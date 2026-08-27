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    27 августа 2026, 13:25 • Новости дня

    Euractiv: Cоздание украинской системы ПВО Freya займет два года

    Tекст: Мария Иванова

    Создание новой украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya затягивается из-за нежелания компаний делиться технологиями и потребует минимум двух лет.

    Создание украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya столкнулось с задержками и потребует минимум двух лет, сообщает Euractiv.

    Десять европейских государств, включая Британию и Украину, решили разработать собственную недорогую ПРО из-за нехватки американских перехватчиков Patriot, отмечает РИА «Новости».

    Генеральный директор Украинского совета оружейников Федорко выразил сомнения в быстрых сроках реализации инициативы после переговоров с 12 компаниями-участницами. «Я думаю, что это займет не менее двух лет», – сказал он.

    Разработкой занимается украинская компания Fire Point, создающая перехватчик и пусковую установку на базе российской С-400. Европейские партнеры, такие как Leonardo, Kongsberg и Hensoldt, предоставят радары и системы управления. Ожидаемая стоимость одной ракеты Freya составит 700 тыс. долларов, что значительно дешевле четырехмиллионных ракет Patriot. Задержки связаны не с финансированием, а с нежеланием участников делиться секретными технологиями.

    В июле лидеры девяти европейских стран и Украина объявили о формировании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и делают западные страны его прямыми участниками. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные столкнулись с острым дефицитом боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

    Девять европейских государств и Украина объявили о формировании новой оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Страны Европы договорились поддержать разработку дешевой альтернативы американским комплексам под названием Project Freyja.

    27 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города

    Марокко усилило давление на Испанию из-за территориальных претензий

    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После летнего наплыва более 70 тыс. мигрантов в Сеуту Рабат возобновил территориальные претензии к Мадриду, публично призвав освободить оккупированные анклавы.

    Политическое напряжение между Мадридом и Рабатом продолжает нарастать на фоне недавнего миграционного кризиса, передает Politico.

    В понедельник на церемонии в королевском дворце министр по делам ислама Марокко Ахмед Тауфик упомянул имама XV века как символ для марокканцев «освободить оккупированные города».

    Заявление касалось испанских автономных городов Сеута и Мелилья, где проживают около 170 тыс. человек. На прошлой неделе МИД Испании уже отверг предложение марокканского министра юстиции обсудить будущее этих территорий на основе «исторических прав» Рабата. Испанский премьер Педро Санчес стремится избежать открытого конфликта перед выборами.

    Оппозиция жестко критикует Санчеса за уступки Рабату. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что премьер ведет себя скорее как подданный Марокко, а крайне правая партия Vox назвала миграционный кризис «гибридной войной». Эксперты предполагают, что действия Рабата могут быть сигналом Вашингтону и Израилю, демонстрирующим влияние короля Мухаммеда VI, поддерживающего тесные связи с Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Мадрид приравнял проникновение марокканцев в Сеуту к посягательству на государственный суверенитет.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за бездействия.

    Сотни прибывших из Марокко нелегалов устроили митинг с требованием политического убежища.

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    27 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Ростех передал армии новую партию истребителей Су-35С

    Российские военные получили партию многофункциональных истребителей Су-35С

    Ростех передал армии новую партию истребителей Су-35С
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Авиапарк Воздушно-космических сил пополнился новыми многофункциональными истребителями Су-35С поколения 4++, которые уже совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре к местам несения службы.

    Очередная партия многофункциональных боевых самолетов поступила на вооружение, передает Ростех.

    Машины поколения 4++, созданные Объединенной авиастроительной корпорацией, завершили проверки в различных режимах в Комсомольске-на-Амуре. Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения удаленной наземной инфраструктуры.

    «Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на этом самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием», – отметил летчик.

    Он добавил, что самолеты также ведут разведку и вскрывают позиции противника на значительной глубине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал об успешном противостоянии истребителей Су-35С американским F-16.

    В ноябре прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию этих авиационных комплексов.

    Осенью прошлого года предприятия Ростеха вышли на полную мощность для стабильной поставки боевых самолетов.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

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    26 августа 2026, 16:57 • Новости дня
    Первые морские испытания южнокорейского дрона-камикадзе закончились провалом

    Yonhap: Морские испытания южнокорейского дрона-камикадзе закончились провалом

    Tекст: Денис Тельманов

    Первые морские испытания южнокорейского беспилотника-камикадзе завершились неудачей, оба аппарата упали в воду вскоре после запуска с десантного корабля, пишет Yonhap.

