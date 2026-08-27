  • Новость часаЭксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
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    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    В России сократилось число женщин-миллиардеров
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    МИД объявил сотрудника посольства Румынии персоной нон грата
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    В ЯНАО обнаружили новые масштабные залежи углеводородов
    27 августа 2026, 11:45 • Новости дня

    Убивавшая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок

    Травившая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок

    Убивавшая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок
    @ Прокуратура Республики Корея

    Tекст: Мария Иванова

    В Республике Корея суд вынес пожизненный приговор 20-летней девушке, которая травила мужчин на свиданиях огромными дозами успокоительных и снотворного.

    Суд первой инстанции в Республике Корея приговорил 20-летнюю Ким Со Ён к пожизненному лишению свободы и обязал носить электронный браслет 30 лет, передает ТАСС.

    Девушку признали виновной в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении закона об обороте лекарств.

    Прокуратура требовала для подсудимой смертную казнь, на которую в стране фактически действует мораторий. В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года осужденная давала напитки с седативными препаратами трем молодым людям. Двое из них скончались от интоксикации, один выжил.

    Девушке также вменяли причинение тяжкого вреда здоровью еще трем мужчинам, но по одному из эпизодов суд ее оправдал. В прокуратуре заявили, что подсудимая использовала молодых людей для «удовлетворения собственных потребительских запросов». Снотворное она применяла, чтобы избежать конфликтов.

    Сама Ким Со Ён утверждала, что усыпляла спутников для защиты от домогательств, однако суд отверг эти доводы. Лекарства она получала по рецепту, симулируя посттравматическое стрессовое расстройство. Полиция пришла к выводу, что девушка может страдать психопатическим расстройством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для серийной отравительницы мужчин.

    Американскую писательницу Кори Ричинс отправили за решетку пожизненно за умышленное отравление супруга.

    27 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    @ Nickispeaki/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской области поражен крупнейший центр хранения ударных FPV-дронов «Сан-Парк», а в порту Ренни уничтожена инфраструктуру для разгрузки грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В результате нанесенного в ночь на четверг массированного удара в Киеве и Киевской области поражены цех по сборке БПЛА, в том числе задействованный для производства барражирующих боеприпасов «Хорнет», говорится в канале Max Минобороны.

    Также удар пришелся по транспортно-логистическому центру «Киев» (Офисно-складской комплекс «Сан-Парк»), который является крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.

    Поражен офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, он был крупнейшим центром хранения двойного назначения, где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

    В то же время городах Запорожье и Кривой Рог удары были нанесены по металлургическим комбинатам, являющимся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

    В Кременчуге Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку ГСМ для ВСУ.

    В городе Ильичевка Одесской области поражен цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры для обеспечения ВСУ.

    В портах «Одесса» и «Черноморск» уничтожены 24 хранилища с имуществом военного назначения.

    В порту «Рени» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и ГСМ.

    Напомним, в ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины.

    Комментируя этот удар, в Минобороны отметили, что «Герани ночью отработали мощно».

    Видео последствий ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    26 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Народной программе «Единой России» предусмотрены конкретные меры по повышению доходов преподавателей без увеличения их рабочей нагрузки и сокращению регионального неравенства зарплат, сообщил Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин.

    Головин выступил на областном педагогическом форуме «Август. Старт» в Кирове, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие 400 преподавателей со всего региона.

    «Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно педагог воспитывает будущих Героев. В принятой на Съезде Народной программе «Единой России» особое внимание уделяется поддержке педагогов. Есть даже отдельный пункт, который называется: «Высокий статус учителя». Мы понимаем, что это не просто слова, а конкретные меры поддержки», – заявил Головин.

    По инициативе партии совместно с правительством прорабатываются подходы к модернизации системы оплаты труда преподавателей. Цель изменений – сделать начисление зарплат более справедливым и прозрачным, а также повысить доходы без увеличения нагрузки.

    Кроме того, планируется сократить разрыв в уровне заработка учителей из разных регионов страны. В Народной программе также предусмотрено расширение проекта «Земский учитель» на закрытые административно-территориальные образования и моногорода, а также создание новых возможностей для повышения квалификации.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов.

    Глава государства поручил правительству установить единый образец удостоверения учителя.

