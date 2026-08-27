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    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива

    Иран и Оман согласовали разделение прибыли от судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов по стратегически важному маршруту, который пока остается заблокированным для навигации.

    Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили наличие соглашения о совместном использовании морской артерии, передает РИА «Новости». Документ определяет финансовые аспекты сотрудничества двух стран.

    «В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана», – сообщила пресс-служба ведомства. При этом маршрут не будет открыт до выполнения Вашингтоном требований Тегерана о прекращении боевых действий и снятии морской блокады.

    Ранее американская сторона объявила о расторжении мирного меморандума от 18 июня. После этого военные США нанесли ряд ударов по иранской территории, на что последовал симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе переговоров стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения судов.

    Позже иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения по безопасности.

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    26 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Депутат Колесник допустил прекращение поставок российской нефти в Венгрию
    Депутат Колесник допустил прекращение поставок российской нефти в Венгрию
    @ Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экспорт российской нефти в Венгрию оказался под угрозой после изменения политического курса Будапешта под давлением Брюсселя, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Возможная остановка транзита нефти и газа связана с недавними заявлениями венгерских властей, передает Газета.Ru. Колесник отметил, что европейское государство начало воспринимать Москву как угрозу.

    «Дали ему команду теперь относиться к России плохо. Пытаются сорвать какие-то дивиденды. Я думаю, что и поставки нефти в Венгрию, поставки энергоносителей в Венгрию из России под вопросом после таких заявлений», – подчеркнул парламентарий.

    По словам депутата, соответствующее указание изменить риторику поступило руководству страны напрямую из Брюсселя. Колесник добавил, что под влиянием Европейского союза Будапешт способен самостоятельно отказаться от закупок российского топлива в рамках общей западной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Месяцем ранее посольство страны в Москве опровергло слухи о расторжении двустороннего экономического сотрудничества.

    В прошлом году премьер-министр Виктор Орбан анонсировал поиск способов сохранения поставок российских энергоносителей.

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    26 августа 2026, 18:30 • Новости дня
    Посол сообщил о желании президента Ирана встретиться с Путиным на саммите ШОС

    Посол Джалали: Пезешкиан хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время мероприятий ШОС, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По словам дипломата в интервью агентству IRNA, главы государств продолжают активный диалог, передает РИА «Новости».

    «Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке», – отметил Джалали.

    Напомним, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Ранее дипломаты готовили встречу президентов России и Ирана в Ашхабаде.

    Лидеры двух стран также проводили переговоры на саммите БРИКС в Казани.

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    26 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Гросси раскритиковал ООН в связи с конфликтом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Гросси заявил об этом, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, передает ТАСС.

    Он отметил, что организация практически не заметна в урегулировании конфликта на Украине, на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля и в Сирии, где он побывал на прошлой неделе.

    «Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня», – подчеркнул Гросси. По его словам, организация присутствует повсюду, но «ее нет там, где она действительно нужна».

    Гросси является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси ранее заявил об утрате актуальности всемирной организации.

    Во втором предварительном голосовании в Совбезе ООН лидером стала кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.

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    26 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    Американским морякам приказали экстренно зачистить соцсети из-за иранской угрозы

    Командование ВМС США обязало военных скрыть данные в соцсетях из-за Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство американского флота потребовало от личного состава и родственников полностью стереть упоминания о службе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Американский флот выпустил внутреннюю директиву, предписывающую морякам и членам семей скрыть информацию о принадлежности к вооруженным силам, передает РИА «Новости». Распоряжение вступило в силу 19 августа.

    «ВМС просят всех военнослужащих и их близких проверить профили своих социальных сетей, чтобы гарантировать, что они носят закрытый характер, удалить любые упоминания о связи с ВМС», – отмечается в документе.

    Подобные меры безопасности вызваны проведением операции против Ирана. В тексте директивы подчеркивается факт наличия прогрессирующих угроз для объектов министерства и личного состава в рамках миссии «Эпическая ярость».

    Телеканал NBC отмечает нанесение беспрецедентного урона американским разведывательным базам на Ближнем Востоке из-за иранских ударов. Восстановление инфраструктуры обойдется в миллиарды долларов.

    Согласно отчетам Пентагона, число погибших или получивших ранения американских солдат в ходе конфликта с Ираном достигло 776 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские удары нанесли миллиардный ущерб американским разведывательным объектам на Ближнем Востоке.