    «Военные впервые провели боевые испытания по применению в море разрабатываемого в стране дрона-камикадзе, но они закончились неудачей», – говорится в материале Yonhap, передает РИА «Новости».

    Тестирование среднеразмерного дрона, созданного Агентством оборонных разработок (ADD) Южной Кореи, состоялось во вторник в Корейском проливе, пишет издание. С десантного корабля ВМС «Марадо» запустили два аппарата. Планировалось, что они обнаружат и атакуют беспилотный катер-мишень с расстояния два километра.

    Однако оба дрона упали в воду через несколько секунд после взлета. Представитель ADD отметил, что ранее на суше прошло около 30 успешных пусков. Эксперты предполагают, что запуску в море помешали микровибрации на корабле. Разработчики планируют провести тщательный анализ причин произошедшего.

    После завершения создания южнокорейские ВМС намерены использовать отечественные дроны-камикадзе на десантных кораблях и авианосцах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестирование нового южнокорейского беспилотника морского базирования завершилось серией падений аппаратов в воду.

    В июле военно-морские силы азиатской республики провели успешный боевой эксперимент с участием механического моряка.

    Весной президент страны Ли Чжэ Мён объявил о готовности к боевому дежурству новейшего национального истребителя KF-21.

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    26 августа 2026, 14:38 • Новости дня
    Балтфлот отработал отражение атаки истребителей и дронов под Калининградом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи кораблей Балтийского флота отработали отражение авиационных ударов на учениях под Калининградом. Налет авиации противника имитировали многоцелевые истребители Су-30, вертолеты Ми-24 и беспилотники, сообщили в пресс-службе флота.

    В ходе маневров военнослужащие привели в боевую готовность средства противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Специалисты оперативно обнаружили и классифицировали воздушные цели, после чего ликвидировали их корабельными зенитно-ракетными и артиллерийскими комплексами.

    «Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися в военно-морской базе в Балтийске», – сообщили в пресс-службе флота.

    Согласно замыслу тренировки, радиолокационные системы зафиксировали приближение вражеских сил к пункту базирования. Роль неприятеля исполнили многоцелевые истребители, вертолеты Ми-24 и дроны подразделений беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца военные Балтийского флота отработали навыки противодействия ударным дронам на полигоне в Калининградской области.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защиту западного эксклава.

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    27 августа 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД Ирана высмеял отправку американского авианосца в Таиланд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи высмеял переброску авианосца Abraham Lincoln в Таиланд после выполнения боевых задач на Ближнем Востоке в течение более чем 200 дней.

    Бага прокомментировал отправку американского авианосца Abraham Lincoln в Таиланд после выполнения боевых задач на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Иранский дипломат отметил, что корабль находился в регионе более 200 дней.

    «Я устал, босс», – процитировал Багаи героя фильма «Зеленая миля», добавив, что экипаж судна направлен на отдых. Ранее агентство Reuters со ссылкой на таиландского чиновника сообщало о прибытии авианосца с 5 тыс. моряков и морских пехотинцев в Таиланд на следующей неделе.

    Президент США Дональд Трамп 14 августа подтвердил возвращение корабля в рамках плановой ротации, отвергнув слухи о чрезмерной затянутости похода. При этом газета Military Times писала о попытках самоубийства среди военных на борту из-за истощения и подавленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец «Авраам Линкольн» возвращается в порт приписки в Сан-Диего.

    Американский сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о многочисленных жалобах экипажа.

    Во время длительного развертывания несколько моряков пытались упасть за борт.

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    27 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ в Европе стабилизировались около 792 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних скачков на фоне ближневосточного конфликта котировки голубого топлива на европейских площадках продемонстрировали спад, опустившись ниже психологически важного уровня в 800 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE держится на уровне 792 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром торги открылись на отметке 795,4 доллара, показав незначительный рост, однако вскоре котировки немного снизились. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара.

