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    27 августа 2026, 07:08 • Новости дня

    Суд отменил школьнице штраф за шпаргалки на экзамене

    Суд в Вологодской области аннулировал штраф за выпавшие из паспорта шпаргалки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Вологодской области отменил штраф ученице, которую заподозрили в использовании шпаргалки на ЕГЭ, говорится в судебных материалах.

    Инцидент произошел в июле, когда поведение 18-летней девушки вызвало подозрения у организаторов тестирования. Из ее паспорта выпали бумажные листы, после чего работу аннулировали, а ученицу оштрафовали на три тысячи рублей, передает РИА «Новости». Прокуратура опротестовала данное решение. Выяснилось, что перед началом тестирования с участницей не проводился обязательный инструктаж. Кроме того, отсутствовали доказательства наличия в выпавших записках информации, необходимой для сдачи предмета. Влияние этих материалов на полноту работы также не устанавливалось. В результате производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об удалении 917 школьников с ЕГЭ из-за использования шпаргалок и телефонов.

    Мать дагестанского выпускника через суд добилась отмены решения об аннулировании результатов экзамена по обществознанию.

    Суд в Кабардино-Балкарии признал незаконными действия комиссии по отмене баллов из-за подозрительного черновика.

    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

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    26 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории

    РВИО: Информацию о «Духе Анкориджа» добавят в учебники истории

    Tекст: Ольга Иванова

    В обновленные образовательные материалы для школьников добавят информацию о «духе Анкориджа» и последствиях принятых тогда решений, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    «Дух Анкориджа» будет включен и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», – приводит РИА «Новости» слова Мягкова.

    Представитель общества подчеркнул отражение в новых изданиях актуальных событий, влияющих на исторический процесс и мировую политику. Соавтором единой линейки учебников выступает помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный директор РВИО Михаил Мягков в феврале анонсировал появление информации о саммите в Анкоридже в обновленных учебниках.

    В июле российские предприниматели подали заявку на регистрацию парфюмерного товарного знака «Дух Анкориджа».

    В мае киевский суд заочно приговорил соавтора учебника Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Рособрнадзор сообщил о дате публикации демоверсий ЕГЭ

    Глава Рособрнадзора Музаев сообщил о публикации демоверсий ЕГЭ 28 августа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демоверсии ЕГЭ-2027 будут опубликованы 28 августа, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о предстоящей публикации демоверсий единого государственного экзамена на 2027 год, передает РИА «Новости».

    Документы станут доступны для ознакомления уже 28 августа.

    «Буквально в пятницу будут опубликованы демоверсии единого государственного экзамена», – сказал Музаев в ходе Всероссийского педагогического августовского совещания.

    Глава ведомства также подчеркнул, что содержание экзаменационных заданий будет полностью соответствовать школьной программе. По его словам, никаких расхождений между вопросами ЕГЭ и материалами учебников не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единого государственного экзамена в 2027 году.

    Образовательные учреждения страны обновят учебную литературу для синхронизации материалов с программами государственных экзаменов.

    Ведомство совместно с правоохранительными органами проработает вопрос ограничения продажи микронаушников из-за массовых нарушений.

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    26 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Российское посольство выразило соболезнования после пожара в роддоме Пакистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты поддержали семьи, потерявшие детей в результате трагического пожара в столичном родильном доме Пакистана, где погибли 14 младенцев.

    Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с трагической гибелью младенцев во время пожара в родильном доме Исламабада, передает РИА «Новости».

    «Разделяем боль семей, понесших эту невосполнимую утрату, выражаем им искренние соболезнования. Желаем близким погибших мужества и душевных сил в этот тяжелый момент», – говорится в официальном заявлении российской дипмиссии.

    Ранее стало известно, что в результате возгорания в больнице пакистанской столицы скончались по меньшей мере 14 новорожденных. Причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в родильном отделении клиники Исламабада стали новорожденные дети. Взрыв компрессора кондиционера привел к сильному возгоранию в гинекологическом отделении.

    Ранее российская дипмиссия выражала соболезнования семьям погибших при теракте на железной дороге в пакистанской Кветте.

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    26 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Чернышенко сообщил о нововведениях в школах в новом учебном году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом учебном году российские школы примут 18 млн учеников, для которых подготовлены новые образовательные программы и единые учебники, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Правительство России обсудило подготовку к новому учебному году на Всероссийском педагогическом совещании, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центральной темой стали нововведения 2026/27 учебного года. К трансляции мероприятия присоединились около 50 тыс. человек со всей страны.

    «В новом учебном году более 38 тысяч школ открывают свои двери для 18 миллионов ребят. Порядка четырех миллионов студентов пойдут на занятия в 3 200 колледжей. В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы», – заявил Чернышенко.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переходе на единую линейку учебников по истории и обществознанию. Также вводится курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для школьников 5-11-х классов. Кроме того, начнется тестирование системы оценки поведения учеников с возможными оценками: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

    В школах законодательно закреплено право удалять с уроков нарушителей дисциплины и введен запрет на использование мобильных телефонов. Для учителей разработано специальное мобильное приложение, позволяющее безопасно вести электронный журнал и вносить оценки прямо во время занятий.

