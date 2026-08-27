  • Новость часаЭксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
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    27 августа 2026, 13:33 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Тибетском районе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки китайскому коллеге на фоне масштабного стихийного бедствия в Тибетском автономном районе.

    Глава государства обратился к председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями разрушительных природных катаклизмов, сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая», – говорится в опубликованной телеграмме.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия тем, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года российский лидер направил председателю КНР телеграмму со словами поддержки после землетрясения в Тибетском автономном районе.

    В мае текущего года глава государства приезжал в Пекин для проведения переговоров на высшем уровне.

    Весной президент России выразил соболезнования властям Эфиопии из-за гибели местных жителей при сходе оползней.

    26 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поздравил Бадру Гунбу с Днем признания независимости Абхазии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил теплые пожелания руководителю Абхазии Бадру Гунбу и всем жителям закавказской республики по случаю обретения независимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», – приводит передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Позже этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и другие страны. Российские власти неоднократно подчеркивали окончательность этого исторического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России продолжать оказывать Абхазии и Южной Осетии масштабную помощь по укреплению государственности.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    В марте прошлого года Бадра Гунба победил на выборах президента республики с 57% голосов избирателей.

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    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    24 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин увеличил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – отмечается в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России продлил срок службы Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

    За 15 лет работы Следственный комитет направил в суд почти полтора миллиона уголовных дел.

    В марте текущего года глава ведомства доложил о передаче в суд 1823 дел в новых регионах страны.

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    24 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    @ Public domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» девяти женщинам из восьми субъектов страны.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Высокой награды удостоены Нина Буравова из Самарской области, Анна Ветлугина из Свердловской области, Асият Дибирова из Дагестана. Также звание получили две жительницы Красноярского края – Юлия Докторук и Надежда Крутякова. В списке награжденных значатся Виктория Метансина из Ростовской области, Саяханум Османова из Липецкой области, Елена Родионова из Пермского края и Лариса Хуголь из Кузбасса.

    Кроме того, глава государства отметил орденом «Родительская слава» несколько многодетных семей из разных регионов страны.

    Звание «Мать-героиня» является одним из высших в России, оно дается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Награда сопровождается выплатой в размере 1 млн рублей. Орден «Родительская слава» вручается за воспитание семерых и более детей, одному из родителей выплачивается 500 тыс. рублей.

    В июне президент России вручил высшие знаки отличия родителям девяти больших семейств.

    В прошлом году депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных выплатах для матерей-героинь.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении ежемесячного обеспечения для удостоенных этого звания женщин.

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    26 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Титов назвал регионы России с самым активным китайским бизнесом

    Титов: Половина китайского бизнеса в России сосредоточена в Москве и Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве и Подмосковье сосредоточена почти половина всех китайских предприятий, работающих на территории России, а самая высокая их концентрация отмечается на Дальнем Востоке.

    Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов назвал регионы с самым активным присутствием китайского бизнеса, передает РИА «Новости».

    По его словам, около половины из 15,5 тыс. компаний из КНР работают в столичном регионе.

    «Наиболее активно китайский бизнес представлен в Москве и Подмосковье. Тут находится около половины из 15,5 тыс. всех китайских компаний в России. Также в лидерах – Амурская область, Приморский и Хабаровский края, Петербург», – заявил эксперт в преддверии Российско-Китайского форума предпринимателей, который пройдет в сентябре.

    Самая высокая концентрация китайских предприятий зафиксирована в Еврейской автономной и Амурской областях, а также в Калмыкии. Количество российских компаний в Китае также увеличивается, хотя и меньшими темпами. По данным аналитического сервиса Qichacha, в КНР зарегистрировано около 3,8 тыс. организаций с участием капитала из России.

    Российские компании создают структуры в Китае для прямых продаж, работы с дистрибьюторами и координации производства на местных площадках. Другие предприятия управляют экспортом в КНР минеральных ресурсов, металлов, химической продукции и сельскохозяйственных товаров, включая рыбу, мясо и зерно.

    Титов спрогнозировал полную отмену виз между Россией и Китаем.

    Российско-Китайская гильдия коммерции зафиксировала стремительный рост числа отечественных предприятий в КНР.

    Более 100 компаний из десяти китайских провинций зарегистрировались на деловой форум в Хабаровске.

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    26 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путину незамедлительно доложили о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, передает РИА «Новости».

    «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите Рэтклиффа. Ранее телеканал CBS сообщал о приезде директора ЦРУ в Москву для проведения переговоров.

    Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал встреч с Рэтклиффом.

    Украинские журналисты выдвинули несколько версий приезда главы разведки США.

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    24 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин вывел активы компании Canpack из-под временного управления

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отменил временное управление двух дочерних предприятий польско-американского производителя алюминиевой упаковки Canpack.

    Путин подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    «Признать утратившими силу: <…> указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2025 г. № 1012 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302», – говорится в документе, подписанном президентом.

    Отмененный указ предполагал передачу 100% долей ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак – завод упаковки» под временное управление компании «Стальэлемент».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов.

    В прошлом году глава государства передал российские активы французской компании Air Liquide под временное управление отечественной структуры «М-Логистика».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отмену временного управления активами «Данона» соображениями целесообразности.

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    24 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    @ Roman Naumov /URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и ряду руководителей государств СНГ за поздравления с проведением парламентских выборов.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег – президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона – за теплые поздравления в связи с успешным проведением первых в истории суверенного Казахстана выборов в однопалатный курултай», – сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало зрелость и единство граждан. Проводимые в республике реформы пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Также он пожелал главам дружественных государств успехов в реализации их планов.

    Выборы в Курултай состоялись в минувшее воскресенье. Барьер в 5% преодолели пять из семи участвовавших партий. Крупнейшая политическая сила «Адилет» получила 71,17% голосов избирателей при итоговой явке 74,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Курултай. По предварительным данным ЦИК эта политическая сила набрала 71,17% голосов избирателей.