    Энергетический рынок Европы остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, а по итогам июля выросли еще на 20%, достигнув 637,5 доллара. В прошлую пятницу стоимость газа впервые за пять месяцев превысила 800 долларов, но накануне вновь опустилась ниже этого рубежа.

    Исторически текущие показатели все еще далеки от рекордных значений энергетического кризиса 2021–2022 годов. Подобных устойчиво высоких цен газовые распределительные центры Европы не видели с момента своего создания в 1996 году.

    Абсолютный максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда тысяча кубометров газа стоила 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Днем ранее газовые котировки на европейских площадках опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    До этого биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    27 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Морпехи США пересмотрели концепцию боя из-за дронов

    The War Zone: Морская пехота США изменит тактику из-за дронов

    Морпехи США пересмотрели концепцию боя из-за дронов
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американская морская пехота намерена кардинально перестроить структуру пехотных отделений для противостояния беспилотникам в будущих конфликтах.

    Командование Корпуса морской пехоты США разрабатывает новую концепцию ведения боевых действий в условиях массового применения беспилотных аппаратов, пишет The War Zone.

    Американские военные планируют оснастить каждое пехотное отделение собственными разведывательными и ударными дронами.

    «Мы должны адаптироваться к новой реальности на поле боя, где доминируют беспилотные системы», – заявил представитель командования. В ближайшие годы морпехи получат портативные комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления вражеских аппаратов.

    Помимо этого, бойцов будут обучать использованию барражирующих боеприпасов. Эксперты отмечают, что изменения тактики связаны с анализом современных конфликтов, где малые беспилотники играют решающую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на изменение правил ведения войны из-за беспилотников

    Танкисты морской пехоты группировки «Центр» выдержали атаку более 50 вражеских дронов.

    Боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты ликвидировал восемь украинских беспилотных аппаратов за один час.

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    27 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    «Калашников» передал военным крупную партию авиационных пушек ГШ-301

    Российские самолеты получили новую партию скорострельных авиапушек ГШ-301

    Tекст: Мария Иванова

    Оборонное предприятие отгрузило заказчикам очередную партию 30-миллиметровых орудий, известных под неофициальным названием «балерина», для оснащения отечественных боевых самолетов.

    Производитель завершил передачу авиационных пушек ГШ-301 для Военно-воздушных сил России, сообщает Telegram-канал концерна.

    Сейчас предприятие приступило к изготовлению финальной партии этих изделий. Она будет направлена в войска до конца 2026 года.

    Орудие калибра 30 миллиметров активно применяется российской авиацией в зоне спецоперации. Пушка входит в состав вооружения истребителей МиГ-29, Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. За легкость и высокую скорострельность ГШ-301 получила неофициальное название «балерина».

    По оценкам экспертов, благодаря новейшему оборудованию и высоколегированной стали орудие остается одним из лучших в мире. Концерн выступает единственным в стране производителем таких пушек. Объемы их выпуска кратно увеличиваются каждый год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году концерн «Калашников» увеличил производство авиационных пушек ГШ-301.

    Осенью прошлого года предприятие поставило в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

    В марте органы внутренних дел России приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.

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    27 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Нелегалы массово прорвались в Испанию на гидроциклах

    Сотни мигрантов переправились из Сеуты в Испанию на гидроциклах

    Tекст: Мария Иванова

    С июля сотни нелегалов добрались до материковой Испании из Сеуты, используя гидроциклы и скоростные катера для пересечения пролива.

    Испанские правоохранительные органы отмечают резкий рост числа нелегалов, прибывающих на Пиренейский полуостров из Сеуты на скоростных катерах и гидроциклах, пишет газета El Mundo.

    По данным полиции, с момента массового прорыва границы этим опасным маршрутом воспользовались уже около 250 человек.

    Стоимость нелегальной переправы, организованной преступными группировками, составляет от трех до шести тыс. евро. Использование быстроходных судов не является новой тактикой для контрабандистов, однако потенциальный масштаб перевозок стал главным фактором риска. В силовых ведомствах Испании серьезно обеспокоены тем, что миграционный кризис может выйти далеко за пределы автономного города, отмеачет ТАСС.

    В июле десятки тысяч мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд, обойдя волнолом на границе с Марокко. Для обеспечения безопасности Мадрид привлек военных. Власти оценивают, что в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, хотя большинство из них, предположительно, вернулось обратно. Правительство Испании до сих пор не имеет точных данных о количестве мигрантов, оставшихся в Сеуте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организованные преступные группировки изменили тактику нелегальной миграции в Испанию.