    Выпускник программы «Время Героев» Виталий Дроздов предложил присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание ветерана труда.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву

    Науседа: Глава ЦРУ прилетел в Москву для снижения напряженности в Прибалтике

    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан со стремлением снизить геополитическую напряженность вокруг стран Балтии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что поездка главы американской разведки в российскую столицу призвана разрядить обстановку вокруг прибалтийских государств, пишет Газета.Ru со ссылкой на LRT. Литовский лидер подчеркнул, что знал о готовящихся переговорах заранее.

    Подробные сведения о целях и содержании московской встречи будут представлены на следующей неделе.

    «Я могу лишь предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это меня настраивает позитивно», – сказал Науседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

    Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского гостя с представителями российских ведомств.

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    27 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала мониторинг готовности регионов к отопительному сезону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия намерена жестко контролировать работу управляющих компаний и состояние коммунальной инфраструктуры в преддверии зимнего периода, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

    Партия планирует тщательно отслеживать подготовку субъектов Российской Федерации к предстоящей зиме, сообщает официальный сайт «Единой России».

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул необходимость выявления проблемных участков коммунальной инфраструктуры до наступления холодов из-за уже поступающих сигналов о ее изношенности.

    «От управляющих компаний нужна ответственная работа с домами и жителями: своевременная проверка оборудования, устранение неисправностей и открытая информация о готовности к зиме», – заявил депутат. Он добавил, что партия регулярно инициирует ужесточение требований к коммунальщикам, и сейчас главное – добиться их реального исполнения, чтобы избежать неприятных сюрпризов после старта отопительного сезона.

    Парламентарий также напомнил, что модернизация коммунальных сетей остается одним из приоритетов Народной программы партии и находится на постоянном контроле. По его словам, на недавнем профильном форуме были подведены промежуточные итоги и намечены дальнейшие шаги развития отрасли. Ожидается значительное расширение соответствующего раздела программы с учетом региональных предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал планы побороть старение коммунальных сетей за два-три года.

    Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о новых штрафах за нарушения при подготовке к отопительному периоду.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин отчитался о штатном начале прошлого отопительного сезона по ужесточенным нормативам.

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    26 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты

    Reuters: На Дунае 70 судов скопилось в ожидании доступа в порты Украины

    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    @ Aleksandar Djorovic/Imago Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Сулинского канала Дуная образовался масштабный затор из десятков сухогрузов, ожидающих прохода к украинским портам для погрузки экспортного продовольствия, пишет Reuters.

    По данным Reuters, массовое скопление кораблей произошло из-за перенаправления грузопотока после ограничения доступа к черноморским терминалам, передают «Вести». Пропускная способность реки оказалась слишком низкой для возросшего трафика.

    По оценкам экспертов консалтингового агентства ASAP Agri, накануне прохода через водную артерию ожидали более 50 сухогрузов. При этом ежедневно терминалы способны принимать лишь от пяти до семи кораблей.

    Вынужденные простои наносят серьезный финансовый ущерб транспортным компаниям. Каждый день задержки обходится судовладельцам примерно в 8 тыс. долларов, что неизбежно провоцирует рост ставок на грузоперевозки.

    Ситуация рискует значительно ухудшиться в ближайшее время. Судовые агенты планируют полностью закрыть доступ к речным причалам как минимум на двое суток из-за надвигающейся непогоды.

    Ранее иностранные перевозчики из соображений безопасности отказались от заходов в порты Большой Одессы.

    Украинские аграрии перенаправили экспорт сельскохозяйственной продукции по реке Дунай.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справились с возросшей транзитной нагрузкой.

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    26 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опавшие яблоки не стоит массово закладывать в компост из-за высокой концентрации органических кислот, вредной для многих растений, а излишки падалицы лучше прикопать в дальнем углу сада или разбросать за его пределами, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя высокий урожай яблок, с которым дачники не успевают справляться.

    «В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.

    По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

    «Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

    Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.

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    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

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    27 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провел переговоры в Москве, во время которых заявил о недопустимости военных действий против стран Североатлантического альянса.

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично предупредил Москву о недопустимости атаки на страны НАТО, передает CBS News.

    По данным издания, соответствующее сообщение он передал во время визита в Россию.