    Миссия наблюдателей СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.

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    24 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков Camc H7 и спецтехники

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России запретили ввод в обращение грузовиков Camc типа H7, а также спецтехники Santai, Desa и DSCN типа DSTBJSQ из-за нарушений технического регламента, сообщили в Росстандарте.

    Ведомство провело внеплановые выездные проверки и обнаружило нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недостатках в конструкции противоподкатной защиты и боковых защитных устройств, креплениях ремней безопасности, защитных свойствах кабины, тормозных системах и рулевом управлении, а также о несоответствии весовых ограничений.

    «Выявленные нарушения могут создавать существенные риски для жизни и здоровья водителей, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения», – отметили в Росстандарте.

    Ведомство предписало изготовителям приостановить продажи техники с нарушениями, устранить недостатки и разработать программы отзывных кампаний, согласовав их с регулятором.

    Представители производителей уже уведомили Росстандарт о приостановке реализации проблемной продукции и начали готовить соответствующие программы. После согласования дилерские центры свяжутся с владельцами транспортных средств и расскажут, как бесплатно устранить нарушения.

    До завершения отзывных кампаний продажа и регистрация в ГИБДД указанных моделей на территории России запрещены.

    Росстандарт ранее ограничил продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за нарушений требований безопасности.

    В июле 2025 года ведомство также ввело запрет на ввоз и реализацию китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak.

    После этого решения импорт грузовиков из Китая в Россию сократился втрое, достигнув минимума с февраля 2025 года.

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    26 августа 2026, 06:57 • Новости дня
    Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.

    Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.

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    24 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу
    Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил благодарность коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО).

    Путин поблагодарил коллектив РВИО за реализацию важных проектов, передает РИА «Новости». Глава государства высоко оценил работу исторической организации и отметил вклад ее сотрудников в развитие значимых для общества национальных инициатив.

    В документе особо подчеркивается, что отечественные специалисты удостоены высокой награды «за заслуги в реализации общественно значимых проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние двенадцать лет Российское военно-историческое общество открыло более 600 памятников и воинских мемориалов.

    В прошлом году специалисты организации провели крупную реставрацию мемориального комплекса на Миус-фронте под Красным Лучом.

    Ранее под редакцией председателя РВИО Владимира Мединского вышло новое школьное учебное пособие по военной истории России.

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    24 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин наградил орденом Союз театральных деятелей

    Tекст: Ольга Иванова

    За многолетнюю плодотворную деятельность президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент Владимир Путин удостоил высокой награды Союз театральных деятелей России, передает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства уже опубликован на портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» коллектив общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», город Москва», – отмечается в официальном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Союза театральных деятелей Владимиром Машковым.

    В конце июля в Национальном центре «Россия» открылась масштабная выставка к юбилею этой организации.

    Весной глава государства наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» коллектив московского театра «Современник».

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    24 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Глава МИД Индии передал Путину послание от Моди

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Во время встречи в Кремле руководитель индийского внешнеполитического ведомства передал президенту России приветствие от премьер-министра Нарендры Моди.

    «Благодарю вас, господин президент. Прежде всего позвольте мне вам передать большой привет от премьер-министра Нарендры Моди, его превосходительство дал мне поручение, послание, которое я хотел бы передать», – цитирует дипломата ТАСС.

    В ответ глава российского государства попросил передать самые наилучшие пожелания руководителю индийского правительства. Он подчеркнул намерение увидеться с коллегой в ближайшее время.

    Ожидается, что политики смогут провести двусторонние переговоры на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    «В начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали, в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества, в ближайшее время. У нас график такой, что мы сможем, наверное, и еще раз увидеться в этом году», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское внешнеполитическое ведомство анонсировало визит Субраманьяма Джайшанкара в Москву. В Кремле состоялись переговоры президента России с министром иностранных дел Индии. Ранее глава российского дипломатического корпуса Сергей Лавров рассказал о подготовке приезда Нарендры Моди в Россию.

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    24 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки удобрений в Индию

    Путин: Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию

    Tекст: Вера Басилая

    Москва планирует увеличить объемы экспорта агрохимической продукции в Нью-Дели для полного обеспечения потребностей местных сельскохозяйственных производителей, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле, передает РИА «Новости».

    Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии межправительственной комиссии, включая экспорт сельскохозяйственной продукции.

    «Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства, наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Глава МИД Сергей Лавров в мае анонсировал масштабное наращивание экспорта отечественных удобрений индийским партнерам.

    В прошлом году Нью-Дели увеличил закупки российской агрохимической продукции до рекордных значений.

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    24 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии

    Путин: Москва и Нью-Дели активно развивают взаимодействие в атомной энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Нью-Дели активно развивают взаимодействие в атомной энергетике, высоких технологиях и наращивают объемы экспорта российских ресурсов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Глава государства провел встречу с руководителем индийского внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле, передает РИА «Новости».

    До этого зарубежный гость провел переговоры с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

    «Я знаю, что вы со своим российским коллегой уже поработали как следует. Наверняка обсудили наиболее важные вопросы, их много, и это не только энергоносители. Один из этих вопросов, конечно, это поставка удобрений», – отметил Владимир Путин.

    Российский лидер подчеркнул постоянный рост экспорта удобрений индийским партнерам. Президент добавил успешное продвижение совместных проектов в сфере атомной энергетики и высоких технологий.

    «И все другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, с сотрудничеством в высокотехнологичных сферах, в других областях – они все в повестке дня и все достаточно уверенно продвигаются», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах локализовать производство ядерного топлива в Индии.

    Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди попросил увеличить объемы поставок российских минеральных удобрений.

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