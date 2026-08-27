  • Новость часаЭксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
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    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    В России сократилось число женщин-миллиардеров
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    Российские аграрии собрали более 100 млн тонн зерна
    27 августа 2026, 13:17 • Новости дня

    Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей

    Расчетный курс американской валюты поднялся выше 86 рублей впервые с марта

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость доллара для внебиржевых операций совершила резкий скачок на 1,29 рубля, достигнув максимальных значений с 12 марта.

    Расчетный курс американской валюты, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 20 марта превысил отметку в 86 рублей, передает РИА «Новости».

    К 13.07 по московскому времени показатель вырос на 1,29 рубля по сравнению с прошлым закрытием и составил 85,96 рубля. При этом несколькими минутами ранее он достигал значения 86,02 рубля.

    Торги долларом на Московской бирже были приостановлены летом 2024 года. Теперь наиболее репрезентативным показателем для российской валюты выступает курс юаня. Биржевые операции с китайскими деньгами проходят с 10.00 до 19.00 по московскому времени.

    Именно в часы торгов юанем осуществляется вычисление стоимости доллара. Этот процесс происходит через кросс-курс американской валюты к юаню на международном рынке Форекс и цену юаня к рублю на отечественной площадке. Полученный результат служит главным ориентиром для внебиржевых сделок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа внебиржевой курс американской валюты превысил отметку в 85 рублей.

    Несколькими днями ранее стоимость доллара подскочила выше 84 рублей.

    В начале месяца расчетный кросс-курс обновил весенний максимум на уровне 83 рублей.

    27 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    @ Nickispeaki/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской области поражен крупнейший центр хранения ударных FPV-дронов «Сан-Парк», а в порту Ренни уничтожена инфраструктуру для разгрузки грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В результате нанесенного в ночь на четверг массированного удара в Киеве и Киевской области поражены цех по сборке БПЛА, в том числе задействованный для производства барражирующих боеприпасов «Хорнет», говорится в канале Max Минобороны.

    Также удар пришелся по транспортно-логистическому центру «Киев» (Офисно-складской комплекс «Сан-Парк»), который является крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.

    Поражен офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, он был крупнейшим центром хранения двойного назначения, где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

    В то же время городах Запорожье и Кривой Рог удары были нанесены по металлургическим комбинатам, являющимся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

    В Кременчуге Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку ГСМ для ВСУ.

    В городе Ильичевка Одесской области поражен цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры для обеспечения ВСУ.

    В портах «Одесса» и «Черноморск» уничтожены 24 хранилища с имуществом военного назначения.

    В порту «Рени» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и ГСМ.

    Напомним, в ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины.

    Комментируя этот удар, в Минобороны отметили, что «Герани ночью отработали мощно».

    Видео последствий ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    27 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала мониторинг готовности регионов к отопительному сезону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия намерена жестко контролировать работу управляющих компаний и состояние коммунальной инфраструктуры в преддверии зимнего периода, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

    Партия планирует тщательно отслеживать подготовку субъектов Российской Федерации к предстоящей зиме, сообщает официальный сайт «Единой России».

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул необходимость выявления проблемных участков коммунальной инфраструктуры до наступления холодов из-за уже поступающих сигналов о ее изношенности.

    «От управляющих компаний нужна ответственная работа с домами и жителями: своевременная проверка оборудования, устранение неисправностей и открытая информация о готовности к зиме», – заявил депутат. Он добавил, что партия регулярно инициирует ужесточение требований к коммунальщикам, и сейчас главное – добиться их реального исполнения, чтобы избежать неприятных сюрпризов после старта отопительного сезона.

    Парламентарий также напомнил, что модернизация коммунальных сетей остается одним из приоритетов Народной программы партии и находится на постоянном контроле. По его словам, на недавнем профильном форуме были подведены промежуточные итоги и намечены дальнейшие шаги развития отрасли. Ожидается значительное расширение соответствующего раздела программы с учетом региональных предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал планы побороть старение коммунальных сетей за два-три года.

    Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о новых штрафах за нарушения при подготовке к отопительному периоду.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин отчитался о штатном начале прошлого отопительного сезона по ужесточенным нормативам.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Народной программе «Единой России» предусмотрены конкретные меры по повышению доходов преподавателей без увеличения их рабочей нагрузки и сокращению регионального неравенства зарплат, сообщил Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин.

