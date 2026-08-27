Сотни иностранцев пропали без вести при разрушительном наводнении в Непале

Свыше 570 человек пропали без вести из-за масштабного наводнения в Непале

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 570 человек числятся пропавшими без вести в результате разрушительного наводнения в Непале, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Среди них значительное количество иностранных граждан.

«Более 400 иностранцев числятся среди 579 пропавших без вести туристов», – приводятся в сообщении слова местных властей. Отмечается, что число жертв стихии уже достигло 162 человек.

Катастрофа произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая обрушился в реку Бхоте-Коши. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, объявлен режим повышенной готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за схода селя пропали свыше 550 человек.

В зоне разрушительного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

Эксперты назвали причиной масштабного наводнения обрушение ледника.