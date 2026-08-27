Союзники США усомнились в разминировании Ормузского пролива

Bloomberg: Союзники США не поверили в разминирование Ормузского пролива

Tекст: Антон Антонов

По данным источников Bloomberg, знакомых с внутренними оценками, американская сторона, вероятно, добилась некоторого прогресса в удалении мин в международных водах, однако не устранила все заложенные Ираном заряды, число которых оценивается от 80 до 150.

Представители США не согласились с такой оценкой. Один из источников, знакомых с позицией Вашингтона, заявил, что приведенные цифры устарели.

Позиция союзников США ставит под сомнение неоднократные заявления Белого дома последних дней о полной очистке пролива. По мнению союзных официальных лиц, ситуацию усложняет то, что даже обнаруженные и заложенные группами мины могли сместиться со своих исходных позиций из-за морских течений.

Они подчеркивают, что для повышения уверенности коммерческих судоходных компаний требуется международная операция, сочетающая современное оборудование для разминирования с воздушной и морской защитой. Союзники США хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать такую миссию в своих водах и гарантировать безопасность судов от атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

Ранее Вашингтон объявил о полном контроле американских военных над стратегической водной артерией.