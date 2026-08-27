Угнанные в Канаде авто нашли путь в Россию

NYT: Канадские угонщики переправляют автомобили в Россию

Tекст: Мария Иванова

По данным издания, преступные группировки в Канаде похищают автомобили и переправляют их через порты страны в Россию, обходя западные санкции. Схема набрала обороты после введения ограничений на экспорт автомобилей в РФ, введенных Канадой и другими странами в связи со спецоперацией на Украине, пишет The New York Times.

По словам следователей, угнанные машины часто прячут внутри морских контейнеров и маркируют как запчасти или бытовую технику, чтобы избежать проверок на границе. Затем автомобили переправляют через третьи страны, включая государства Ближнего Востока и Центральной Азии, откуда они попадают на российский рынок.

Правоохранительные органы Канады признают, что бороться с этим бизнесом крайне сложно: порты страны обрабатывают миллионы контейнеров в год, а ресурсов для их полной проверки недостаточно. Полиция Торонто заявила, что угоны автомобилей премиум-класса резко выросли за последние годы, и значительная часть похищенных машин так и не найдена.

Эксперты отмечают, что канадский рынок стал одним из ключевых звеньев в цепочке обхода санкций против России, а спрос на конкретные модели, популярные среди российских покупателей, продолжает подстегивать волну угонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обложили 50-процентными пошлинами более 550 канадских товаров на сумму около 20 млрд долларов.

Канада в ответ подготовила с 8 сентября новые тарифы на американскую продукцию объемом 27,6 млрд долларов.

Премьер-министр Марк Карни обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны против Оттавы.