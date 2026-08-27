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    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

    26 августа 2026, 10:10 • Новости дня
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действующая процедура выборов премьер-министра Британии напоминает политический анекдот, так как британские лидеры приходят к власти без прямого голосования граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила механизм выбора премьер-министра Британии с политическим анекдотом, передает радио Sputnik.

    По ее словам, даже дети в школе выбирают старосту более честным путем.

    «То, что происходит в Британии, – это вообще политический анекдот… За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали, хоть кто-нибудь голосовал в каком-то виде – прямой или полупрямой избирательной архитектоники? Да ни за кого и никогда», – заявила Захарова в радиоэфире.

    Дипломат добавила, что процесс выбора старосты класса через записки или опросы выглядит понятнее, чем приход к власти британского премьера.

    В июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    Новый глава британского правительства назначил Эда Милибэнда министром иностранных дел.

    Мария Захарова иронично назвала данные кадровые перестановки своеобразным престолонаследием.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    27 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Ростех передал армии новую партию истребителей Су-35С

    Российские военные получили партию многофункциональных истребителей Су-35С

    Ростех передал армии новую партию истребителей Су-35С
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Авиапарк Воздушно-космических сил пополнился новыми многофункциональными истребителями Су-35С поколения 4++, которые уже совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре к местам несения службы.

    Очередная партия многофункциональных боевых самолетов поступила на вооружение, передает Ростех.

    Машины поколения 4++, созданные Объединенной авиастроительной корпорацией, завершили проверки в различных режимах в Комсомольске-на-Амуре. Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения удаленной наземной инфраструктуры.

    «Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на этом самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием», – отметил летчик.

    Он добавил, что самолеты также ведут разведку и вскрывают позиции противника на значительной глубине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал об успешном противостоянии истребителей Су-35С американским F-16.

    В ноябре прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию этих авиационных комплексов.

    Осенью прошлого года предприятия Ростеха вышли на полную мощность для стабильной поставки боевых самолетов.

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    26 августа 2026, 16:57 • Новости дня
    Первые морские испытания южнокорейского дрона-камикадзе закончились провалом

    Yonhap: Морские испытания южнокорейского дрона-камикадзе закончились провалом

    Tекст: Денис Тельманов

    Первые морские испытания южнокорейского беспилотника-камикадзе завершились неудачей, оба аппарата упали в воду вскоре после запуска с десантного корабля, пишет Yonhap.

    «Военные впервые провели боевые испытания по применению в море разрабатываемого в стране дрона-камикадзе, но они закончились неудачей», – говорится в материале Yonhap, передает РИА «Новости».

    Тестирование среднеразмерного дрона, созданного Агентством оборонных разработок (ADD) Южной Кореи, состоялось во вторник в Корейском проливе, пишет издание. С десантного корабля ВМС «Марадо» запустили два аппарата. Планировалось, что они обнаружат и атакуют беспилотный катер-мишень с расстояния два километра.

    Однако оба дрона упали в воду через несколько секунд после взлета. Представитель ADD отметил, что ранее на суше прошло около 30 успешных пусков. Эксперты предполагают, что запуску в море помешали микровибрации на корабле. Разработчики планируют провести тщательный анализ причин произошедшего.

    После завершения создания южнокорейские ВМС намерены использовать отечественные дроны-камикадзе на десантных кораблях и авианосцах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестирование нового южнокорейского беспилотника морского базирования завершилось серией падений аппаратов в воду.

    В июле военно-морские силы азиатской республики провели успешный боевой эксперимент с участием механического моряка.

    Весной президент страны Ли Чжэ Мён объявил о готовности к боевому дежурству новейшего национального истребителя KF-21.

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    26 августа 2026, 13:43 • Новости дня
    Минобороны Болгарии сообщило об обнаружении четырех дронов на побережье

    У побережья Болгарии за сутки нашли четыре беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее четырех беспилотников было обнаружено у черноморского побережья Болгарии за последние 24 часа, следует из заявления министерства обороны страны.

    Не менее четырех беспилотных летательных аппаратов было обнаружено у черноморского побережья Болгарии за последние 24 часа, передает РИА «Новости».

    Два дрона были замечены на пляжах Кабакум и Паша-дере в районе Варны.

    Позднее в водах Черного моря, в районе города Поморие и села Камчия, нашли еще два аппарата. Один из объектов был уничтожен на месте, а другой доставлен на военно-морскую базу в Варне для изучения.

