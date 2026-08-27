Главу Олимпийского комитета Польши задержали по делу скандальной криптобиржи

Председатель польского Олимпийского комитета Радослав Песевич задержан по делу о криптовалютной бирже, передает РИА «Новости».
«Председатель польского Олимпийского комитета Песевич задержан. Задержание связано с делом Zoncacrypto», – сообщил польский канал TVN.
Польская прокуратура расследует деятельность биржи Zondacrypto после жалоб клиентов на невозможность вывода средств. По информации местных СМИ, потенциальный ущерб может достигать 350 млн злотых, что эквивалентно примерно 80 млн евро.
В октябре 2025 года Zondacrypto стала генеральным спонсором польского Олимпийского комитета и национальной сборной, заключив контракт до 2028 года. Весной 2026 года Песевич отмечал отсутствие юридических оснований для расторжения договора, подчеркивая, что разрыв соглашения грозил бы комитету неподъемным штрафом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование махинаций платформы Zondacrypto спровоцировало масштабный политический кризис в высшем руководстве Польши.
В прошлом году сотрудники Центрального антикоррупционного бюро обыскали здание польского Олимпийского комитета.
Позднее Варшава одобрила экстрадицию бывшего главы криптобиржи Wex в США.