Президент Сирии оплатил первую покупку картой Visa в ресторане Дамаска

Глава переходного периода Сирии совершил первый платеж картой Visa

Tекст: Мария Иванова

Сирийский лидер на переходный период совершил историческую транзакцию в центре столицы, передает РИА «Новости». Глава Центробанка страны Мухаммед Раслан подтвердил факт проведения операции.

«В ночь на четверг президент аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa в центре Дамаска... после исключения Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Не хватает слов, чтобы описать чувства», – заявил руководитель регулятора. Местные средства массовой информации также распространили видеозапись из заведения, где производился расчет.

Раслан подчеркнул начало нового этапа для государства и готовность выстраивать современную финансовую систему. Ранее американское министерство финансов убрало страну из перечня спонсоров терроризма. Работа международных платежных систем в республике была приостановлена 15 лет назад из-за западных санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Госдепартамент США исключил Сирию из перечня государств-спонсоров терроризма.

ноябре прошлого года американский Минфин объявил о смягчении санкций против Дамаска.

Днем ранее Соединенные Штаты убрали президента Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка.