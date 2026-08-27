После мощного наводнения в Непале пропали восемь россиян

Восемь россиян пропали без вести в зоне разрушительного наводнения в Непале

Tекст: Мария Иванова

Стихийное бедствие охватило горные районы после землетрясения и оползня, передает РИА «Новости». Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши, вынудив власти объявить режим повышенной готовности.

Среди пропавших числятся граждане 33 государств. «По состоянию на 27 августа, 13.00, в посольство России в Непале поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», – заявили в дипломатическом представительстве.

Дипломаты проверяют информацию совместно с местными спасателями. Известно о спасении двух россиянок на границе с Китаем. Женщины вовремя заметили приближающуюся воду и успели подняться на гору.

В настоящий момент эвакуированным туристкам оформляют документы для возвращения домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате масштабного наводнения достигло 175 человек.

Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

Накануне российское посольство сообщило о потере связи с четырьмя гражданами РФ.