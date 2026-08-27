Жертвами крушения небольшого самолета на Аляске стали четыре человека

Спасатели извлекли тела четырех погибших после падения самолета на юге Аляски

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла двадцать шестого августа во время выполнения внутреннего рейса, передает РИА «Новости».

Воздушное судно вылетело из Анкориджа и должно было приземлиться в Селдовии, но упало в воду.

«Небольшой самолет разбился в проливе Селдовия... Спасатели смогли извлечь тела четырех погибших взрослых людей из самолета», – сообщили представители местной полиции.

Власти направили тела жертв на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления личностей. Выяснением причин смертельной авиакатастрофы уже занялись специалисты Национального совета по безопасности на транспорте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на юго-западном побережье Аляски при крушении легкомоторного самолета погибли восемь человек.

Воздушное судно Cessna 441 потерпело катастрофу у американской военной радиолокационной станции.

В прошлом году на территории этого штата пропал самолет с девятью пассажирами на борту.