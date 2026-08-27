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    27 августа 2026, 15:45 • Новости дня

    После наводнения в Непале спасены двое российских туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время масштабного стихийного бедствия в Непале удалось благополучно эвакуировать несколько десятков путешественников из разных стран, включая граждан России.

    Управление по туризму Непала обновило данные о количестве эвакуированных после разгула стихии иностранцев, передает РИА «Новости». По официальной информации, число спасенных людей увеличилось с 27 до 31 человека. Среди них оказались двое граждан России.

    В опубликованном ведомством списке также числятся туристы из США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. При этом гражданство еще восьми эвакуированных путешественников пока остается неизвестным.

    Напомним, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

    Утром спасатели эвакуировали из опасных районов 116 человек.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

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    26 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки

    Tекст: Ольга Иванова

    Выходца из Гвинеи заключили под стражу по подозрению в жестоком нападении на гражданку России во французском городе Бастия, пишут местные СМИ.

    Подозреваемый помещен в предварительное заключение после инцидента на французском острове, передает РИА «Новости». «Мужчине, которому предписано покинуть французскую территорию, предъявили обвинения в изнасиловании россиянки в Бастия», – цитирует агентство зарубежную прессу.

    Преступление произошло 22 августа. В гости к пострадавшей пришел друг со своим 34-летним знакомым. После ухода товарища злоумышленник остался в квартире и совершил насилие.

    Предполагаемым преступником оказался выходец из Гвинеи по имени Александр Д., прибывший на Корсику в 2014 году. Иностранец отучился в местном университете и запросил убежище, несмотря на нелегальный статус. Ранее полиция уже привлекала его за нарушение правил дорожного движения.

    В отношении задержанного действовало предписание о выдворении из страны. Пострадавшую россиянку доставили в больницу, где медицинская экспертиза зафиксировала на ее теле синяки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года мигрант в Пензе напал на возвращавшуюся после экзамена школьницу.

    В начале 2025 года Следственный комитет обвинил иностранного студента в сексуальном насилии над жительницей Саратова.

    Осенью 2024 года полиция задержала четверых граждан Узбекистана за групповое изнасилование женщины в московском парке.

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    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

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    26 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек

    Reuters: Число жертв наводнения в Непале возросло до 95 человек

    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек
    @ Skanda Gautam/ZUMA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни почти сотни человек, сотни туристов числятся пропавшими без вести после прорыва мощного потока воды, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на местную полиицию, число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек, передает РИА «Новости».

    «Число погибших... возросло до 95», – говорится в сообщении.

    Напомним, изначально жертвами мощного горного паводка в Непале стали 16 человек. Позже число погибших из-за масштабной стихии выросло до 22 человек.

    После разрушительного наводнения без вести пропали более 380 туристов.

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    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

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    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

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    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

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    25 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде

    Россиянка умерла после аварии на мотоцикле в Таиланде

    Tекст: Ольга Иванова

    В таиландской Паттайе погибла 39-летняя жительница Братска после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в аварии на мотоцикле, сообщила лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

    Россиянка Алена М. скончалась в тайском городе Паттайя в результате тяжелой травмы, полученной в дорожно-транспортном происшествии, передает РИА «Новости». Авария с участием мотоцикла произошла 22 августа.

    «В субботу, 22 августа, Алена попала в ДТП на мотоцикле, весь удар пришелся на правую сторону головы, она получила тяжелую черепно-мозговую травму», – сообщила Шерстобоева.

    После аварии женщина находилась в коме, а затем врачи констатировали смерть головного мозга. По словам волонтера, 25 августа по согласованию с родными аппаратуру жизнеобеспечения отключили.

    Известно, что 39-летняя жительница Братска прилетела в Таиланд в начале августа по приглашению туристической фирмы. На родине у нее остались муж, семилетний сын, родители и старшая сестра, которая прилетела в Паттайю для принятия решения об отключении аппаратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа другой российский турист насмерть разбился на арендованном скутере в пригороде Бангкока.

    Весной в Паттайе под колесами автомобиля погиб петербуржец на электрическом трицикле.

    В прошлом году в этом же городе после столкновения мотоцикла с тележкой скончалась еще одна россиянка.

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    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

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    26 августа 2026, 06:23 • Новости дня
    Власти Швеции захотели изъять у россиянина землю у базы ВМС

    Шведское фортификационное агентство захотело изъять землю у россиянина

    Tекст: Антон Антонов

    Шведское фортификационное агентство направило заявку на экспроприацию участка земли, принадлежащего гражданину России и расположенного недалеко от базы ВМС гарнизона Ханинге, сообщили вооруженные силы Швеции.

    «Шведское фортификационное агентство в интересах вооруженных сил подало заявку на экспроприацию земельного участка недалеко от базы Муске гарнизона Ханинге», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По утверждению шведских военных, владелец участка якобы представляет угрозу безопасности для вооруженных сил страны, поэтому изъятие земли рассматривается как необходимая мера безопасности. Соответствующее заявление уже направлено в правительственные учреждения для дальнейшего рассмотрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Финляндии решило расторгнуть сделку по продаже трем гражданам России базы отдыха у границы с Россией.

    Финское оборонное ведомство ранее заявило о намерении пересмотреть сделки россиян с недвижимостью, совершенные за последние двадцать лет.

    В июле 2025 года власти Финляндии ввели запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, объяснив это соображениями национальной безопасности.

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    26 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале выросло до 22 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 22 человек, при этом десятки полицейских и строителей гидроэлектростанции числятся пропавшими без вести.

    Трагедия развернулась в районе Расува и соседних областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kathmandu Post. «22 человека официально считаются погибшими, десятки остаются пропавшими без вести после того, как в среду внезапный паводок прошел через район Расува и соседние районы», – говорится в публикации.

    По информации журналистов, среди тех, чья судьба остается неизвестной, числятся 32 сотрудника полиции, 15 таможенников и 60 рабочих строящейся гидроэлектростанции Langtang Khola.

    Военнослужащим уже удалось спасти 88 пострадавших. В поисково-спасательной операции задействованы 12 вертолетов, которые совершили 35 рейсов из Катманду. Отмечается, что эвакуация раненых неоднократно осложнялась из-за плохих погодных условий.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного наводнения в Непале погибли 16 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 туристов.

    В ноябре прошлого года 15 альпинистов перестали выходить на связь после схода лавины на Ялунг Ри.

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    26 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек

    Ratopati: Число жертв наводнения в непальском округе Расува достигло 157 человек

    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек
    @ Zhang Ping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157, сообщает издание Ratopati.

    Трагедия произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая хлынул в русло Бхоте-Коши. В результате сильного наводнения в округе Расува погибли 157 человек, передает РИА «Новости». Еще 41 местный житель получил различные травмы.

    «Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157», – говорится в сообщении местной полиции. Ранее правоохранительные органы информировали лишь о 16 жертвах разбушевавшейся стихии.

    Из-за серьезных разрушений и сохраняющейся опасности власти Непала объявили режим повышенной готовности. Особые меры безопасности введены для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.

    Ранее число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

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    25 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».

    Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.

    Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.

    Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.

    Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.

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