    Болгарское национальное телевидение со ссылкой на военных уточняет, что частое появление дронов вдоль северного побережья Черного моря связано с сильным северо-восточным ветром и волнением моря в три-четыре балла. Ранее, 8 августа, премьер Болгарии Румен Радев сообщил о взорвавшемся дроне, который влетел со стороны Румынии. Минобороны тогда предположило, что это был украинский дрон-приманка «Майя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне отдыха Кабакум болгарские силовики оцепили район падения неопознанных дронов.

    В середине августа на пляже у села Лозенец отдыхающие обнаружили разведывательный летательный аппарат.

    В начале месяца рухнувший на территории страны беспилотник оказался украинским дроном-приманкой «Майя».

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    26 августа 2026, 10:58 • Новости дня
    Испытания новейших морских беспилотников Южной Кореи обернулись двойным провалом

    Запуск новых южнокорейских беспилотников с корабля завершился падением в море

    Tекст: Мария Иванова

    Тестирование нового южнокорейского беспилотника морского базирования завершилось серией падений аппаратов в воду сразу после запуска.

    Морские испытания среднеразмерного беспилотника корейской разработки завершились неудачей, передает ТАСС со ссылкой на газету The Korea Herald.

    Аппарат запустили с десантного корабля «Марадо» во вторник, однако он практически сразу рухнул в воду неподалеку от Пусана.

    Изначально инженеры предположили, что проблема кроется в пусковой установке. Спустя два часа был подготовлен и запущен второй дрон, который также упал в море за считаные секунды. Причины инцидента на месте установить не удалось.

    Ранее конструкторы провели 30 успешных тестовых полетов с суши. Всего создано десять прототипов БПЛА. В проекте, стартовавшем в 2024 году, участвуют компании Korean Air, LIG Defense & Aerospace и Hanwha Systems. Размах крыльев аппарата составляет три метра, крейсерская скорость – 130 км/ч, время полета достигает десяти часов.

    ВМС Южной Кореи рассчитывают получить недорогой дрон для нанесения ударов по целям, не требующим применения дорогостоящих ракет. Аппарат также предназначен для разведки и отслеживания противника, однако до этих задач в ходе испытаний дело не дошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе средства РЭБ КНДР посадили южнокорейский разведывательный беспилотник.

    Осенью прошлого года американская компания Anduril провалила испытания безэкипажных катеров.

    Летом прошлого года Пентагон столкнулся с авариями прототипов морских дронов у побережья Калифорнии.

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    26 августа 2026, 14:38 • Новости дня
    Балтфлот отработал отражение атаки истребителей и дронов под Калининградом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи кораблей Балтийского флота отработали отражение авиационных ударов на учениях под Калининградом. Налет авиации противника имитировали многоцелевые истребители Су-30, вертолеты Ми-24 и беспилотники, сообщили в пресс-службе флота.

    В ходе маневров военнослужащие привели в боевую готовность средства противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Специалисты оперативно обнаружили и классифицировали воздушные цели, после чего ликвидировали их корабельными зенитно-ракетными и артиллерийскими комплексами.

    «Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися в военно-морской базе в Балтийске», – сообщили в пресс-службе флота.

    Согласно замыслу тренировки, радиолокационные системы зафиксировали приближение вражеских сил к пункту базирования. Роль неприятеля исполнили многоцелевые истребители, вертолеты Ми-24 и дроны подразделений беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца военные Балтийского флота отработали навыки противодействия ударным дронам на полигоне в Калининградской области.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защиту западного эксклава.

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    26 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об отсутствии интереса Берлина к «Северным потокам»

    Депутат Котре обвинил Германию в нежелании расследовать подрывы газопроводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Германии на деле не интересует расследование подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», несмотря на официальные следственные действия, считает депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    Немецкие власти не проявляют реального интереса к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает Lenta.RU. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    «Правительство Германии как тогда (в 2022 году), так и сейчас не заинтересовано в прояснении ситуации», – заявил политик.

    По словам парламентария, официальный Берлин препятствует расследованию и не поддерживает судебные процессы. Котре считает, что это объясняет нежелание привлекать к ответственности виновных в подрыве трубопроводов на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву.

    Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил о намеренном игнорировании немецкой прокуратурой заказчиков взрывов на «Северных потоках».

    Прокуратура ФРГ возложила ответственность за диверсию на государственные органы Украины.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением ранних выводов Москвы.

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    26 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Глава Volkswagen анонсировал увольнение четверти руководителей ради экономии

    Глава Volkswagen объявил о сокращении управленческого аппарата на 25%

    Tекст: Мария Иванова

    Ради масштабного снижения издержек немецкий Volkswagen намерен ликвидировать каждую четвертую управленческую должность в своих подразделениях по всему миру, заявил гендиректор автоконцерна Оливер Блуме.

