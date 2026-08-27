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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 22:18 • Новости дня
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Российские власти рассматривают возможность безвозмездной передачи земельных участков под частную застройку при условии возведения и регистрации дома за три года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «У нас вышел протокол по итогам совещания у президента. Мы будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что, согласно социологическим исследованиям, 63% населения страны хотят жить в ИЖС», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре «Россия» в рамках всероссийского проекта «С чего начинается Родина», сообщает РБК.

    По его словам сейчас на индивидуальное жилищное строительство приходится около 60 млн кв. м жилья, тогда как на многоквартирные дома – примерно 40 млн кв. м. Он отметил, что дальнейшее расширение частной застройки требует поиска новых земельных ресурсов и решения вопросов с инфраструктурой. В частности, власти намерены провести анализ земельных участков, которые потенциально могут быть использованы для строительства частных домов, но в настоящее время не вовлечены в оборот.

    Одной из рассматриваемых мер может стать бесплатная передача земли гражданам при выполнении определенных условий. «Мы вообще даже рассматриваем возможность людям, кто хотят, дать бесплатно земельный участок в случае, если за три года построятся и зарегистрируют дом. Даже такую меру рассматриваем», – сказал Хуснуллин.

    Ранее Хуснуллин поручил регионам принять меры для увеличения объемов ввода жилья по итогам 2026 года, в том числе за счет индивидуального строительства. Среди приоритетных задач он называл вовлечение земель в оборот, их эффективное использование, обеспечение участков необходимой инфраструктурой и контроль за регистрацией построенных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года Хуснуллин объяснил резкий спад возведения частных домов дорогой ипотекой.

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    26 августа 2026, 21:06 • Новости дня
    Рост численности снежных барсов зафиксирован в России

    Центр «Ирбис»: Численность снежных барсов в России достигла 94 особей

    Рост численности снежных барсов зафиксирован в России
    @ Vladimir Borisov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За последний год количество представителей уникального вида больших кошек – снежного барса – в России возросло на семь особей, сообщили в центре «Ирбис».

    В 2026 году популяция снежного барса в стране достигла 94 особей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель попечительского совета ассоциации «Ирбис» Али Узденов во время прошедшего в Москве Российско-Индийского круглого стола.

    «Мы можем сказать с удовлетворением, что барсов стало больше, барсов стало у нас 94», – заявил эксперт. Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом численность редкого хищника выросла на семь особей.

    Мероприятие, посвященное вопросам изучения и сохранения снежных барсов, состоялось в рамках двустороннего партнерства России и Индии в области защиты больших кошек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за передачу снежных барсов.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу объявил об успешном восстановлении популяции этого редкого хищника.

    В 2024 году специалисты насчитали на территории страны всего 87 особей ирбиса.

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    26 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    «Газпром Арена» призвала фанатов Канье Уэста остерегаться мошенников

    Tекст: Вера Басилая

    Представители «Газпром Арена» призвали фанатов ориентироваться исключительно на официальный сайт организатора концерта Канье Уэста, чтобы избежать мошенничества при покупке билетов.

    Представители стадиона посоветовали искать достоверные данные о мероприятии только на ресурсах Say Agency. Соответствующее предупреждение появилось в официальном Telegram-канале площадки, передают «Вести».

    «В связи с участившимися случаями мошенничества, подчеркиваем, что любые обновления официальной информации касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах организатора – Say Agency», – говорится в заявлении представителей арены.

    В публикации отмечается, что данные об изменениях в программе будут публиковаться на сайте «Газпром Арены». Любые сведения на других порталах следует считать недостоверными.

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Анонс концертов американского рэпера пропал с сайта петербургского стадиона.

    Организаторы гастролей из агентства Say Agency призвали поклонников музыканта дождаться официального заявления.

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    27 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте международных резервов России

    ЦБ: Международные резервы России увеличились до 761,2 млрд долларов

    ЦБ сообщил о росте международных резервов России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За неделю объем международных активов России вырос на 0,7% благодаря положительной переоценке, достигнув внушительной суммы в 761,2 млрд долларов, сообщили в Центральном Банке.

