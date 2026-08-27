Минсельхоз: В России собрали более 100 млн тонн зерна

Российские аграрии собрали более 100 млн тонн зерна, что на 12,5% превышает показатель прошлого года, сообщает Минсельхоз.
Полученного объема достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны.
К настоящему времени обмолочено 27,9 млн гектаров, что составляет свыше 65% всех площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность увеличилась на 4,3% и достигла 36 центнеров с гектара.
Повышению показателей способствует активное внедрение современных технологий, использование новых селекционных достижений, а также применение удобрений, средств защиты растений и цифровых решений. Кроме того, в стране набирает обороты сев озимых культур: уже засеяно 482,7 тыс. гектаров, что на 125,3 тыс. гектаров больше, чем годом ранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине прошлого месяца российские аграрии собрали свыше 21 млн тонн зерна.
В начале уборочной кампании Министерство сельского хозяйства зафиксировало значительное увеличение урожайности пшеницы и ячменя.