Кабмин создал подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры

Создание специального органа направлено на минимизацию последствий для работы производств, передает РИА «Новости».
«В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров», – указали в пресс-службе. Заместителями руководителя назначены Александр Новак, Дмитрий Григоренко и замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Новая структура будет анализировать состояние безопасности объектов и контролировать их своевременное восстановление. Она образована в рамках правительственной комиссии по устойчивости экономики. При этом действующая группа под руководством Новака продолжит работу в полном объеме.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах защиты критической инфраструктуры. Документ позволяет передавать объекты во временное управление при несоблюдении мер безопасности. Мантуров пояснял, что государство сможет точечно защищать предприятия от террористических атак без национализации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах защиты критической инфраструктуры страны.
Первый вице-премьер Денис Мантуров исключил возможность национализации предприятий при введении временного государственного управления.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил необходимость новых требований обеспечением антидроновой безопасности заводов.