    Генеральный директор Оливер Блуме рассказал о жестких мерах экономии во время визита на завод в Эмдене, передает ТАСС.

    «Все подразделения должны внести свой вклад; это колоссальное усилие, которое увенчается успехом только вместе», – подчеркнул топ-менеджер.

    На следующем этапе оптимизация затронет центральные службы, отделы разработок и сбыта. Блуме пояснил, что озвученная ранее цифра в 50 тыс. уволенных сотрудников является лишь теоретической расчетной величиной. Ожидается, что половина сокращений придется на Германию, а остальные затронут около 170 подразделений автоконцерна.

    Накануне работники головного предприятия в Вольфсбурге встретили руководителя свистом и протестными плакатами. Недовольство трудового коллектива удалось погасить только после личного обращения генерального директора к собравшимся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру.

    Глава концерна Оливер Блюме подтвердил программу увольнения 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

    До конца года автопроизводитель сократит 19 тыс. человек на своих немецких предприятиях.

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    26 августа 2026, 12:57 • Новости дня
    Сотрудники МИД Британии вышли на забастовку против сокращений

    Британские дипломаты устроили забастовку из-за массовых увольнений

    Tекст: Мария Иванова

    Работники внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства организовали пикеты в Лондоне, требуя гарантий сохранения рабочих мест при грядущей реорганизации.

    Участники протеста собрались у здания Форин-офиса в Лондоне с плакатами против принудительных увольнений, передает ТАСС.

    Бастующие требуют от властей обеспечить прозрачный и уважительный процесс реструктуризации министерства, которую планируется завершить к 2030 году. Дипломаты призывают защитить рабочие места и государственную службу.

    «Самое ужасное в этом процессе – состояние неопределенности, это предвестник беды. Я знаю лишь то, что у меня есть работа до марта», – заявил один из участников. Он также назвал шокирующим безумием отсутствие понятного стратегического подхода.

    Другие протестующие жалуются на ужасную организацию реформы и введение коллектива в заблуждение. Сотрудники считают, что оторванное от реальности руководство демонстрирует неуважение к подчиненным и заставляет их мириться с хаосом. Дипломаты уверены, что при сокращениях людям необходимо предлагать программы переобучения.

    Участники стачки подчеркивают, что талантливый персонал заслуживает развития, а не отношения как к одноразовому товару. Организатором акции выступил профсоюз Public and Commercial Services Union, объединяющий сотни тысяч госслужащих. В утренней забастовке приняли участие десятки человек, прервав работу на два часа.

    Параллельная акция протеста прошла в региональном офисе министерства иностранных дел Великобритании. Пикет недовольных сотрудников состоялся в шотландском городе Ист-Килбрайд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские дипломаты столкнулись с масштабными сокращениями штата Форин-офиса.

    В июне машинисты лондонского метро остановили работу двух линий из-за недовольства новым графиком.

    В конце 2024 года сотрудники британских газет The Guardian и The Observer впервые за полвека устроили забастовку.

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    26 августа 2026, 13:57 • Новости дня
    Минобороны Польши отказалось от закупки американских истребителей F-15

    Польша отказалась покупать американские истребители F-15 у корпорации Boeing

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава официально опровергла информацию о планах по закупке американских боевых самолетов F-15, несмотря на упоминание страны в контракте Пентагона с корпорацией Boeing.

    Польские военные не намерены приобретать американские истребители F-15, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство обороны США сообщило, что корпорация Boeing получила контракт с предельным объемом финансирования в 131,23 млрд долларов на производство, модернизацию и техническое обслуживание истребителей линейки F-15 Eagle. В пресс-релизе отмечалось, что сделка включает поставки и обслуживание истребителей в рамках программы зарубежных военных продаж для Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии и Польши.

    «Вооруженные силы Польши не планируют приобретать самолеты F-15EX. Указание Польши в опубликованном американской стороной рамочном контракте по программе F-15 не означает принятия решения или начала процесса покупки этих самолетов Польшей», – ответили в Министерстве национальной обороны республики на запрос издания Defence24.

    В настоящее время ВВС Польши имеют на вооружении постсоветские истребители МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации, американские F-16, а также F-35, поставка которых продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Польша продемонстрировала закупленные у США истребители F-35 на военном параде.

    Месяцем ранее Варшава решила утилизировать 14 предназначавшихся для Украины самолетов МиГ-29.

    Осенью 2024 года Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских F-16 на сумму свыше 7 млрд долларов.