    При этом подавляющее большинство из десятков тысяч проникших в анклав людей вернулось обратно в Марокко.

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    27 августа 2026, 08:29 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев заявил о финансовых проблемах Европы

    Дмитриев сообщил об исчерпании возможностей Европы финансировать конфликты

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое удорожание долговых обязательств, требующее от Евросоюза дополнительных 35 млрд евро ежегодно, стремительно сокращает возможности региона по дальнейшему спонсированию военных конфликтов, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Страны Европейского союза теряют возможности для финансового обеспечения военных конфликтов, передает ТАСС. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, стоимость долговых обязательств в Европе заметно увеличилась. В частности, доходность десятилетних облигаций в еврозоне поднялась на 3,5%, в Британии – на 4,7%, а в Германии – на 2,7%.

    «При объеме заимствований в один трлн евро это означает увеличение ежегодных расходов на выплату процентов примерно на 35 с лишним миллиардов евро. У разжигателей войны в ЕС заканчиваются варианты финансирования», – подчеркнул Дмитриев в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку британского премьера Кира Стармера важным сигналом для европейских разжигателей войны.

    Ранее спецпредставитель президента России сообщил о потере Евросоюзом 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

    Промышленность Германии на фоне роста затрат на энергоносители полностью утратила свою конкурентоспособность.

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    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

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    27 августа 2026, 10:35 • Новости дня
    Армия США решила построить ядерные микрореакторы на базе Форт-Брэгг

    Axios: Армия США построит ядерные микрореакторы в Форт-Брэгг

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные выбрали компанию Antares для строительства и эксплуатации компактных ядерных реакторов на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

    Армия США и Управление оборонных инноваций выбрали компанию Antares для создания и эксплуатации ядерных микрореакторов на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, сообщает Axios.

    Это решение продиктовано высокими потребностями военных в энергии для радаров, жилья, оружия и вычислительных центров.

    «Я думаю, что военные в течение последнего десятилетия или около того находились между молотом и наковальней в вопросах энергетики. Большинство военных служб разделяют свое отношение к энергии», – заявил ген директор Antares Джордан Брамбл.

    Он отметил необходимость внедрения более оперативного энергетического мышления на военных объектах внутри США для поддержания критически важных операций без участия гражданских сетей поставок.

    Соглашение с Antares стало одним из нескольких контрактов, объявленных в рамках многомиллиардной программы армии Janus. Ожидается, что компания поставит свои реакторы партиями по три штуки. Точная сумма контракта не разглашается, но общая стоимость соглашений Antares с вооруженными силами оценивается примерно в 1 млрд долларов.

    В июне реактор Antares Mark-0 достиг критичности в Национальной лаборатории Айдахо, став первым подобным устройством в рамках пилотной программы Министерства энергетики. Среди других участников программы Janus – компании BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant и Westinghouse Government Services, которые разместят свои реакторы на различных военных базах США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы США запланировали использовать атомный авианосец для энергоснабжения наземной базы.

    Американские военные впервые перевезли самолетами миниатюрный ядерный реактор.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о разработке американской военной программы микрореакторов «Янус».

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    27 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Пентагон: Европа взяла на себя ответственность за поддержку Киева

    Пентагон заявил о ведущей роли Европы в поддержке Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны взяли на себя основную ответственность за обеспечение собственной безопасности и стали играть ведущую роль в оказании помощи Киеву, заявил заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Европа взяла на себя основную ответственность за собственную оборону и стала лидером в оказании помощи Украине, сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

    «Европа, которая, безусловно, является очень богатым континентом, может взять на себя основную ответственность за собственную оборону и делает это... а также и играет ведущую роль в поддержке Украины», – подчеркнул американский чиновник.

    Соответствующее заявление Колби сделал в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Элбридж Колби посетил Европу для продвижения американской инициативы «НАТО 3.0».

    Весной на заседании контактной группы «Рамштайн» он призвал европейские страны значительно увеличить финансирование вооружений.

    В начале года Пентагон опубликовал Национальную стратегию обороны с требованием к союзникам взять на себя основную ответственность за поддержку Киева.

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