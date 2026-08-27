Пекин обвинил Вашингтон в создании крупнейшей империи хакерских атак

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь прокомментировал недавние публикации американских СМИ, передает РИА «Новости».

Дипломат обратил внимание на необходимость прекратить кампанию по дезинформации в отношении его страны.

«США являются общепризнанной в мире крупнейшей империей хакеров и слежки, и за ними тянется длинный список подобных действий, подтвержденных неопровержимыми доказательствами», – заявил представитель китайского министерства.

Поводом для резкой реакции послужила статья издания Wall Street Journal о пресечении деятельности киберпреступников, якобы связанных с китайскими спецслужбами. Утверждалось, что злоумышленники атаковали правительственные системы с 2018 года.

Линь Цзянь добавил, что государство жестко борется с любыми киберпреступлениями в рамках закона. Он также подчеркнул полное отсутствие доказательной базы у американской стороны и выразил решительное несогласие с попытками очернить Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Министерство государственной безопасности КНР обвинило Вашингтон в создании хаоса в киберпространстве.

В январе прошлого года связанные с Пекином злоумышленники взломали компьютеры Министерства финансов США.