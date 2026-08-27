После наводнения в Непале спасены двое российских туристов

Tекст: Валерия Городецкая

Управление по туризму Непала обновило данные о количестве эвакуированных после разгула стихии иностранцев, передает РИА «Новости». По официальной информации, число спасенных людей увеличилось с 27 до 31 человека. Среди них оказались двое граждан России.

В опубликованном ведомством списке также числятся туристы из США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. При этом гражданство еще восьми эвакуированных путешественников пока остается неизвестным.

Напомним, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек.

В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

Утром спасатели эвакуировали из опасных районов 116 человек.