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    26 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Британия решила ускорить разработку плана на случай войны

    Telegraph: Британия ускорит создание плана гражданской обороны из-за угроз

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии форсируют разработку плана гражданской обороны на случай начала вооруженного конфликта или возникновения масштабной чрезвычайной ситуации.

    Правительство Соединенного Королевства получило указание в сжатые сроки подготовить государственную программу действий на случай масштабного кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Кабинету министров было поручено ускорить планирование программы национальной обороны – инициативы, направленной на объединение гражданского и военного планирования на случай кризисов», – отмечается в публикации.

    Разработкой документа займется национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Ключевым элементом инициативы станет так называемая военная книга – подробный алгоритм работы правительства в условиях начавшегося вооруженного столкновения. При этом сроки реализации некоторых элементов плана решено перенести с 2035 на 2030 год.

    Необходимость форсировать подготовку к потенциальным чрезвычайным ситуациям объясняется внешнеполитической обстановкой. Авторы статьи подчеркивают, что Лондон опасается якобы существующих гибридных угроз со стороны других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Великобритании начали обновление секретного плана действий на случай войны.

    Позже премьер-министр Кир Стармер объявил о крупномасштабной подготовке вооруженных сил к потенциальным боевым действиям.

    В стратегическом обзоре вопросов обороны Лондон назвал Россию непосредственной угрозой для Соединенного Королевства.

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    26 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Германии

    Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Карлсруэ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В немецком городе Карлсруэ рядом с главным железнодорожным вокзалом нашли 250-килограммовую американскую авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за чего проводится эвакуация людей, сообщили местные власти.

    Авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли в немецком Карлсруэ, передает ТАСС. Опасную находку обнаружили в ходе строительных работ недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

    Власти организовали эвакуацию населения в радиусе 200 метров от места обнаружения снаряда. «Наряду с жилым районом затронут участок железной дороги между Карлсруэ и Мангеймом», – отметили в городской администрации.

    Товарная станция закрыта. Отрезок скоростной железной дороги также будет перекрыт непосредственно перед началом операции по обезвреживанию. Вес американской авиабомбы составляет 250 килограммов. Ожидается, что снаряд ликвидируют в течение дня. Точное число эвакуируемых граждан не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны свои дома вынужденно покинули около 30 тыс. жителей немецкого Пфорцхайма.

    В июне прошлого года власти Кельна начали масштабную эвакуацию 20,5 тыс. человек ради обезвреживания трех американских снарядов.

    В январе 2025 года в Дрездене из-за аналогичной опасной находки спасатели эвакуировали 10 тыс. горожан.

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    26 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Суд Москвы заочно арестовал журналиста FAZ Мартенса

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitun (FAZ) Михаэля Мартенса из-за его высказываний об убийстве граждан России.

    Решение в отношении Мартенса принято в рамках расследования уголовного дела о возбуждении ненависти, передает ТАСС.

    «Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартенса заочно», – сообщил участник процесса.

    Уголовное производство по второй части статьи 282 УК РФ было открыто в середине августа. Поводом послужили заявления иностранца, оправдывающие насилие по национальному признаку.

    В случае признания вины сотруднику зарубежной прессы может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

    Напомним, 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист FAZ Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Михаэля Мартенса.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призывы немецкого журналиста абсолютно недопустимыми.

    Руководство издания Frankfurter Allgemeine Zeitung выразило сожаление из-за двусмысленной формулировки своего сотрудника.

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    26 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Дмитриев назвал партию АдГ единственной надеждой «уставших от лжи» немцев

    Дмитриев: Немцы видят в АдГ единственную надежду

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии разочаровались в проводимой политике и видят в «Альтернативе для Германии» (АдГ) единственную надежду, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал политические настроения жителей Германии, передает ТАСС. Он обратил внимание на рекордные рейтинги оппозиции в восточных регионах страны.

    «Немцы устали от лжи и провальной политики и видят в прагматичной АдГ, которая их слушает, единственную надежду», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Заявление стало реакцией на публикацию сопредседателя партии Алис Вайдель. Политик подчеркнула желание немецких граждан добиться скорейшей смены текущего курса.

    По данным исследования службы Forsa, партию АдГ на востоке ФРГ поддерживают 43% респондентов. Левая партия занимает вторую строчку с 16%, а Христианско-демократический союз набирает 13% голосов.

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны.

    Власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай ожидаемой победы АдГ на сентябрьских земельных выборах.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель назвала правящих политиков Германии разрушающими страну идиотами.

    Также Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.


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