  • Новость часаЭксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    В России сократилось число женщин-миллиардеров
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    МИД объявил сотрудника посольства Румынии персоной нон грата
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    В ЯНАО обнаружили новые масштабные залежи углеводородов
    27 августа 2026, 11:44 • Новости дня

    После мощного наводнения в Непале пропали восемь россиян

    Восемь россиян пропали без вести в зоне разрушительного наводнения в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    После вызванного землетрясением мощного паводка на севере Непала остается неизвестной судьба 644 туристов из 33 стран, в том числе восьми россиян.

    Стихийное бедствие охватило горные районы после землетрясения и оползня, передает РИА «Новости». Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши, вынудив власти объявить режим повышенной готовности.

    Среди пропавших числятся граждане 33 государств. «По состоянию на 27 августа, 13.00, в посольство России в Непале поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты проверяют информацию совместно с местными спасателями. Известно о спасении двух россиянок на границе с Китаем. Женщины вовремя заметили приближающуюся воду и успели подняться на гору.

    В настоящий момент эвакуированным туристкам оформляют документы для возвращения домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате масштабного наводнения достигло 175 человек.

    Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Накануне российское посольство сообщило о потере связи с четырьмя гражданами РФ.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

    Комментарии (33)
    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек

    Reuters: Число жертв наводнения в Непале возросло до 95 человек

    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек
    @ Skanda Gautam/ZUMA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни почти сотни человек, сотни туристов числятся пропавшими без вести после прорыва мощного потока воды, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на местную полиицию, число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек, передает РИА «Новости».

    «Число погибших... возросло до 95», – говорится в сообщении.

    Напомним, изначально жертвами мощного горного паводка в Непале стали 16 человек. Позже число погибших из-за масштабной стихии выросло до 22 человек.

    После разрушительного наводнения без вести пропали более 380 туристов.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале выросло до 22 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 22 человек, при этом десятки полицейских и строителей гидроэлектростанции числятся пропавшими без вести.

    Трагедия развернулась в районе Расува и соседних областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kathmandu Post. «22 человека официально считаются погибшими, десятки остаются пропавшими без вести после того, как в среду внезапный паводок прошел через район Расува и соседние районы», – говорится в публикации.

    По информации журналистов, среди тех, чья судьба остается неизвестной, числятся 32 сотрудника полиции, 15 таможенников и 60 рабочих строящейся гидроэлектростанции Langtang Khola.

    Военнослужащим уже удалось спасти 88 пострадавших. В поисково-спасательной операции задействованы 12 вертолетов, которые совершили 35 рейсов из Катманду. Отмечается, что эвакуация раненых неоднократно осложнялась из-за плохих погодных условий.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного наводнения в Непале погибли 16 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 туристов.

    В ноябре прошлого года 15 альпинистов перестали выходить на связь после схода лавины на Ялунг Ри.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек

    Ratopati: Число жертв наводнения в непальском округе Расува достигло 157 человек

    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек
    @ Zhang Ping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157, сообщает издание Ratopati.

    Трагедия произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая хлынул в русло Бхоте-Коши. В результате сильного наводнения в округе Расува погибли 157 человек, передает РИА «Новости». Еще 41 местный житель получил различные травмы.

    «Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157», – говорится в сообщении местной полиции. Ранее правоохранительные органы информировали лишь о 16 жертвах разбушевавшейся стихии.

    Из-за серьезных разрушений и сохраняющейся опасности власти Непала объявили режим повышенной готовности. Особые меры безопасности введены для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.

    Ранее число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 05:34 • Новости дня
    Метеоролог Макарова: Камчатке грозит тропический шторм «Лала»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Зародившийся в открытом океане тропический циклон «Лала» может принести сильные дожди и потепление на территорию Камчатского края, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм «Лала». Пока он направляется как будто бы к Камчатке», – пояснила Макарова, передает ТАСС.

    По мере продвижения шторм может изменить свою структуру и усилить уже действующий на полуострове циклон. Метеоролог отметила, что это приведет к дополнительному притоку тепла и влаги, из-за чего в регионе пройдут обильные осадки.

    Остальные формирующиеся тайфуны не угрожают российской территории. Их траектории смещены в сторону Китая: один вихрь движется к Шанхаю, а другой направляется севернее острова Хайнань с возможным выходом на полуостров Лэйчжоу.

    На днях власти Китая эвакуировали десятки тысяч жителей из-за наводнений от тайфуна «Нарра».

    Ранее в восточных регионах КНР свои дома покинули более миллиона человек на фоне разрушительного воздействия циклона «Долфин».

    В середине лета Гидрометцентр предупреждал о сильных дождях на российском Дальнем Востоке от остатков тайфуна «Бави».

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 07:04 • Новости дня
    Сотни иностранцев пропали без вести при разрушительном наводнении в Непале

    Свыше 570 человек пропали без вести из-за масштабного наводнения в Непале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 570 человек пропали без вести в результате наводнения в Непале, из них более 400 являются иностранцами, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

    Более 570 человек числятся пропавшими без вести в результате разрушительного наводнения в Непале, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Среди них значительное количество иностранных граждан.