    Объем международных резервов России с 14 по 21 августа увеличился на 5,6 млрд долларов, достигнув отметки в 761,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    «Международные резервы по состоянию на конец дня 21 августа 2026 года составили 761,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,6 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном из-за положительной переоценки», – отмечается в сообщении ЦБ.

    По данным на 14 августа, этот показатель находился на уровне 755,6 млрд долларов. Данные активы являются высоколиквидными и находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и иностранную валюту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля международные резервы России достигли 826,8 млрд долларов.

    В конце января объем активов обновил исторический максимум на отметке 786,9 млрд долларов.

    В середине января этот показатель составлял 763,9 млрд долларов.

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    26 августа 2026, 22:03 • Новости дня
    Уроженца Украины объявили в розыск за подрыв машины военного в Балашихе

    Tекст: Денис Тельманов

    Подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Балашихе украинец объявлен в международный розыск после того, как скрылся за границей, пишут СМИ.

    Уроженец Украины, проживавший в Подмосковье, объявлен в международный розыск по подозрению в подрыве автомобиля с военнослужащим, передает «Коммерсант». В результате теракта военный скончался.

    Следствие считает, что подозреваемый действовал по заданию СБУ. «Он установил взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно. Перед взрывом мужчина улетел в Турцию», – говорится в сообщении.

    Личность фигуранта установили с помощью записей камер видеонаблюдения и показаний очевидцев, заметивших его у машины.

    После этого злоумышленник на такси добрался до аэропорта и покинул страну. Его текущее местонахождение не установлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Балашихе 9 июня.

    Злоумышленники заложили под сиденье водителя взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

    Вскоре задержанный за подготовку покушения на военного иностранец признался в работе на украинские спецслужбы.

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    27 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном

    Россия и Иран обсудили шаги по смягчению визового режима

    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном
    @ IMAGO/Russian Foreign Ministry's official/apaimages/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялись российско-иранские переговоры, на которых стороны обсудили перспективы смягчения визовых требований и защиту прав граждан обеих стран, сообщает МИД.

    Россия и Иран провели консульские консультации, в рамках которых обсуждалось дальнейшее смягчение визового режима. По данным МИД, встреча состоялась 26 августа в Москве.

    «Особое внимание было уделено возможным шагам по дальнейшей либерализации визового режима, защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    В Министерстве иностранных дел России отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Обе стороны выразили готовность продолжать укреплять сотрудничество в консульской сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президенты России и Ирана обсудили шаги по введению безвизового режима.

    Позже Владимир Путин отметил значительное увеличение количества взаимных туристических поездок.

    Еще весной 2024 года в Москву в рамках безвизового обмена прибыла первая группа иранских путешественников.

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    26 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно ликвидировали позицию запуска тяжелых украинских дронов благодаря точным сведениям, полученным от захваченного в плен солдата противника, рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

    Российские морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали точку взлета тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга», передает РИА «Новости».

    Как рассказал военнослужащий с позывным Кабан, заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, во время выполнения боевой задачи бойцы захватили в плен солдата Вооруженных сил Украины.

    «После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», – сообщил военный.

    По его словам, после нанесения удара активность таких дронов на данном участке фронта временно снизилась. В течение нескольких дней применение «Бабы-Яги» практически не фиксировалось, что дало возможность подразделениям выполнять задачи в более благоприятных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили замаскированный командный пункт украинских беспилотников в момент доставки провизии.

    На харьковском направлении бойцы группировки «Запад» остановили групповые запуски гексакоптеров «Баба-Яга».

    В марте на добропольском направлении морской пехотинец выследил вражеский дрон до точки возвращения для наведения артиллерии.

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    26 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по Донецку

    Пушилин: Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по Донецку

    Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по Донецку
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска обстреляли густонаселенный район Донецка, в результате чего тяжелые травмы получили мирные граждане, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По информации из канала Пушилина в Max, травмы различной степени тяжести получили три мирных жителя, среди которых есть один несовершеннолетний.

    «Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований», – сообщил руководитель республики.

