Число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек

Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

Tекст: Валерия Городецкая

По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

«К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.