    Напомним, Минпросвещения протестирует новую систему оценки поведения учеников в десяти школах каждого региона.

    Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал сохранение текущего уровня сложности Единого государственного экзамена.

    Со второй четверти учебного года во всех образовательных учреждениях введут курс по искусственному интеллекту.

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    26 августа 2026, 17:06 • Новости дня
    Анонсировано издание в России нового учебника по истории Украины

    РВИО: В России создадут новый учебник по истории Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России идет работа над созданием нового учебного пособия по истории Украины, в котором особое внимание уделят единству древнерусского народа, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    Мягков рассказал о работе над учебником в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости»

    «Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации», – заявил историк.

    По словам представителя РВИО, издание будет отличаться правдивостью. В пособии планируется подробно осветить ключевые исторические моменты, в том числе касающиеся единства древнерусского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд заочно приговорил Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы за создание школьного учебника.

    Помощник президента России объяснил этот вердикт страхом Киева перед исторической правдой.

    Ранее научный директор РВИО Михаил Мягков анонсировал появление в обновленных пособиях информации о ключевых событиях спецоперации.

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    26 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    Продлен запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Аксенов продлил запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничения на прием и отдых детей в курортных организациях и оздоровительных учреждениях Крыма будут действовать до конца года, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

    Мораторий на работу санаториев продлен до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ранее бронирование путевок приостанавливали на период с 22 июня по 1 сентября.

    «Приостановить с нуля часов нуля минут 1 сентября 2026 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха», – говорится в опубликованном документе крымского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Министерство просвещения предложило альтернативные варианты летнего отдыха родителям школьников.

    В конце июня профильное ведомство полностью завершило организованный вывоз детей из международного лагеря «Артек».

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    26 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Власти Словакии одобрили полный запрет социальных сетей для подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Словакии в среду согласовало инициативу, которая ограничивает доступ подростков к онлайн-платформам.

    Законодательные изменения еще в июне подготовила партия «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), входящая в правящую коалицию страны, передает РИА «Новости».

    «Создание и использование учетной записи в социальной сети запрещается ребенку младше 16 лет», – указывается в утвержденном правительством документе. Авторы поправок объясняют необходимость таких мер заботой о безопасности несовершеннолетних в интернете.

    Теперь документ направят на рассмотрение в национальный парламент Словакии. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила вступят в силу с января 2027 года.

    Ранее парламент Франции одобрил закон об ограничении доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.

    Руководство Европейской комиссии подготовило масштабные меры по запрету использования подобных платформ несовершеннолетними на всей территории ЕС.

    Турецкие законодатели запретили детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.

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    26 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Учителям и школьникам представили цифровое дополнение к новым учебникам истории

    Российское военно-историческое общество представило обновленную версию раздела «Учителю и ученику», размещенного на портале История.РФ. На площадке собраны дополнительные материалы к единой государственной линейке учебников по истории и обществознанию.

    Ресурс содержит свыше 40 тыс. материалов, которые распределены по темам и параграфам школьных учебников. В частности, пользователям доступны текстовые публикации, видеолекции, аудиоматериалы, тестовые задания и презентации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «С этого учебного года школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников с пятого по 11 класс», – рассказал ответственный секретарь проекта Владислав Кононов. Он добавил, что курс обществознания сокращен до трех лет и теперь будет преподаваться исключительно старшеклассникам. Переход на новые пособия займет два года. Уже в этом учебном году в школах появятся книги под редакцией Дмитрия Медведева для девятых и десятых классов, а издание для выпускников выпустят к осени 2027 года.

    Платформа предлагает аудиолекции, интерактивные тесты и презентации по каждому параграфу. В дальнейшем образовательные возможности планируется расширить за счет мобильного приложения «Учебник истории».

    Вскоре разработчики также планируют запустить специальное мобильное приложение и умного помощника «Нестор». Искусственный интеллект будет обучен на материалах всей линейки учебников. Он поможет преподавателям актуализировать подачу тем, а детям – искать нужные даты и готовить доклады.

    Еще одним направлением работы стало расширение доступа школьников к историческим источникам. Руководитель Сообщества онлайн-преподавателей по истории и обществознанию Кирилл Станишевский заявил, что открытая база источников и доступ к архивным документам могут помочь учащимся лучше ориентироваться в исторической информации и противостоять лжи в интернете. «Только донося до школьников важнейшие исторические факты мы сможем дать отпор тому огромному количеству фейков, которые каждый год формируются в интернет-пространстве», – подчеркнул Станишевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует новые учебники по обществознанию. Минпросвещения утвердило новые нормы изучения этого предмета в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал масштабную программу переподготовки преподавателей истории.

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    27 августа 2026, 03:46 • Новости дня
    Суд Владивостока приговорил медиков к срокам до 11 лет по делу о продаже детей

    Tекст: Антон Антонов

    Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медработников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже новорожденных за границу, сообщила адвокат одного из подсудимых Елена Розова.