    Поездка Рэтклиффа состоялась в рамках контактов между спецслужбами двух стран. Источники CBS News утверждают, что глава ЦРУ обозначил позицию Вашингтона предельно жестко, дав понять, что любые действия против членов альянса получат немедленный ответ.

    Подробности содержания переговоров, а также реакция российской стороны на предупреждение американского разведчика не раскрываются. Издание отмечает, что визит проходил на фоне продолжающейся напряженности между Москвой и Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит связан с установлением контактов между спецслужбами. Позже Песков сообщил, что президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о состоявшихся контактах.

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    26 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной, европейской и глобальной безопасности, изменив прежний политический курс страны, следует из документа делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН.

    В новом внешнеполитическом курсе Венгрии после смены правительства Россия названа угрозой для страны, Европы и всей мировой системы, передают СМИUra.ru.

    «Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», – следует из заявления на официальном сайте венгерского правительства.

    Новый курс Будапешта знаменует разрыв с политикой бывшего премьера Виктора Орбана. Он выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Теперь власти Венгрии заняли более жесткую позицию по отношению к России.

    Одновременно Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержку переговоров для достижения устойчивого мира. В документе также говорится о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу с любым государством, готовым к сотрудничеству.

    Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену внешнеполитического курса страны.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подтвердил присоединение Будапешта к общеевропейской позиции по украинскому вопросу.

    Ранее венгерский парламент ограничил пребывание на посту главы правительства двумя сроками.

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    27 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщают местные власти и украинские СМИ, а также российские военкоры.

    Киевская городская военная администрация в соцсетях сообщает об ударе баллистической ракетой. Также украинские СМИ сообщают об атаке БПЛА. «Воздушная атака продолжается», – пишут украинские СМИ.

    «Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром. С ночи БПЛА вместе с ракетами летят в направлении Киева, Броваров и Борисполя», – говорится в сообщении «Военкоров Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге.

    Также российские войска атаковали дронами цели в Сумской области.

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    26 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поздравил Бадру Гунбу с Днем признания независимости Абхазии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил теплые пожелания руководителю Абхазии Бадру Гунбу и всем жителям закавказской республики по случаю обретения независимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», – приводит передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Позже этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и другие страны. Российские власти неоднократно подчеркивали окончательность этого исторического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России продолжать оказывать Абхазии и Южной Осетии масштабную помощь по укреплению государственности.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    В марте прошлого года Бадра Гунба победил на выборах президента республики с 57% голосов избирателей.

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    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    27 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка ВС России преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ, заявил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России прорвали первую линию обороны противника под Славянском и Краматорском, передает Минобороны.

    «В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    «В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – добавил он.

    Подразделения успешно уничтожают силы неприятеля восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды уже ведут бои на территории местного аэродрома, расположенного всего в трех километрах от городских окраин. Одновременно российская артиллерия бьет по логистическим маршрутам, отрезая украинский гарнизон от снабжения.

    До восточных границ Славянска российским бойцам остается пройти четыре километра, при этом продолжаются ожесточенные уличные бои в Николаевке и Никаноровке. За июль и август штурмовики 3-й армии освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку, развивая дальнейшее наступление на правом фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск.

    В ходе рабочего визита военачальник вручил государственные награды отличившимся бойцам.

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    26 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    В Подмосковье найдена убитой вдова бывшего вице-премьера Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вдову погибшего экс-вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анну Каменеву нашли с перерезанным горлом в Подмосковье, сообщают СМИ.

    Тело 43-летней женщины обнаружили в частном доме в деревне Жуковка, подозреваемый в преступлении уже задержан, сообщают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Убитая работала на кафедре экономических и финансовых расследований МГУ. По данным канала, у женщины было перерезано горло.

    «В ее доме были следы крови, испачканное в ней полотенце и травматический пистолет с гильзами. В убийстве подозревают 18-летнего друга сына погибшей», – сказано в публикации.

    Молодого человека оперативно задержали правоохранители.

    Известно, что в 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    В середине августа дагестанские полицейские задержали подозреваемого в убийстве из-за кровной мести.

    В начале месяца ревнивый житель столицы нанес своей супруге смертельные ножевые ранения.

    Весной другой москвич сознался в жестокой расправе над женщиной.

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    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

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