    «Более 400 иностранцев числятся среди 579 пропавших без вести туристов», – приводятся в сообщении слова местных властей. Отмечается, что число жертв стихии уже достигло 162 человек.

    Катастрофа произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая обрушился в реку Бхоте-Коши. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, объявлен режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за схода селя пропали свыше 550 человек.

    В зоне разрушительного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

    Эксперты назвали причиной масштабного наводнения обрушение ледника.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 08:00 • Новости дня
    Вертолеты вывезли выживших из зоны смертоносного наводнения в Непале

    В Непале спасатели эвакуировали 116 человек из зоны смертоносного наводнения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 116 человек были эвакуированы из зоны наводнения в Непале с помощью вертолетов в утренние часы четверга, сообщил премьер-министр страны Балендра Шах в обращении к гражданам.

    Порядка 116 человек были эвакуированы из зоны наводнения в Непале с помощью вертолетов утром в четверг, передает ТАСС. Об этом в обращении к гражданам рассказал премьер-министр страны Балендра Шах.

    «Сегодня с 6:30 утра начались вылеты спасательных вертолетов. На данный момент совершено уже более 15 вылетов, и дополнительные вертолеты подготовлены к отправке. В ходе спасательной операции, проведенной армией Непала сегодня утром, из округа Расува в безопасные места были успешно эвакуированы 116 человек. Среди спасенных – 95 граждан Непала и 21 гражданин Индии», – сообщил он. Накануне вечером сообщалось о 250 спасенных.

    По словам главы правительства, в зону бедствия оперативно доставляют предметы первой необходимости, генераторы, портативные вышки сотовой связи, медицинские принадлежности, палатки и оборудование. Вскоре там организуют временные точки сотовой связи и зарядки телефонов. Сбор информации о всех районах с помощью дронов находится на завершающей стадии.

    Наводнение произошло в северных районах страны в среду утром из-за схода снежно-каменной лавины на границе с Китаем. Поисковики обнаружили тела 165 погибших. Пропавшими без вести числятся не менее 826 человек, включая 446 иностранцев. Посольство РФ сообщило, что в районе бедствия находилось по крайней мере четыре россиянина, с которыми потеряна связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали свыше 570 человек.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

    Эксперты назвали причиной катастрофы масштабное обрушение ледника.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 08:52 • Новости дня
    Число пропавших без вести при наводнении в Непале возросло до 826 человек

    Reuters: Почти 600 иностранцев пропали при мощном наводнении в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный разлив реки Бхоте-Коши спровоцировал масштабные разрушения в непальском округе Расува, где после удара стихии бесследно исчезли сотни местных жителей и иностранных туристов.

    Разрушительный поток воды обрушился на реку Бхоте-Коши в среду утром, передает РИА «Новости».

    Мощное наводнение вызвало серьезные повреждения инфраструктуры, из-за чего власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению.

    По данным представителей туристической отрасли и полиции, количество исчезнувших людей резко увеличилось. «Почти 600 иностранных граждан входят в число 826 пропавших без вести в Непале», – отмечает агентство Reuters.

    Правоохранительные органы страны ожидают дальнейшего ухудшения статистики. Спасательные операции в зоне бедствия продолжаются, и по мере разбора завалов список жертв стихии может пополниться новыми именами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали 116 человек из зоны смертоносного наводнения.

    Ранее сообщалось что число жертв стихийного бедствия в округе Расува достигло 157 человек.

    В зоне сильного паводка оказались четыре гражданина России.


    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 175 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни по меньшей мере 175 человек, сотни иностранных граждан числятся пропавшими без вести.

    Количество погибших в результате масштабного наводнения в Непале достигло 175 человек, передает РИА «Новости». Судьба еще 476 иностранных граждан остается неизвестной.

    «На данный момент обнаружено 175 тел, в то время как многие люди, как местные жители, так и туристы числятся пропавшими без вести», – сообщили источники в посольстве Непала.

    В дипломатическом представительстве уточнили, что данные о пропавших без вести иностранцах, среди которых представители 28 государств, будут проверяться. Поисково-спасательные операции в зоне бедствия продолжаются.

    Разрушительное наводнение началось в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая обрушился в реку Бхоте-Коши. Стихия нанесла серьезный ущерб округу Расува, в связи с чем власти ввели режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за масштабного наводнения в Непале без вести пропали свыше 570 человек. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Эксперты назвали причиной разрушительного паводка масштабное обрушение ледника.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дрон ВСУ ударил по хранилищу ядерного топлива Запорожской АЭС
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    Госдолг на каждого украинца достиг рекордных 8,5 тыс. долларов
    Марокко потребовало вернуть «оккупированные» Испанией города
    Травившая мужчин 20-летняя кореянка получила пожизненный срок
    Зафиксировано рекордное таяние ледников в европейских Альпах
    Названо самое популярное мясо на планете