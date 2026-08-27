Убивавшая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок

Травившая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок

Tекст: Мария Иванова

Суд первой инстанции в Республике Корея приговорил 20-летнюю Ким Со Ён к пожизненному лишению свободы и обязал носить электронный браслет 30 лет, передает ТАСС.

Девушку признали виновной в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении закона об обороте лекарств.

Прокуратура требовала для подсудимой смертную казнь, на которую в стране фактически действует мораторий. В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года осужденная давала напитки с седативными препаратами трем молодым людям. Двое из них скончались от интоксикации, один выжил.

Девушке также вменяли причинение тяжкого вреда здоровью еще трем мужчинам, но по одному из эпизодов суд ее оправдал. В прокуратуре заявили, что подсудимая использовала молодых людей для «удовлетворения собственных потребительских запросов». Снотворное она применяла, чтобы избежать конфликтов.

Сама Ким Со Ён утверждала, что усыпляла спутников для защиты от домогательств, однако суд отверг эти доводы. Лекарства она получала по рецепту, симулируя посттравматическое стрессовое расстройство. Полиция пришла к выводу, что девушка может страдать психопатическим расстройством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для серийной отравительницы мужчин.

Американскую писательницу Кори Ричинс отправили за решетку пожизненно за умышленное отравление супруга.