    Головин выступил на областном педагогическом форуме «Август. Старт» в Кирове, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие 400 преподавателей со всего региона.

    «Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно педагог воспитывает будущих Героев. В принятой на Съезде Народной программе «Единой России» особое внимание уделяется поддержке педагогов. Есть даже отдельный пункт, который называется: «Высокий статус учителя». Мы понимаем, что это не просто слова, а конкретные меры поддержки», – заявил Головин.

    По инициативе партии совместно с правительством прорабатываются подходы к модернизации системы оплаты труда преподавателей. Цель изменений – сделать начисление зарплат более справедливым и прозрачным, а также повысить доходы без увеличения нагрузки.

    Кроме того, планируется сократить разрыв в уровне заработка учителей из разных регионов страны. В Народной программе также предусмотрено расширение проекта «Земский учитель» на закрытые административно-территориальные образования и моногорода, а также создание новых возможностей для повышения квалификации.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов.

    Глава государства поручил правительству установить единый образец удостоверения учителя.

    Выпускник программы «Время Героев» Виталий Дроздов предложил присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание ветерана труда.

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    26 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву

    Науседа: Глава ЦРУ прилетел в Москву для снижения напряженности в Прибалтике

    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан со стремлением снизить геополитическую напряженность вокруг стран Балтии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что поездка главы американской разведки в российскую столицу призвана разрядить обстановку вокруг прибалтийских государств, пишет Газета.Ru со ссылкой на LRT. Литовский лидер подчеркнул, что знал о готовящихся переговорах заранее.

    Подробные сведения о целях и содержании московской встречи будут представлены на следующей неделе.

    «Я могу лишь предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это меня настраивает позитивно», – сказал Науседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

    Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского гостя с представителями российских ведомств.

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    26 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты

    Reuters: На Дунае 70 судов скопилось в ожидании доступа в порты Украины

    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    @ Aleksandar Djorovic/Imago Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Сулинского канала Дуная образовался масштабный затор из десятков сухогрузов, ожидающих прохода к украинским портам для погрузки экспортного продовольствия, пишет Reuters.

    По данным Reuters, массовое скопление кораблей произошло из-за перенаправления грузопотока после ограничения доступа к черноморским терминалам, передают «Вести». Пропускная способность реки оказалась слишком низкой для возросшего трафика.

    По оценкам экспертов консалтингового агентства ASAP Agri, накануне прохода через водную артерию ожидали более 50 сухогрузов. При этом ежедневно терминалы способны принимать лишь от пяти до семи кораблей.

    Вынужденные простои наносят серьезный финансовый ущерб транспортным компаниям. Каждый день задержки обходится судовладельцам примерно в 8 тыс. долларов, что неизбежно провоцирует рост ставок на грузоперевозки.

    Ситуация рискует значительно ухудшиться в ближайшее время. Судовые агенты планируют полностью закрыть доступ к речным причалам как минимум на двое суток из-за надвигающейся непогоды.

    Ранее иностранные перевозчики из соображений безопасности отказались от заходов в порты Большой Одессы.

    Украинские аграрии перенаправили экспорт сельскохозяйственной продукции по реке Дунай.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справились с возросшей транзитной нагрузкой.

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    26 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опавшие яблоки не стоит массово закладывать в компост из-за высокой концентрации органических кислот, вредной для многих растений, а излишки падалицы лучше прикопать в дальнем углу сада или разбросать за его пределами, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя высокий урожай яблок, с которым дачники не успевают справляться.

    «В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.

    По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

    «Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

    Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.

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    27 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провел переговоры в Москве, во время которых заявил о недопустимости военных действий против стран Североатлантического альянса.

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично предупредил Москву о недопустимости атаки на страны НАТО, передает CBS News.

    По данным издания, соответствующее сообщение он передал во время визита в Россию.

    Поездка Рэтклиффа состоялась в рамках контактов между спецслужбами двух стран. Источники CBS News утверждают, что глава ЦРУ обозначил позицию Вашингтона предельно жестко, дав понять, что любые действия против членов альянса получат немедленный ответ.

