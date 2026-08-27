Число пропавших без вести при наводнении в Непале возросло до 826 человек

Разрушительный поток воды обрушился на реку Бхоте-Коши в среду утром, передает РИА «Новости».
Мощное наводнение вызвало серьезные повреждения инфраструктуры, из-за чего власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению.
По данным представителей туристической отрасли и полиции, количество исчезнувших людей резко увеличилось. «Почти 600 иностранных граждан входят в число 826 пропавших без вести в Непале», – отмечает агентство Reuters.
Правоохранительные органы страны ожидают дальнейшего ухудшения статистики. Спасательные операции в зоне бедствия продолжаются, и по мере разбора завалов список жертв стихии может пополниться новыми именами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали 116 человек из зоны смертоносного наводнения.
Ранее сообщалось что число жертв стихийного бедствия в округе Расува достигло 157 человек.
В зоне сильного паводка оказались четыре гражданина России.