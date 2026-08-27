Метеоролог Макарова: Камчатке грозит тропический шторм «Лала»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм «Лала». Пока он направляется как будто бы к Камчатке», – пояснила Макарова, передает ТАСС.

По мере продвижения шторм может изменить свою структуру и усилить уже действующий на полуострове циклон. Метеоролог отметила, что это приведет к дополнительному притоку тепла и влаги, из-за чего в регионе пройдут обильные осадки.

Остальные формирующиеся тайфуны не угрожают российской территории. Их траектории смещены в сторону Китая: один вихрь движется к Шанхаю, а другой направляется севернее острова Хайнань с возможным выходом на полуостров Лэйчжоу.

На днях власти Китая эвакуировали десятки тысяч жителей из-за наводнений от тайфуна «Нарра».

Ранее в восточных регионах КНР свои дома покинули более миллиона человек на фоне разрушительного воздействия циклона «Долфин».

В середине лета Гидрометцентр предупреждал о сильных дождях на российском Дальнем Востоке от остатков тайфуна «Бави».