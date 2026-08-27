  • Новость часаВойскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дорогой газ затягивает Европу в стагфляцию
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    Ростех передал армии новую партию истребителей Су-35С
    В России сократилось число женщин-миллиардеров
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    Возросло число пострадавших при ракетном ударе по Донецку
    Марокко потребовало вернуть «оккупированные» Испанией города
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    В ЯНАО обнаружили новые масштабные залежи углеводородов
    27 августа 2026, 09:59 • Новости дня

    Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 175 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни по меньшей мере 175 человек, сотни иностранных граждан числятся пропавшими без вести.

    Количество погибших в результате масштабного наводнения в Непале достигло 175 человек, передает РИА «Новости». Судьба еще 476 иностранных граждан остается неизвестной.

    «На данный момент обнаружено 175 тел, в то время как многие люди, как местные жители, так и туристы числятся пропавшими без вести», – сообщили источники в посольстве Непала.

    В дипломатическом представительстве уточнили, что данные о пропавших без вести иностранцах, среди которых представители 28 государств, будут проверяться. Поисково-спасательные операции в зоне бедствия продолжаются.

    Разрушительное наводнение началось в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая обрушился в реку Бхоте-Коши. Стихия нанесла серьезный ущерб округу Расува, в связи с чем власти ввели режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за масштабного наводнения в Непале без вести пропали свыше 570 человек. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Эксперты назвали причиной разрушительного паводка масштабное обрушение ледника.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

    Комментарии (33)
    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Борьбу с пожаром в горах под Ялтой продолжили шестые сутки подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горно-лесной зоне Ялты шестой день пытаются ликвидировать масштабное возгорание, площадь которого достигла 50 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара, однако уже на третий день огонь охватил 50 гектаров территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работа продолжается на шести боевых участках, работает оперативный штаб для контроля ситуации на месте, добавили в МЧС.

    Продолжается проливка лесной подстилки.

    Точная площадь пройденной огнем территории в настоящее время уточняется.

    Борьба со стихией осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Спасатели вынуждены прокладывать рукавные линии по скальному массиву и использовать ранцевые огнетушители.

    Сильный ветер и аномально жаркая погода также препятствуют быстрой ликвидации возгорания.

    В тушении принимают участие сотрудники МЧС, работники ялтинского горно-лесного заповедника «Заповедный Крым» и добровольцы. Сил и средств на месте происшествия достаточно, заверили в ведомстве.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар охватил 50 гектаров в Симферопольском районе Крыма.

    В прошлом году сухая трава загорелась на территории ялтинского природного заповедника.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Власти Тайваня эвакуировали более 4 тыс. человек из-за разрушительных ливней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4 тыс. жителей покинули свои дома в южных районах Тайваня, пострадавших от мощных муссонных ливней.

    Основная эвакуация проходит в уездах Гаосюн и Пиндун, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Focus Taiwan.

    В горных районах объявлено 119 предупреждений об угрозе схода селевых потоков. Зафиксированы наводнения, разрушения дорожного полотна и как минимум один оползень, заблокировавший трассу в районе Тяньляо.

    По прогнозам Центрального метеорологического управления острова, сильные осадки продлятся еще более суток. После этого погода на юге может стабилизироваться, однако ливни грозят переместиться на север Тайваня. Ненастье обрушилось на юг и восток острова в минувшее воскресенье, парализовав работу госучреждений и школ в шести уездах.

    В прошлом месяце на Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 135 человек.

    Осенью прошлого года власти острова эвакуировали почти пять тысяч жителей перед ударом супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Летом 2025 года приближение тайфуна «Подул» вызвало массовую эвакуацию населения с юго-восточного побережья.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек

    Reuters: Число жертв наводнения в Непале возросло до 95 человек

    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек
    @ Skanda Gautam/ZUMA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни почти сотни человек, сотни туристов числятся пропавшими без вести после прорыва мощного потока воды, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на местную полиицию, число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек, передает РИА «Новости».

    «Число погибших... возросло до 95», – говорится в сообщении.

    Напомним, изначально жертвами мощного горного паводка в Непале стали 16 человек. Позже число погибших из-за масштабной стихии выросло до 22 человек.

    После разрушительного наводнения без вести пропали более 380 туристов.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале выросло до 22 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 22 человек, при этом десятки полицейских и строителей гидроэлектростанции числятся пропавшими без вести.

    Трагедия развернулась в районе Расува и соседних областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kathmandu Post. «22 человека официально считаются погибшими, десятки остаются пропавшими без вести после того, как в среду внезапный паводок прошел через район Расува и соседние районы», – говорится в публикации.

    По информации журналистов, среди тех, чья судьба остается неизвестной, числятся 32 сотрудника полиции, 15 таможенников и 60 рабочих строящейся гидроэлектростанции Langtang Khola.

    Военнослужащим уже удалось спасти 88 пострадавших. В поисково-спасательной операции задействованы 12 вертолетов, которые совершили 35 рейсов из Катманду. Отмечается, что эвакуация раненых неоднократно осложнялась из-за плохих погодных условий.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного наводнения в Непале погибли 16 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 туристов.

    В ноябре прошлого года 15 альпинистов перестали выходить на связь после схода лавины на Ялунг Ри.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».

    Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.

    Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.

    Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.

    Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 05:46 • Новости дня
    Режим ЧС ввели из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре

    Глава Комсомольска-на-Амуре Заплутаев объявил режим ЧС из-за паводка

    Tекст: Антон Антонов

    В Комсомольске-на-Амуре из-за подъема воды в реке Амур с 26 августа вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев.

    «На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщил Заплутаев в своем канале в «Максе».

    По его словам, причиной такого шага стал непрекращающийся подъем уровня воды в реке Амур. Кроме того, специалисты дают неблагоприятные прогнозы дальнейшего развития паводка в регионе.

    Особый режим начал действовать с 26 августа. Он распространяется на все профильные органы управления, а также силы и средства городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зона паводков в Хабаровском крае увеличилась до 22 населенных пунктов.

    Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее подписал постановление о введении режима ЧС из-за подъема уровня Амура.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек

    Ratopati: Число жертв наводнения в непальском округе Расува достигло 157 человек

    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек
    @ Zhang Ping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157, сообщает издание Ratopati.

    Трагедия произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая хлынул в русло Бхоте-Коши. В результате сильного наводнения в округе Расува погибли 157 человек, передает РИА «Новости». Еще 41 местный житель получил различные травмы.

    «Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157», – говорится в сообщении местной полиции. Ранее правоохранительные органы информировали лишь о 16 жертвах разбушевавшейся стихии.

    Из-за серьезных разрушений и сохраняющейся опасности власти Непала объявили режим повышенной готовности. Особые меры безопасности введены для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.

    Ранее число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило о лжи Киева про наступление в Запорожье
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    Госдолг на каждого украинца достиг рекордных 8,5 тыс. долларов
    В Грузии заявили о фашистских подходах псевдолибералов к конфликту на Украине
    Морпехи США пересмотрели концепцию боя из-за дронов
    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    Названо самое популярное мясо на планете