Посол в ФРГ Нечаев заявил о неспособности Киева взорвать «Северные потоки»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевский режим не смог бы осуществить диверсию на газопроводах «Северного потока» самостоятельно и остаться незамеченным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Изначальные попытки представить саботаж как акцию украинских дайверов-любителей провалились. Совершенно очевидно, что за терактами стояли государственные структуры Украины. Очевидно и то, что в одиночку киевский режим не смог бы осуществить такую акцию в международных водах и остаться незамеченным», – подчеркнул дипломат в беседе с телеканалом RT DE.

Посол отметил, что скрыть правду об атаках на объекты европейской критической инфраструктуры не удастся. По его словам, эти действия привели к колоссальному экономическому и экологическому ущербу, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что властям Германии предстоит ответить на неудобные вопросы и оценить действия Киева, который просит финансовую помощь и одновременно наносит вред немецкой экономике. Россия продолжает настаивать на выяснении личностей исполнителей и заказчиков теракта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Германии обвинила государственные органы Украины в организации диверсии на газопроводах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данное решение подтверждением изначальных выводов Москвы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла версию об исключительно украинском следе в этом преступлении.