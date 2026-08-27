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    27 августа 2026, 10:01 • Новости дня

    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО

    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провел переговоры в Москве, во время которых заявил о недопустимости военных действий против стран Североатлантического альянса.

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично предупредил Москву о недопустимости атаки на страны НАТО, передает CBS News.

    По данным издания, соответствующее сообщение он передал во время визита в Россию.

    Поездка Рэтклиффа состоялась в рамках контактов между спецслужбами двух стран. Источники CBS News утверждают, что глава ЦРУ обозначил позицию Вашингтона предельно жестко, дав понять, что любые действия против членов альянса получат немедленный ответ.

    Подробности содержания переговоров, а также реакция российской стороны на предупреждение американского разведчика не раскрываются. Издание отмечает, что визит проходил на фоне продолжающейся напряженности между Москвой и Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит связан с установлением контактов между спецслужбами. Позже Песков сообщил, что президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о состоявшихся контактах.

    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

    Комментарии (11)
    26 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву

    Науседа: Глава ЦРУ прилетел в Москву для снижения напряженности в Прибалтике

    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан со стремлением снизить геополитическую напряженность вокруг стран Балтии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что поездка главы американской разведки в российскую столицу призвана разрядить обстановку вокруг прибалтийских государств, пишет Газета.Ru со ссылкой на LRT. Литовский лидер подчеркнул, что знал о готовящихся переговорах заранее.

    Подробные сведения о целях и содержании московской встречи будут представлены на следующей неделе.

    «Я могу лишь предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это меня настраивает позитивно», – сказал Науседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

    Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского гостя с представителями российских ведомств.

    Комментарии (13)
    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве

    Военно-транспортный самолет США прибыл в Москву с базы под Вашингтоном

    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в московском аэропорту, прибыв транзитным рейсом из Латвии.

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве около 10:00 мск, передает ТАСС.

    Согласно данным онлайн-систем мониторинга авиатрафика, воздушное судно вылетело с американской военной базы Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.

    Маршрут борта пролегал транзитом через Латвию. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердил, что самолет вылетел из Риги в направлении российской территории.

    «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», – сказал собеседник агентства. Также отмечается, что перед прибытием в Латвию самолет совершил посадку в аэропорту Чарльстона.

    Напомним, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

    Комментарии (9)
    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

    Комментарии (9)
    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково

    Кадры приземления американского военного самолета во Внуково появились в Сети

    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    @ M10S/Thenews2/Zuma/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в Москву распространились в интернете.

    Кадры прибытия борта военно-воздушных сил Соединенных Штатов в российскую столицу распространились в интернете, передает «Газета.Ru».

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 совершил посадку 25 августа.

    Предполагаемой целью визита американского воздушного судна называется предстоящий обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

    Комментарии (6)
    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    26 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву

    «Страна»: Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву может быть связан с обменом

    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу вызвал активные обсуждения, среди возможных причин называются обмен заключенными и глобальные геополитические вопросы.

    Украинское издание «Страна» выдвинуло три версии приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Журналисты отмечают, что визит американского чиновника породил множество дискуссий, передает ИноСМИ.

    Первая версия предполагает предупреждение об ужесточении позиции США при отказе России изменить условия завершения конфликта на Украине. Согласно второй гипотезе, американские сторонники жесткой линии готовы к диалогу ради возможной сделки, включая прекращение передачи разведданных Киеву.

    Третий вариант связывает визит с растущей напряженностью между Россией и Европой. Накануне американские СМИ сообщали о предупреждениях спецслужб США касательно возможных попыток Москвы проверить единство НАТО. Последний раз глава ЦРУ Уильям Бернс посещал российскую столицу осенью 2021 года.

    Директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    Комментарии (3)
    26 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путину незамедлительно доложили о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, передает РИА «Новости».

    «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите Рэтклиффа. Ранее телеканал CBS сообщал о приезде директора ЦРУ в Москву для проведения переговоров.

    Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал встреч с Рэтклиффом.

    Украинские журналисты выдвинули несколько версий приезда главы разведки США.

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    26 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил визит директора ЦРУ в Москву передачей секретной информации

    Эксперт Ходаренок: Глава ЦРУ мог приехать ради передачи секретных данных Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона могла использовать прямые переговоры для передачи российской стороне крайне деликатных сведений об изменении глобальной геополитической обстановки, считает полковник в отставке Михаил Ходаренок.

    Недавняя поездка директора американской разведки Джона Рэтклиффа в столицу России вызвана необходимостью общения с высокопоставленными лицами, пишет Газета.Ru.

    По словам военного обозревателя Михаила Ходаренка, Вашингтону потребовалось донести обновленную позицию президента США.

    «Есть такие вещи, которые не решаются по техническим средствам связи, путем писем. Видимо, ему надо было передать какую-то очень чувствительную информацию в ходе личной встречи с высокими руководителями Российской Федерации», – подчеркнул эксперт.

    Аналитик отметил, что американское руководство не согласовывало эту поездку с украинскими властями. Киев лишь поставили в известность о состоявшемся визите и отдали строгие указания о дальнейших действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил этот визит необходимостью контактов между спецслужбами.

    Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского чиновника с представителями российских ведомств.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    25 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали прибытие военного самолета США в Москву

    Песков: Планов о встрече в Кремле с представителями США на этой неделе нет

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

    По словам Пескова, встреча с представителями американской администрации в Москве на текущей неделе не состоится, передает РИА «Новости».

    «Нет, таких планов нет», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Официальный представитель Кремля также добавил, что не располагает никакими сведениями о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США.

    Ранее американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A прибыл в московский аэропорт транзитом из Латвии.

    До этого российские власти пообещали своевременно назвать точную дату приезда спецпосланников президента США в Москву.

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    25 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы американский военный самолет приземлился в Риге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покинувший Москву военно-транспортный самолет Соединенных Штатов Америки совершил посадку в Риге.

    «Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», – заявил собеседник ТАСС.

    Утром этот же борт летел транзитом через латвийскую столицу в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

    Ранее журналисты телеканала CBS News сообщали, что в Россию для проведения ряда встреч прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Позже самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

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