядов.

    В январе 2025 года в Дрездене из-за аналогичной опасной находки спасатели эвакуировали 10 тыс. горожан.

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    26 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Суд Москвы заочно арестовал журналиста FAZ Мартенса

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitun (FAZ) Михаэля Мартенса из-за его высказываний об убийстве граждан России.

    Решение в отношении Мартенса принято в рамках расследования уголовного дела о возбуждении ненависти, передает ТАСС.

    «Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартенса заочно», – сообщил участник процесса.

    Уголовное производство по второй части статьи 282 УК РФ было открыто в середине августа. Поводом послужили заявления иностранца, оправдывающие насилие по национальному признаку.

    В случае признания вины сотруднику зарубежной прессы может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

    Напомним, 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист FAZ Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Михаэля Мартенса.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призывы немецкого журналиста абсолютно недопустимыми.

    Руководство издания Frankfurter Allgemeine Zeitung выразило сожаление из-за двусмысленной формулировки своего сотрудника.

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    26 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Дмитриев назвал партию АдГ единственной надеждой «уставших от лжи» немцев

    Дмитриев: Немцы видят в АдГ единственную надежду

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии разочаровались в проводимой политике и видят в «Альтернативе для Германии» (АдГ) единственную надежду, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал политические настроения жителей Германии, передает ТАСС. Он обратил внимание на рекордные рейтинги оппозиции в восточных регионах страны.

    «Немцы устали от лжи и провальной политики и видят в прагматичной АдГ, которая их слушает, единственную надежду», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Заявление стало реакцией на публикацию сопредседателя партии Алис Вайдель. Политик подчеркнула желание немецких граждан добиться скорейшей смены текущего курса.

    По данным исследования службы Forsa, партию АдГ на востоке ФРГ поддерживают 43% респондентов. Левая партия занимает вторую строчку с 16%, а Христианско-демократический союз набирает 13% голосов.

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны.

    Власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай ожидаемой победы АдГ на сентябрьских земельных выборах.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель назвала правящих политиков Германии разрушающими страну идиотами.

    Также Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.


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    25 августа 2026, 12:04 • Новости дня
    Бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве

    Бундесвер поручил Rheinmetall строительство базы в Литве за 250 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит для бундесвера масштабную модульную военную базу в Литве, рассчитанную на проживание двух тысяч военнослужащих.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от вооруженных сил ФРГ на создание и обслуживание модульного военного лагеря в Литве, передает РИА «Новости».

    Инфраструктура предназначена для размещения до 2 тыс. солдат бундесвера.

    «В Литве концерн теперь в качестве генерального подрядчика создает модульный лагерь вместимостью до 2 тыс. военнослужащих, который должен начать работу с середины августа 2027 года», – отмечается в пресс-релизе компании.

    Стоимость контракта оценивается в 250 млн евро на строительство и 40 млн евро ежегодно на последующее обеспечение. Проект реализуется в рамках программы содействия вооруженным силам Германии G-CAP II SU, которая предоставляет стандартизированную модульную инфраструктуру для проживания военных.

    Rheinmetall является одним из ведущих производителей вооружений в Европе. Доходы компании значительно выросли благодаря поставкам военной техники на Украину, включая танки, бронемашины и системы ПВО. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из главных бенефициаров растущей мировой нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для литовской бригады.

    Министерство обороны балтийской республики запланировало возведение новой военной базы для солдат Североатлантического альянса.

    Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall согласовал строительство завода по производству боеприпасов на литовской территории.

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    27 августа 2026, 02:24 • Новости дня
    Берлин задумался об инвестициях в программу британского ядерного оружия

    Telegraph: Германия может направить средства в британскую программу ЯО

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин обсуждает возможность инвестирования в британскую программу ядерного сдерживания Trident, стремясь усилить европейский ядерный щит на фоне неопределенности с военным присутствием США на континенте, пишет Telegraph.

    По словам одного из источников Telegraph, Германия предпочитает интегрироваться в существующие британские и французские ядерные силы, а не создавать собственное оружие, что связано с историческим чувством вины страны за события Второй мировой войны.

    «У нас есть очень сильный интерес в том, чтобы существующие ядерные державы в Европе расширяли свои возможности», – отметил собеседник издания.

    Дипломатический источник в Германии рассказал, что политики задаются вопросом о дальнейших действиях США в сфере обороны Европы. Правительство канцлера Фридриха Мерца в рамках курса на снижение зависимости от Вашингтона обратило особое внимание на укрепление ядерного потенциала континента.

    По данным третьего источника в сфере безопасности, в Берлине обсуждают, как существующие ядерные силы, включая Trident, могут сыграть более значимую роль в обороне Европы, а также возможности более глубокого сотрудничества между европейскими странами.

    Военные планировщики Германии также рассматривают вариант предоставления конвенциональных сил для поддержки функционирования британского щита сдерживания, включая размещение немецких зенитных комплексов Patriot в ключевых точках, например на базе подводных лодок в Фаслейне в Шотландии, где базируется британский флот Trident.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии не исключил создания новой ядерной доктрины на фоне расширения взаимодействия с Францией.

    Ранее высокопоставленные представители британского военного ведомства призвали рассмотреть вариант совместного ядерного потенциала с Германией.

    Политолог Александр Рар объяснил, что Берлин намерен заручиться поддержкой Британии и Франции для распространения ядерного «зонтика» на всю Европу.

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    25 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Euractiv: Германия рискует сорвать план по защите аэропортов от дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство ФРГ может не успеть до конца года установить обещанное оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам в ключевых воздушных гаванях страны, пишут европейские СМИ.

    Власти Германии рискуют нарушить сроки реализации плана по защите главных аэропортов от беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    В прошлом году Берлин обязался оборудовать восемь крупнейших воздушных гаваней специальными системами.

    «Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок – конец 2026 года», – указали в издании.

    Министр внутренних дел страны Александр Добриндт ранее заявлял о начале гонки вооружений в сфере защиты от дронов.

    Созданное им в декабре 2025 года профильное подразделение федеральной полиции сейчас насчитывает 70 сотрудников. Ожидается, что к концу текущего года штат увеличится до 300 человек.

    В прошлом году МВД Германии анонсировало создание специализированного подразделения полиции по борьбе с беспилотниками.

    В августе 2026 года власти решили расширить штат этой структуры до 300 сотрудников из-за инцидента с заминированным дроном в аэропорту Лейпцига.

    Позже канцлер Фридрих Мерц заявил о наличии улик против организаторов данной диверсии.

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