    «Приговоры шестерым – от 8,5 года до 11 лет», – сказала Розова РИА «Новости».

    По ее словам, материалы в отношении еще двух фигурантов дела пока не рассматривались судом. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обвиняемых по делу о торговле детьми в Приморье оказались трое главных врачей частных медклиник.

    Фигурантам инкриминировалась продажа 13 новорожденных за рубеж на общую сумму свыше 53 млн рублей, а всего по делу проходили восемь медицинских работников.

    По версии следствия, с 2018 по 2020 год медики под видом лечения бесплодия использовали вспомогательные репродуктивные технологии для культивирования эмбрионов. Впоследствии рожденных таким образом детей вывозили за границу.

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    26 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Названы сроки перехода на новую систему высшего образования

    Минобрнауки: Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, сообщили в Минобрнауки России.

    В Минобрнауки сообщили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, передает РИА «Новости».

    Эксперимент по обновлению стандартов обучения запустили три года назад. Сейчас в пилотном проекте принимают участие 17 российских вузов. Студенты получают базовое образование длительностью от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года.

    Специализированная ступень подготовки полностью приравнена к классической магистратуре. Выпускники таких программ уже третий год успешно выходят на отечественный рынок труда с дипломами нового образца.

    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о завершении внедрения новой модели высшего образования к 2030 году.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.


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    26 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    В итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников внесли изменения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модель итогового собеседования по русскому языку для учеников девятых классов изменится, сообщили в Рособрнадзоре.

    Количество заданий уменьшится с четырех до трех, передает ТАСС. Подробный пересказ заменят беседой по прочитанному материалу.

    «Изменения внесены в итоговое собеседование по русскому языку. Новая модель заданий итогового собеседования успешно прошла апробацию в субъектах РФ весной 2026 года», – заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Формы выборочного пересказа сохранятся в новом задании с вопросами. Диалог на жизненные темы уберут, вместо него появится беседа. Количество вопросов для диалога вырастет с трех до пяти.

    В ОГЭ по истории в 2027 году исключат одно задание повышенной сложности. Общее число заданий снизится с 24 до 23, максимальный балл упадет с 37 до 35. В обществознании количество вопросов сократят до 20, а балл – до 32.

    Федеральный институт педагогических измерений сохранил без изменений задания ОГЭ по восьми предметам. В их числе биология, география, иностранные языки, литература, информатика, математика, физика и химия.

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников с 2028 года.

    Основной период сдачи ОГЭ в текущем году прошел со 2 июня по 6 июля.

    Отечественные школы постепенно внедрят стандартизированную учебную литературу по всем дисциплинам.

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    26 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    Кравцов: Оценка поведения появится в десяти школах каждого региона

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 сентября десять учебных заведений в каждом регионе страны начнут тестировать новую систему выставления отметок за поведение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Апробация инновационного подхода к контролю дисциплины учеников стартует в начале учебного года, передает ТАСС.

    Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал данное нововведение в ходе Всероссийского педагогического совещания.

    «Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано десять школ в каждом регионе, где эта система будет введена», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.

    Ведомство отменило выставление таких отметок для первоклассников.

    Новая мера не повлияет на допуск учащихся к итоговым экзаменам.

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    26 августа 2026, 09:34 • Новости дня
    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России

    Tекст: Вера Басилая

    Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры абитуриенты и студенты смогут беспрепятственно по ним доучиться, сообщили в Министерстве образования.

    Изменения в системе образования не затронут нынешних студентов, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что выданные документы не потеряют своей актуальности.

    «Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно по ним доучиться», – рассказали в министерстве. Там также уточнили, что квалификации бакалавра и магистра останутся легитимными и в будущем.

    Пилотный проект по переходу на обновленную образовательную модель стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов. В рамках эксперимента учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года. Выпускники с дипломами нового образца выходят на рынок труда уже третий год.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Минобрнауки России сообщило о массовом запуске новой системы высшего образования в 2027–2028 учебном году с поэтапным получением базового и специализированного образования и выделением аспирантуры в самостоятельную ступень.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.

    В начале года депутаты Госдумы анонсировали отмену привычных форматов бакалавриата и магистратуры с сентября.

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    26 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Кравцов заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ не будет

    Министр просвещения Кравцов сообщил о сохранении текущего уровня сложности ЕГЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задания единого государственного экзамена в ближайшее время не претерпят серьезных изменений, усложнений или упрощений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании.

    В ближайшее время задания единого государственного экзамена останутся прежними, передает ТАСС. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время выступления на Всероссийском педагогическом августовском совещании подчеркнул, что структура испытаний сохранится.

    «Многих волнует вопрос по поводу заданий единого государственного экзамена. Никаких серьезных изменений, усложнений либо легче сделать – их не будет. Все в соответствии с 704-м приказом, в соответствии с теми программами, которые утверждены на федеральном уровне», – отметил руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность единого государственного экзамена.

    В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов высоко оценил уровень честности итоговой аттестации школьников.

    В феврале руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии изменений в процедуре проведения тестирования.

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