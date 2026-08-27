Вертолеты вывезли выживших из зоны смертоносного наводнения в Непале

В Непале спасатели эвакуировали 116 человек из зоны смертоносного наводнения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Порядка 116 человек были эвакуированы из зоны наводнения в Непале с помощью вертолетов утром в четверг, передает ТАСС. Об этом в обращении к гражданам рассказал премьер-министр страны Балендра Шах.

«Сегодня с 6:30 утра начались вылеты спасательных вертолетов. На данный момент совершено уже более 15 вылетов, и дополнительные вертолеты подготовлены к отправке. В ходе спасательной операции, проведенной армией Непала сегодня утром, из округа Расува в безопасные места были успешно эвакуированы 116 человек. Среди спасенных – 95 граждан Непала и 21 гражданин Индии», – сообщил он. Накануне вечером сообщалось о 250 спасенных.

По словам главы правительства, в зону бедствия оперативно доставляют предметы первой необходимости, генераторы, портативные вышки сотовой связи, медицинские принадлежности, палатки и оборудование. Вскоре там организуют временные точки сотовой связи и зарядки телефонов. Сбор информации о всех районах с помощью дронов находится на завершающей стадии.

Наводнение произошло в северных районах страны в среду утром из-за схода снежно-каменной лавины на границе с Китаем. Поисковики обнаружили тела 165 погибших. Пропавшими без вести числятся не менее 826 человек, включая 446 иностранцев. Посольство РФ сообщило, что в районе бедствия находилось по крайней мере четыре россиянина, с которыми потеряна связь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали свыше 570 человек.

В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

Эксперты назвали причиной катастрофы масштабное обрушение ледника.