    Общее число пострадавших в конфликте с Ираном военнослужащих США достигло 776 человек.

    Ранее популярное фитнес-приложение раскрыло маршруты перемещения солдат на передовых военных базах.

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    26 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Цена нефти Brent резко упала ниже 85 долларов

    Стоимость нефти марки Brent впервые с 10 августа упала ниже 85 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые котировки эталонной марки Brent ускорили падение в ходе торгов, опустившись ниже 85 долларов за баррель впервые с 10 августа.

    Мировые цены на нефть ускорили снижение примерно до 3%, передает РИА «Новости». По состоянию на 11:33 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,7% относительно предыдущего закрытия.

    В результате котировки достигли 84,91 доллара за баррель. Этот показатель впервые с 10 августа опустился ниже отметки в 85 долларов.

    Одновременно с этим дешевели и октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI. Их стоимость снизилась на 3,06%, составив 79,84 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 87 долларов.

    Позднее цена ноябрьских фьючерсов опустилась за отметку в 86 долларов.

    Котировки черного золота снизились на фоне вероятной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    26 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    В Ливане обвинили Израиль в применении белого фосфора

    Ливанский военный: Израиль выжег белым фосфором территории на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Массированные удары израильских войск белым фосфором спровоцировали масштабные пожары, уничтожившие пятую часть всех аграрных территорий в южных районах Ливана, заявил ливанский военный.

    Атака ЦАХАЛ привела к выгоранию лесов и фермерских полей, передает РИА «Новости». «В среду израильская армия обстреляла белым фосфором окрестности населенного пункта Бани-Хайян, район ад-Дабша и обширные территории округа Набатия, что привело к крупным пожарам и нанесло ущерб сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам», – рассказал военно-полевой источник.

    Глава Ассоциации фермеров юга Ливана Мухаммед аль-Хусейни уточнил, что полностью сгорели 57 тыс. гектаров земель. Это составляет около 22% всех сельскохозяйственных территорий региона. Еще 19 тыс. гектаров нуждаются в восстановлении из-за серьезного повреждения колодцев и систем орошения.

    По подсчетам ливанских ученых на середину 2026 года, общие убытки местного аграрного сектора превысили 572 млн долларов. Из них 530 млн долларов составили прямые потери от остановки производства. Оставшиеся 42 млн долларов пришлись на разрушенную инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа армия Израиля обстреляла лесные массивы и стратегическую высоту Али ат-Тахер на юге Ливана.

    Общий ущерб ливанской экономике от конфликта составил около 20 млрд долларов.

    В мае израильские военные уже использовали снаряды с белым фосфором для ударов по южным поселениям.

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    26 августа 2026, 08:23 • Новости дня
    США сообщили об отказе от боевых действий против Ирана

    Axios сообщил о планах США усилить экономическое давление на Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким зарубежным коллегам, что Вашингтон пока не планирует возвращаться к боевым действиям против Ирана, передает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

    Госсекретарь США Марко Рубио уведомил зарубежных коллег об отказе Вашингтона от возобновления боевых действий против Тегерана, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Политика администрации Дональда Трампа сосредоточится на экономическом давлении посредством военно-морской блокады и введения новых санкций.

    Подобный курс сохранится как минимум до промежуточных выборов в Конгресс, после которых вопрос о военной кампании может быть пересмотрен. При этом Рубио подчеркнул готовность США нанести ответный удар в случае нападения со стороны Ирана.

    Разминирование Ормузского пролива американскими ВМС стало переломным моментом, лишив Тегеран важного козыря на будущих переговорах. «Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь контроль в руках США», – заявил один из американских чиновников.

    Ожидается, что экономическое давление вынудит иранскую сторону вернуться к переговорам. В среду представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Центральное командование Вооруженных сил США для проведения брифинга по текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Центральное командование ВС США завершило очередную серию ударов по иранским военным объектам.

    Президент Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

    Спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями исламской республики.

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    26 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали до двухнедельного минимума

    Стоимость нефти снизилась на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки черного золота теряют около 2% из-за вероятной деэскалации ситуации в ближневосточном регионе и возможного создания временного судоходного коридора.

    Утром в среду стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent опустилась до 85,54 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские контракты на WTI подешевели до 80,39 доллара. Обе эталонные марки обновили минимумы с середины августа.

