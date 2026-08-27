Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Тибетском районе

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства обратился к председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями разрушительных природных катаклизмов, сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая», – говорится в опубликованной телеграмме.

Владимир Путин попросил передать слова сочувствия тем, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года российский лидер направил председателю КНР телеграмму со словами поддержки после землетрясения в Тибетском автономном районе.

В мае текущего года глава государства приезжал в Пекин для проведения переговоров на высшем уровне.

Весной президент России выразил соболезнования властям Эфиопии из-за гибели местных жителей при сходе оползней.