    Он добавил, что зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили три человека, включая ребенка. Данные о возможных погибшиих уточняются.

    Напомним, в среду торговый центр «Донецк сити» получил разрушения после удара ВСУ.

    В середине августа при атаке украинских дронов на ДНР погиб один мирный житель.

    В конце июля из-за ударов беспилотников травмы различной степени тяжести получили десять человек.

    В середине июля глава региона Денис Пушилин сообщил о гибели двух граждан от налетов БПЛА.

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    26 августа 2026, 21:57 • Новости дня
    Площадь пожара в заповеднике Утриш сократилась до одного гектара

    Мэр Маслова: Площадь пожара в заповеднике Утриш сократилась до одного гектара

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасателям удалось в пять раз сократить территорию активного горения в анапском заповеднике «Утриш», ликвидация оставшихся очагов продолжится ночью, сообщила глава города Светлана Маслова.

    Борьба с огнем на территории заповедника продолжается круглосуточно. Маслова в «Макс» отметила значительный прогресс в ликвидации стихийного бедствия.

    «Площадь активного горения на «Утрише» удалось сократить с пяти до одного гектара... Работы по тушению будут продолжаться и в ночное время. Надеемся, что, если погода не помешает, завтра пожар удастся локализовать», – написала мэр.

    В масштабной операции задействованы около 200 человек и свыше 74 единиц техники, включая авиацию. Ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС, спасатели, казаки и специалисты из соседних муниципалитетов.

    Изначально стихия охватила три с половиной гектара, однако в среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о расширении площади до 70 гектаров. К тушению привлекли самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8, при этом людей доставляют на катерах, а воду подвозят на мотоциклах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание в заповеднике «Утриш» возникло из-за падения беспилотника.

    В середине августа Кубань подверглась массированному налету украинских дронов.

    В начале месяца спасатели ликвидировали крупный природный пожар после атаки беспилотников в Севастополе.

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    26 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Крупнейший контейнерный перевозчик MSC остановил работу в Новороссийске

    Bloomberg: Компания MSC приостановила прием заказов в Новороссийске

    Tекст: Денис Тельманов

    Глобальная транспортная компания MSC заморозила обслуживание грузов на новороссийском терминале в результате недавнего нападения дрона на коммерческое судно, пишет Bloomberg.

    Швейцарская логистическая группа MSC прекратила принимать новые заявки на доставку в новороссийский порт. Решение связано с воздушным ударом по контейнеровозу MSC ULSAN III, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Клиентам рекомендовали обратиться в местное представительство для поиска альтернативных маршрутов. При этом обслуживание рейсов в Петербурге и других гаванях страны продолжается в штатном режиме.

    Флот корпорации насчитывает около одной тыс. судов, обслуживающих 300 направлений. Ежегодно перевозчик доставляет порядка 30 млн контейнеров, однако с 2022 года поставки в Россию ограничены медикаментами, едой и одеждой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зерновой терминал в Новороссийске временно прекратил свою операционную деятельность ради безопасности сотрудников.

    Силы Военно-морского флота России эвакуировали в этот порт моряков с атакованного беспилотниками судна Nadezhda.

    Жертвами массированного налета вражеских дронов на побережье Краснодарского края стали три человека.

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    27 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Москва потребовала прояснить подходы США к взаимодействию по украинскому вопросу

    Галузин: Москва потребовала прояснить подходы США по украинскому вопросу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ожидает от Вашингтона разъяснений относительно принципов взаимодействия по украинскому вопросу после заявлений госсекретаря США, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Российская сторона хотела бы четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие по Украине, заявил Галузин, передает РИА «Новости».

    «Вместе с тем необходимо четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие», – сказал дипломат.

    Замглавы МИД напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил об утрате актуальности ранее достигнутых пониманий. По словам американского чиновника, эти договоренности неприемлемы для украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило готовность к оперативному взаимодействию с американской стороной по украинскому вопросу.

    Заместитель главы ведомства Михаил Галузин назвал действия Вашингтона противоречивыми.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел возможный отказ от контактов между странами безответственным шагом.

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