    Снижение цен связано с новостями от Ирана, который обсуждает с Оманом создание временного коридора в Ормузском проливе. «Похоже, что в нефть сейчас начинает закладываться скорее более раннее мирное соглашение, чем более позднее», – заявил Bloomberg эксперт BOK Financial Деннис Кисслер.

    Аналитик подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон переходят к деэскалации и ищут выход из конфликта. Кроме того, рынок ожидает еженедельную статистику по запасам сырья в США. Эксперты прогнозируют рост резервов на 1,9 млн баррелей.

    Американский институт нефти (API) минувшей ночью уже оценил недельное увеличение запасов в стране. По их данным, показатель вырос на 4,2 млн баррелей, значительно превысив первоначальные прогнозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость барреля нефти марки Brent впервые с середины августа опустилась ниже 86 долларов.

    В начале месяца Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    МИД Катара спрогнозировал последующее возобновление диалога между Вашингтоном и Тегераном.

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    26 августа 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Лавров обсудил с главой МИД Египта Абдельати Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, затронув эскалацию в Персидском заливе и украинский кризис, сообщили в МИД России.

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абдельати. Беседа состоялась по инициативе Каира, следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении дипломатического ведомства. Стороны также затронули беспрецедентную эскалацию в Персидском заливе, возникшую из-за американо-израильской агрессии против Ирана.

    Кроме того, Лавров проинформировал собеседника о последних событиях вокруг украинского кризиса. Он обратил внимание на резкое осложнение обстановки в Черноморском регионе из-за действий киевского режима, направленных на уничтожение гражданских судов и энергетической инфраструктуры.

    В июле главы внешнеполитических ведомств России и Египта провели встречу в Маниле для обсуждения напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

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    26 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Иран задержал индийский танкер Haana в Ормузском проливе

    Mehr: Иран задержал индийский танкер Haana в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе Иран остановил индийское судно Haana, следовавшее по южному маршруту, причины инцидента пока не раскрываются, сообщило агентство Mehr.

    Иранская сторона задержала индийский танкер в Ормузском проливе, передает ТАСС. Судно следовало по южному коридору, известному как Оманский коридор.

    «Индийский танкер Haana планировал пройти по южному маршруту через Ормузский пролив, известный как Оманский коридор, но получил предупреждение о необходимости остановиться», – пишет Mehr.

    Причины задержания судна на данный момент остаются неизвестными. Источники в иранской структуре по контролю за судоходством отмечают, что за последние 24 часа движение судов на южном маршруте пролива полностью отсутствовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Иран и Оман договорились оставить для судоходства только средний коридор Ормузского пролива.

    Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции заминировал южный маршрут этой акватории.

    В конце июня иранские военные остановили три иностранных танкера из-за попытки прохода по южному коридору без разрешения.

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    27 августа 2026, 04:28 • Новости дня
    Нефтяной танкер поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на местные власти.

    По данным UKMTO, на борту вспыхнул пожар, позднее возгорание ликвидировали. Угрозы экипажу нет, сведений о каком-либо воздействии инцидента на окружающую среду не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщают, что США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

    Мировые цены на нефть упали до двухнедельного минимума.

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    27 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Союзники США усомнились в разминировании Ормузского пролива

    Bloomberg: Союзники США не поверили в разминирование Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники США полагают, что американские военные пока не завершили разминирование Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

    По данным источников Bloomberg, знакомых с внутренними оценками, американская сторона, вероятно, добилась некоторого прогресса в удалении мин в международных водах, однако не устранила все заложенные Ираном заряды, число которых оценивается от 80 до 150.

    Представители США не согласились с такой оценкой. Один из источников, знакомых с позицией Вашингтона, заявил, что приведенные цифры устарели.

    Позиция союзников США ставит под сомнение неоднократные заявления Белого дома последних дней о полной очистке пролива. По мнению союзных официальных лиц, ситуацию усложняет то, что даже обнаруженные и заложенные группами мины могли сместиться со своих исходных позиций из-за морских течений.

    Они подчеркивают, что для повышения уверенности коммерческих судоходных компаний требуется международная операция, сочетающая современное оборудование для разминирования с воздушной и морской защитой. Союзники США хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать такую миссию в своих водах и гарантировать безопасность судов от атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее Вашингтон объявил о полном контроле американских военных над стратегической водной артерией.

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