    Подробности содержания переговоров, а также реакция российской стороны на предупреждение американского разведчика не раскрываются. Издание отмечает, что визит проходил на фоне продолжающейся напряженности между Москвой и Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит связан с установлением контактов между спецслужбами. Позже Песков сообщил, что президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о состоявшихся контактах.

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    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

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    27 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка ВС России преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ, заявил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России прорвали первую линию обороны противника под Славянском и Краматорском, передает Минобороны.

    «В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    «В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – добавил он.

    Подразделения успешно уничтожают силы неприятеля восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды уже ведут бои на территории местного аэродрома, расположенного всего в трех километрах от городских окраин. Одновременно российская артиллерия бьет по логистическим маршрутам, отрезая украинский гарнизон от снабжения.

    До восточных границ Славянска российским бойцам остается пройти четыре километра, при этом продолжаются ожесточенные уличные бои в Николаевке и Никаноровке. За июль и август штурмовики 3-й армии освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку, развивая дальнейшее наступление на правом фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск.

    В ходе рабочего визита военачальник вручил государственные награды отличившимся бойцам.

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    27 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщают местные власти и украинские СМИ, а также российские военкоры.

    Киевская городская военная администрация в соцсетях сообщает об ударе баллистической ракетой. Также украинские СМИ сообщают об атаке БПЛА. «Воздушная атака продолжается», – пишут украинские СМИ.

    «Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром. С ночи БПЛА вместе с ракетами летят в направлении Киева, Броваров и Борисполя», – говорится в сообщении «Военкоров Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге.

    Также российские войска атаковали дронами цели в Сумской области.

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    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    26 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поздравил Бадру Гунбу с Днем признания независимости Абхазии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил теплые пожелания руководителю Абхазии Бадру Гунбу и всем жителям закавказской республики по случаю обретения независимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», – приводит передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Позже этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и другие страны. Российские власти неоднократно подчеркивали окончательность этого исторического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России продолжать оказывать Абхазии и Южной Осетии масштабную помощь по укреплению государственности.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    В марте прошлого года Бадра Гунба победил на выборах президента республики с 57% голосов избирателей.

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    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    27 августа 2026, 09:33 • Новости дня
    FT: Курица стала самым популярным мясом на планете

    Мировое производство курицы выросло в полтора раза за 17 лет

    FT: Курица стала самым популярным мясом на планете
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За последние 17 лет глобальный выпуск курятины увеличился более чем в полтора раза, позволив ей уверенно обойти свинину и стать самым востребованным мясом.

    В период с 2006 по 2023 годы объемы выпуска куриного мяса увеличились более чем в полтора раза, передает РИА «Новости». Показатели достигли рекордных значений, сделав этот продукт наиболее востребованным.

    «Мировое производство кур выросло с 48,3 млрд в 2006 году до 76,2 млрд в 2023 году... Мировой спрос на куриное мясо резко возрос за последние семь десятилетий, что позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире», – отмечает Financial Times. В последние годы темпы роста превысили 3% ежегодно.

    Популярности продукта способствуют высокие цены на говядину и активное расширение сетей быстрого питания. Важную роль играет и тот факт, что птица легко вписывается в традиции любых кухонь и религий.

    Основными потребителями остаются Китай и США, обеспечивающие треть мирового спроса. При этом локальные производственные цепочки сейчас развиваются значительно быстрее международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года производство мяса птицы в России достигло рекордных 7,3 млн тонн.

    В мае средняя мировая цена курятины увеличилась до 1,86 доллара за килограмм.

    В России потребление этого продукта на человека выросло до 26,4 кг в год.

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    27 августа 2026, 12:15 • Новости дня
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал переговоры с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом стандартной практикой спецслужб и рассказал, что обсудил с ним ряд деликатных профильных вопросов.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом обычным рабочим форматом, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные контакты являются неотъемлемой частью деятельности спецслужб.

    «Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи или в формате онлайн – это часть нашей работы... так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэклиффом – это рабочий формат», – отметил руководитель СВР.

    В ходе переговоров стороны затронули ряд деликатных вопросов, входящих в компетенцию разведывательных ведомств. Нарышкин также добавил, что практически еженедельно проводит личные или онлайн-встречи с руководителями иностранных спецслужб со всех континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал поездку главы американской разведки как отчасти рутинную.

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